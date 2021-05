Nå starter russetiden

For mange russ er det nå det begynner – mens i noen kommuner er noen russefeiringer i ferd med å avsluttes. Andre kommuner har avlyst hele feiringen. Ivar Brandvol Selma Heiberg Hellstrand Avog Publisert 17. mai, kl. 21:07 Kyrre Lien / Scanpix Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Oslo I Oslo er det ca. 6000 russ som starter russefeiringen 17. mai. De skal feire til rundt 18. juni. I år er det 24 russebusser i hovedstaden.

Russepresident i Oslo Sivert August W. Leirbakk gleder veldig seg til russetiden. Han har vært på flere møter, blant annet med byrådsleder Raymond Johansen, om smittevern for russen. Selma Heiberg Hellstrand

Hamar – Feiringen i natt var veldig morsom, sier Celine Børresen. Sammen med vennene rullet hun for første gang i russebussen.

Hamar-bussen heter «The revellers room 2021» og tilhører 19 venninner. Bussjef-Børresen sier til VG at det var veldig morsomt å endelig få lov til å vise frem bussen.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Både Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan har valgt å avlyse russefeiringen helt.

Flere andre kommuner skal begynne feiringen 17. mai.

Trondheim

Frida Hagen (18) er russepresident ved Trondheim Katedralskole. De har feiret siden 1. mai.

– Vi har heldigvis hatt lav smitte og har fått lov å feire, men har anbefalt all russ å holde seg til klassekohorten. Hittil har det gått bra, men det kan jo selvsagt være at mange som burde teste seg ikke har gjort det. Svaret får vi vel etter 17. mai når vår feiring er over, sier hun.

I Trondheim har ikke russen tradisjon med å bruke busser. I stedet blir det organisert telt og camp i marka.

– Vi har avlyst alle store arrangement. Det virker som om de fleste har holdt seg til kohortene så langt, sier hun.

Stavanger

Elin Aase (19) er russepresident for Stavanger.

Elin Aase Foto: Privat

– Vi startet opp 1. mai, men på grunn av smitteutbrudd ble vi ilagt rulleforbud frem til nå. Vi planlegger for feiring i 17. mai-helgen. Vi håper å få til et rullende russetog der vi holder oss i bilene og bussene, sier Aase.

Bodø

Sara Landaas (19) er russepresident i Bodø. Der er 600 russ og 8 busser delt inn i tre kohorter.

– Hver russe-kohort har eget inngjerdet område med vakter. Russebussene skal ikke rulle, men stå parkert her i hele perioden frem til 29. mai, sier Landaas.

Sara Landaas (19) er russepresident i Bodø. Foto: Privat

Hun forteller at vakter skal patruljere området og sørge for at russen holder seg i riktig kohort. Det skal brukes navnelister og armbånd.

– De som bryter reglene vil få klippet av armbåndet og mister da tilgangen til området, sier Landaas.

Bergen

Asdis Eva Omardsdottir, russepresident i Vestland. Foto: Privat

Asdis Eva Omardsdottir, russepresident i Vestland, forteller at det er 5000 russ i fylket.

– Vi har 12 russebusser i Bergens-området. Siden det ikke blir noen store offisielle treff, blir bussene viktige for å skape god stemning. Planen er å starte nå i 17. mai-helgen for fullt, sier Omardsdottir.