SER MOT HØSTEN: Byrådsleder Raymond Johansen. tror hovedstadens innbyggere kan leve som før igjen i august eller september. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Raymond Johansen: Ser for seg munnbind-fri i september

Hvis alt går som det skal, kan Oslo-folk leve normale liv til høsten, tror byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Butikker og kjøpesentre kan igjen åpne i hovedstaden, og skoler går ned på gult nivå. Samtidig må restauranter, skjenkesteder og treningssentre vente til 20. mai før de får vite når de kan åpne igjen.

Nå varsler byrådsleder Raymond Johansen et normalt hovedstadsliv i august eller september – hvis smitten fortsetter å synke og gjenåpningen går etter planen.

– Munnbind og hjemmekontor er noe av det siste vi løser opp, sier Johansen til VG.

– Et helt normalt liv, når kan vi se for oss det?

– Det helsemyndighetene sier, som er veldig avhengig av vaksinasjon, er at vi er godt i gang i midten av august.

– Da kan vi droppe munnbindet?

– September, sier Johansen.

Håper på utepils i slutten av mai

– Vaske hender da?

– Det håper jeg folk fortsetter med, sier byrådslederen og ler.

På en pressekonferanse onsdag fortalte Johansen at byrådet i Oslo har bestemt seg for å dele opp trinn to i den varslede gjenåpningsplanen. Når blant annet kafeer, restauranter og treningssentre skal åpnes, vil vurderes 20. mai.

Søndag 8. mai har skjenkeforbudet i hovedstaden vart i seks måneder.

– Nå venter dere til etter 17. mai til å åpne restauranter og skjenkingen. Er dere bekymret for at Oslofolk sliter med å ta det rolig hvis du nå hadde opphevet skjenkestoppen etter et halvt år?

– Ja, på seg sjøl så kjenner man andre, sier Johansen.

– Vi har nok lagt større faglighet til grunn, enn at vi er redd for at folk skal gå berserk. Det er fordi dette trinnet er veldig stort. Og fordi man trenger noen uker etter det til å se om smittetallene øker.

– Så det realistiske er pils i slutten av mai hvis alt går som dere håper.

– Ja, jeg håper at i utgangen av denne måneden. Vi sier vi kommer tilbake rundt 20. mai.