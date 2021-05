RUSSEPRESIDENT: Byrådsleder Raymond Johansen og russepresident i Oslo Sivert August W. Leirbakk møttes onsdag for å diskutere smitteverntiltak under russetiden. Foto: Selma Heiberg Hellstrand, VG

Raymond Johansen: Ikke realistisk med munnbind og avstand i russebuss

Oslo-byrådslederen mener det ikke er realistisk med munnbind og avstand i en russebuss, men ber folk være forsiktige. Regjeringen anbefaler maks ti personer i russebussen der det er høyt smittetrykk.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag 17. mai starter russefeiringen i flere kommuner i Norge, blant annet Oslo. Samtidig som russen forbereder seg på å feire at de er ferdig med 13 års skolegang må de forberede seg på flere smitteverntiltak.

– Nå skal vi feire en russetid med masse usikkerhet. Russen er ikke vaksinert, de får sikkert følelsen av å være litt fri og derfor har vi kommet med noen russeråd, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

Les rådene lengre ned i saken.

En viktig anbefaling er å holde seg til sin kohort.

– Vær veldig nøye med det. Det er jo også en voldsom straff også om man blir smittet, fordi det ødelegger så mye for resten av russetiden, sier Johansen.

Han ber også alle som føler seg syke om å teste seg.

Unntak for russebuss

Selv om russen må følge de vanlige smittevernreglene i sin by, finnes det noen unntak for russen som er på buss.

Som Line Vold i FHI sa i «Debatten» på torsdag er det ingen regler for russebussen.

– Det å være inne i en buss, det er faktisk ikke omfattet av arrangementsregelverket, sa Vold, før «Debatten»-programleder Fredrik Solvang skyter inn:

– Er det ikke?

– Nei. Så det er egentlig tillatt å rulle.

– Hva er logikken i det?

– Det er ikke en turbuss, det faller litt mellom to stoler når det gjelder regelverk. Det er ikke utviklet spesifikke regler akkurat for rulling og russebusser, sa Vold.

Onsdag møtte Raymond Johansen Oslos russepresident Sivert August W. Leirbakk, for å snakke om den kommende russetiden i hovedstaden.

Leirbakk tror det kommer til å gå fint å være 31 i en russebuss fordi de har strenge regler.

– Faren er jo om bussene møter andre busser på rulling. Da sprer smitten seg, så vi må gjøre alt vi kan for å hindre det, sier russepresidenten.

Ikke er realistisk med munnbind

– Skal de som er på bussen ha på munnbind og holde en meters avstand?

– Dette er vanskelig å si i detalj. Man er i en buss, så det er ikke et arrangement, så det er jo som å sitte i en vanlig buss. Jeg vet ikke om det står i anbefalingene at man skal bruke munnbind, men hva er realismen i det? Det er sikkert å anbefale at man følger reglene om munnbind, vil jeg tro, sier Johansen.

Lierbakk var på møtet med Helseetaten i Oslo tirsdag kveld, og da skal de ha kort vært innom bruk av munnbind og avstand i bussene.

– Det kom opp som en liten sak, og vi ble fort enig om at det ikke var gjennomførbart eller realistisk. Det samme gjelder avstand i russebussene. Dette er ting som er vanskelig å gjennomføre. Da fokuserte vi heller på andre forebyggende tiltak og andre smitteverntiltak som er gjennomførbare, sier Lierbakk.

Johansen sier at det ikke er en politioppgave å sjekke om de på russebussene har munnbind på seg.

– Så det er det å være så forsiktig du kan er den sterkeste anbefalingen vi kan komme med, sier Johansen.

– Det er ikke realistisk, tror jeg, å sitte på russebussen med full guffe på stereoanlegget og sitte med munnbind, sier Johansen.

– Hva med avstand?

– Det skal være en veldig stor russebuss om alle 31 klarer å holde avstand, sier Leirbakk.

– Vi må se på at man er en kohort, også ligger det noen frihetsgrader innenfor den kohorten som det vil være vanskelig å gjøre noe med. Både med munnbind og avstand, sier Johansen.

Ifølge russepresidenten er de fleste russ i Oslo ikke på buss.

De som ikke er på buss kan kun møtes ti stykker om de skal møtes innendørs. Johansen anbefaler at man møter en fast gruppe i løpet av russetiden.

Oslo kommunes råd til russen:

1. Pass på deg på deg selv og vennene dine

2. Last ned Smittestopp-appen

3. Bli hjemme og test deg hvis du ikke føler deg bra

4. Vær sammen i mindre, faste kohorter

5. Bruk håndsprit ofte!

Maks ti på buss ved høy smitte

Torsdag kommer regjeringen med egne rulleråd hvor de sier at det kan være opptil 20 russ sammen i bussen der smittetallene er lave, og inntil ti der smittetallene er høye.

Rulling defineres ikke som et arrangement, men kunnskapsminister Guri Melby (V) råder russen til å tenke over hvor mange de er sammen.

– Selv om det er gøy å treffe mange og nye mennesker, ber jeg dere være

maksimalt 20 sammen i bussen der det er lav smitte. Og maks ti i bussen der

det er mye smitte og forsterkede smitteverntiltak, sier Melby til VG.

Statsråden presiserer også at det er viktig å overholde de generelle

smitteverntiltakene.

MAKS 20: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby anbefaler at man er maks 10 på rulling i kommuner der det er mye smitte, og 20 der det er lite smitte. Foto: Terje Bringedal, VG

– Tenker du at man skal ha munnbind og holde en meter avstand inne i bussen?

– Det vil alltid være lurt å tenke på smittevernregler, men det viktigste er å ikke møte for mange. Så lenge man holder seg til den samme gjengen så har man gjort en bra ting, sier Melby.

– Vask hender grundig, drikk kun av din egen flaske, og hold deg hjemme om

du er syk eller forkjølet, minner hun om.

Melby, som selv var russepresident i 2000, sier at de under russen en fin feiring.

– Det er lov å feire, men gjør det med måte og hold deg til en liten gruppe. Følger du disse anbefalingene så gjør du ingenting som er ulovlig, sier hun.

I områder med mye smitte anbefaler også helsemyndighetene testing annen

hver dag før du som er russ deltar på rulling eller annen russemoro.

Avlyst i flere kommuner

Russetiden er avlyst i flere kommuner i Norge. Russefeiringen i Grenland ble for eksempel avlyst tirsdag kveld.

Dette kan skje i Oslo også. Johansen sier at russetiden kan avlyses om man ser at russen ikke overholder smittevernreglene, og hvis hovedstaden opplever en økende smittetrend.

– Da må vi handle raskt slik vi har gjort under hele pandemien, sier han.