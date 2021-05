SKJEVFORDELING: Enkelte kommuner med vedvarende høyt smittetrykk vil få flere vaksiner fremover. Foto: Tone Spieler

Disse kommune får flere vaksiner og disse får færre

24 kommuner på Østlandet får 60 prosent flere vaksiner i en periode frem til de voksne er vaksinert.

Det kom frem på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Kommunene som får flere doser er: Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Lørenskog, Ullensaker, Rælingen, Lillestrøm, Enebakk, Gjerdrum, Drammen, Bærum, Nannestad, Nordre Follo, Nittedal, Lier, Eidsvoll, Råde Asker, Vestby, Halden, Indre Østfold, Frogn, Ås.

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker. 13 kommuner får ingen endring.

Dette er de 13 kommunene som skal fortsette vaksineringen i samme tempo: Bergen, Førde, Hamar, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Nes, Ringerike, Ringsaker, Sandnes, Skien, Stavanger og Trondheim.

Bor du ikke i noen av de overnevnte kommunene, blir det altså færre vaksiner en periode.

– I sum betyr dette at det blir bedre for alle, sier statsminister Erna Solberg.

I Folkehelseinstituttets faglige grunnlag kommer det frem hvilke kommuner dette vil ha størst negativ konsekvens for.

Kommunene det har størst negativ konsekvens for er: Vestnes, Sunndal, Giske, Nordre Land, Skaun, Nord-Aurdal, Nome, Hole, Inderøy og Trysil.

– Hele Norge kan åpne opp tidligere om vi gjør det på denne måten, sier Solberg.

Den voksne befolkningen i juli regner regjeringen med at vil være ferdig vaksinert mot slutten av juli.

Dette er kommunene som må avgi flest doser i uke 22: Sandefjord, Tromsø, Tønsberg, Alver, Ålesund, Bodø, Arendal, Øygarden, Porsgrunn og Askøy.

Det er forventet at Norge får 1,2 millioner doser med mRNA-vaksiner i mai. I alt 1,4 millioner doser i juni, 1,4 millioner doser i juli og 1,7 millioner doser i august.

Derfor vil FHI skjevfordele mer

I det faglige grunnlaget FHI har levert til regjeringen, oppgir de fire hovedgrunner til at de vil fordele flere vaksiner enn før til områder med mye smitte:

1) Siden november har epidemien fått en tydeligere todeling: Det sentrale Østlandet med vedvarende høyt smittetrykk, og resten av landet med lavt smittetrykk - men tidvis kortvarige utbrudd som slås ned. Belastningen på sykehus er også størst i i Helse Sørøst.

2) Flere kommuner på det sentrale Østlandet har høyt tiltaksnivå, og har levd under svært strenge tiltak i flere måneder - blant annet begrunnet i at det er viktig for landet som helhet at smitten slås ned der det er størst smittretykk. FHI skriver at det er rimelig at også vaksinasjonsprogrammet bidrar til å redusere smittetrykket og utjevne forskjellene mellom ulike deler av landet - og at vi dermed kan vi unngå en gjenåpning i to hastigheter.

3) Det sentrale Østlandet eksporterer tilfeller til andre deler av landet med fare for lokale utbrudd disse stedene. Mer vaksinasjon i sentrum av den norske epidemien kan dermed bidra til å stoppe hele landets epidemi. FHI skriver at kunnskapen nå er helt klar på at vaksinasjon hemmer smittespredning og kan benyttes til å slå ned epidemien raskere.

4) Siden januar har personer med høy individuell risiko for alvorlig forløp blitt vaksinert slik at deres risiko er blitt mye mindre. Dermed får de geografiske forskjellene forholdsmessig større betydning, og det er mindre risiko å la folk med lavere individuell risiko vente lenger.