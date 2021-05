MEGET FORNØYD: Stein Erik Hagen gleder seg på vegne av norske menn over at det største regjeringspartiet lørdag gikk inn for å innføre screening av prostata for menn på lik linje med mammografi for kvinner. Foto: Helge Mikalsen, VG

Stein Erik Hagen om Høyre-vedtak: − Kan redde mange norske menns liv

Redaksjonskomiteen i Høyre sa nei, men ble overkjørt av landsmøtet lørdag: Stein Erik Hagen jubler på vegne av norske menn. Høyre går inn for prostata-screening.

Stein Erik Hagen har bidratt med millioner av kroner til forskning på prostatakreft, etter at han selv fikk kreft i prostata.

– Vedtaket til landsmøtet i Høyre er svært gledelig. Det kan redde mange norske menns liv, sier Hagen til VG.

Høyres landsmøte gikk lørdag inn for å innføre screening av prostata for menn på lik linje med mammografi for kvinner.

– Det er meget godt vedtak som mange menn vil ha stor nytte av. Det er å håpe at det kan samle politisk flertall på Stortinget, slik at menn kan oppdage prostatakreft, sier investor og storeier i Orkla, Stein Erik Hagen.

Prostatakreft er den nest hyppigste dødsårsak blant kreftformene for norske menn, etter lungekreft.

– Screening kan påvise kreft tidlig og bidra til at menn kommer tidlig under behandling, sier Hagen.

Vanlig kreftform I 2019 fikk 4877 menn prostatakreft i Norge. Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen blant menn i Norge.

Cirka 90 prosent av dem som får prostatakreft er 60 år eller eldre. I 2019 var det 60 menn under 50 år og 6 menn under 45 år som fikk prostatakreft.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det nå 95,5 prosent av mennene som fortsatt lever.

De fleste kreftdødsfall hos menn skyldes lungekreft, prostatakreft og tykktarmskreft.

For alle de tre kreftformene har man sett et fall i dødeligheten de siste ti årene.

Han har over mange år vært største bidragsyter til Høyre og familieselskapet Canica har i år bidratt med 3,5 millioner kroner.

– Endelig har du fått noe igjen for de pengene?

– Jeg har aldri bedt om å få noe tilbake, men dette er gledelig – ikke for meg, men for norske menn.

STØTTER HØYRE: Stein Erik Hagen fotografert i fjor under et VG-intervju hjemme i Holmenkollen. Han har i mange år vært en av Høyres største økonomiske bidragsytere. Foto: Helge Mikalsen, VG

Han har merket seg at hans bidrag til Høyre i valgkampen, kraftig overgås av LOs pengestrøm til Ap, Sp og SV.

LO ga nylig Ap 15 millioner kroner, SV fem millioner og Sp tre millioner.

– Det er en skjevfordeling mellom det private bidrar med til de borgerlige og de store beløpene som LO gir, sier Hagen.

Forslaget om screening på Høyre-landsmøtet ble fremmet av Viken Høyre. Det endte i flertall med 143 stemmer mot 194, selv om redaksjonskomiteen hadde gått inn for å avvise det.

I Norge får kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om mammografi annethvert år. Selv om prostatakreft er den mest vanlige kreftformen for menn i Norge, anbefaler myndighetene kun de med forhøyet risiko for å få sykdommen å ta en såkalt PSA-test, skriver NTB.

Tradisjonelt har holdningen internasjonalt vært at det ikke er grunnlag for det. Noe av bekymringen har vært at mange som aldri ville merket noe til sykdommen, vil få diagnosen og bli behandlet for det.