FHI: Disse kommunene bør få flere vaksiner og disse bør få færre

Flere kommuner på det sentrale Østlandet har høyt tiltaksnivå, og har levd under svært strenge tiltak i flere måneder - blant annet begrunnet i at det er viktig for landet som helhet at smitten slås ned der det er størst smittretykk. FHI skriver at det er rimelig at også vaksinasjonsprogrammet bidrar til å redusere smittetrykket og utjevne forskjellene mellom ulike deler av landet - og at vi dermed kan vi unngå en gjenåpning i to hastigheter.