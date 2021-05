CORONASERTIFIKAT: Statsminister Erna Solberg redegjorde for coronasertifikatet på pressekonferansen onsdag. Helse- og omsorgsminister Bent Høie til venstre. Foto: Gorm Kallestad

Dette vet vi om coronasertifikatet

Norge jobber nå med å utvikle et sikkert coronasertifikat som etter planen skal være klart i begynnelsen av juni.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Men den endelige versjonen forventes først i slutten av neste måned, når også EU etter alt å dømme har sitt sertifikat – eller pass - på plass.

Innreisekarantene oppheves ikke med det første – selv om du er vaksinert. Det er kortversjonen av regjeringens pressekonferanse onsdag.

– Hvis Norge har et verifiserbart coronasertifikat på plass før EU og det også er andre land i EU som har tilsvarende sertifikater som vi stoler på, vil vi vurdere å åpne for bruk av slike coronasertifikat for reiser til og fra EU før den felleseuropeiske ordningen er på plass, sa statsminister Erna Solberg (H).

DEN SPEDE BEGYNNELSE: Slik ser det ut i dag hvis du har fått vaksine og går inn på helsenorge.no Foto: SKJERMDUMP

– Tidlig i juni

Allerede i dag kan man gå inn på Helsenorge.no og sjekke sin egen status, her ligger nemlig den første spede versjonen av coronasertifikatet.

– Det vi gjør nå er å jobbe videre med en verifiserbar versjon av coronasertifikatet. Denne versjonen skal etter planen være ferdig tidlig i juni, sa Solberg.

Regjeringen har onsdag sendt et midlertidig nytt kapittel i smittevernloven med regler om koronasertifikat ut på høring med svarfrist om en uke.

Coronsertifikatet skal dokumentere at du er den du sier du er, om du er vaksinert, om du nylig har fått en negativ test eller om du har gjennomgått covid-19.

– Når vi åpner grensene igjen, så må vi ha et system vi kan stole på hvor folk ikke kan jukse og legge frem falsk dokumentasjon på at de er vaksinert, sa Solberg.

Når man ikke har tatt vaksine, men negativ coronatest ser det slik ut. Foto: Skjermdump fra Norskhelsenett

Bruksområder

Hva du konkret skal kunne benytte coronasertifikatet til, er heller ikke klart. Bruken vil dessuten kunne endres i de ulike gjenåpningsfasene.

– Vi har foreløpig ikke en fullstendig liste over hva vi ønsker å bruke et sånt sertifikat til, men det vil kunne brukes både for å gjøre unntak fra smittevernreglene i eget land og for å reise til andre land, sa statsministeren.

Men noen bruksområder ble nevnt på onsdagens pressekonferanse.

– Her i Norge ser vi i første omgang for oss at det kan brukes til offentlige arrangementer, cruise og andre typer pakketurer. Og til å øke antallet som kan delta på arrangementer utover sommeren, ifølge Solberg.

Hun advarte likevel mot at både tekniske og juridiske problemer kan oppstå før man konkluderer rundt endelig bruk av sertifikatet.

– Denne planen er ikke endelig. Det kan komme endringer.

Tre trinn

Helsedirektør Bjørn Guldvog gjorde rede for de tre forskjellige trinnene i den tekniske utviklingen av coronasertifikatet. Trinn en er altså på plass.

– I begynnelsen av juni har vi et neste trinn. Da kan vi i coronsertifikatet få verifisert identitet og status med en QR-kode. Det viser om man er vaksinert og om man har et negativt testresultat. I tillegg viser sertifikatet om man har gjennomgått covid-19, sier Guldvog.

I slutten av juni vil dette bli samkjørt med det europeiske sertifikatet.

– Den fullverdige versjonen kommer da, ifølge Guldvog.

På spørsmål om hvor lang tid det vil ta før regjeringen letter på innreisekarantene for dem som er beskyttet, det vil si enten er vaksinert eller har hatt covid-19, svarte Erna Solberg:

– I hovedsak tror jeg vi må regne med at dette blir en lettelse når vi har et EU-system og en felles løsning for hele Europa for dette.

Anbefaler ferie i Norge

Statsministeren la til at regjeringen jobber med regelverket og hva slags testregimer man skal ha på grensen.

– At du kan tenke deg at vi har et coronasertifikat som gir deg mulighet for ikke å ha karantene, det tror jeg en gang i juni, på det tidspunktet vil være mulig, sa Solberg.

Men hun understreket at ting kan endre seg raskt, plutselig kan man for eksempel få en virusmutasjon som stanser gjenåpningen.

– Jeg anbefaler Norge som ferieland i år jeg, sånn generelt sett. Hvis ikke må du ha gode avbestillingsforsikringer.