REDD FOR SMITTE: Anne Dean (56) har undervist i Osloskolen i rundt 30 år. Hun har ikke opplevd maken til slitasje og stress blant kollegene som høsten 2020. Foto: Privat

Lærere frykter julekarantene: «I knestående» av slitasje, stress og smittefrykt

Lærere er slitne, stresset og redd for smitte. Nå ber de om å få vente med fagfornyelsen – og tid nok til karantene før jul.

– Mange lærere er slitne. De er urolige for å bli smittet eller havne i karantene. Mange er i knestående både på grunn av smitte-bekymringen og fordi en langvarig unntakstilstand krever så mye av dem, sier Jorunn Folkvord til VG.

Hun er selv lærer og tillitsvalgt for lærere i Osloskolen. Der har rundt 12.000 elever og lærere vært i corona-karantene siden skolene åpnet igjen.

Nå etterlyser hun på vegne av kollegene klarere føringer fra politisk og administrativ ledelse om hvordan skolene skal drives – i første omgang de siste ukene før jul.

– Det er helt nødvendig å prioritere dette for å sikre godt smittevern og trygg julefeiring for flest mulig, sier Folkvord til VG.

I Tromsø kjenner mangeårig lærer og tillitsvalgt Rune Bakkejord seg igjen i beskrivelsen fra hovedstadens klasserom.

TROMSØ-LÆRER: Rune Bakkejord er lærer og leder for Utdanningsforbundet i Tromsø. Foto: Privat

– Hvis du har time hos tannlegen, så blir du møtt av en person med smittevernutstyr fra topp til tå. I klasserommet er håndsprit eneste beskyttelse.

– Både barnehagelærere og lærere har likevel vært i frontlinjen gjennom sitt arbeid helt frem til nå. Mange opplever et stort mentalt press og stress på grunn av denne eksponeringen for smitte, beskriver Bakkejord.

I likhet med i Osloskolen har også «hovedstaden» i Troms og Finnmark hatt sine smitteutbrudd og karantener.

– Jeg vil absolutt si at arbeidssituasjonen for lærerne også i Tromsø er preget av coronaen, og at mange er skikkelig slitne, redde for å bli smittet – og for at de kan smitte andre, sier Rune Bakkejord til VG.

En annen ringrev i læreryrket, Anne Dean (56) har møtt elever daglig i grunnskolen i flere tiår. Læreren på Lilleaker skole i Oslo, har ikke opplevd noe i nærheten av høstsemesteret 2020.

– Det er stor belastning for mange å være lærer i klasserommene på barne- og ungdomstrinnet nå for tiden. Mange, inkludert meg selv, er redd for å bli smittet, erkjenner Dean.

– Selvsagt kan det skje at folk blir smittet på skolens siste dag før jul i Oslo – den 18. desember. Derfor er det viktig at vi forebygger det best mulig. Det er et dessverre et realistisk scenario at enslige lærere kan bli sittende i julekarantene mens de skulle være hjemme hos familie og foreldre og feiret høytiden, minner Dean om.

– Gnagende uro

For egen del er hun mor til en voksen person som er i risikogruppen, i tillegg til at læreren er i risikogruppen selv.

– Jeg har en gnagende uro over meg hele tiden, en bekymring for å bli smittet. Derfor ønsker jeg at vi fra den 14. desember kunne ha innført hjemmeskole – i hvert fall for noen av trinnene i Osloskolen – slik at det blir nok tid før jul til å kunne avvikle karantenetid, foreslår lærerveteranen.

Hun vil en gang for alle avlive det hun mener er en myte om at avstandsregler etterleves i grunnskolen.

– På Lilleaker skole, hvor jeg jobber, har vi hittil vært heldige og hatt kun én smittet ansatt. Samtidig opplever vi at noen av forholdsreglene er urealistiske å forholde seg til. Å holde nødvendig avstand til elever på tredje- og fjerde-trinnet hvor jeg underviser, er ren utopi.

En annen Oslo-lærer skriver i et innlegg på nettstedet Utdanningsnytt at hun har nærkontakt med rundt 200 mennesker hver dag, hvorav de fleste er elever. Men at det er umulig å holde avstand når hun skal rundt i klasserommene og hjelpe enkeltelever.

Fagfornyelsen Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet.

De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020 for 1. til 9. trinn.

10. trinn og videregående innfører fagfornyelsen fra og med skoleåret 2021/2022.

Tidligere har den LO-tilknyttede lærerorganisasjonen Skolenes landsforbund tatt til orde for å utsette fagfornyelsen på grunn av corona-situasjonen. (Kilder: Utdanningsdirektoratet, Utdanningsnytt) Vis mer

KJERNEOPPGAVER NOK: Jorunn Folkvord er lærer og styremedlem i Utdanningsforbundet i Oslo. Foto: Erlend Aas / NTB

Jorunn Folkvord vil avhjelpe sine mange kolleger ved å be dem vente med fagfornyelsen som politikerne har vedtatt at skolene skal innføre fra i høst av.

– I de få ukene som gjenstår av dette helt spesielle skolehalvåret, må all skoledriften skrelles ned til de viktigste kjerneoppgavene. Fagfornyelsen kan ikke få så mye plass som den var tiltenkt, den må vente litt. Til gjengjeld har lærerne drevet praktisk skoleutvikling hver dag siden 12. mars, minner Folkvord om.

Julefeiring

Hun mener det soleklare målet må være at flest mulig lærere kan ta juleferie uten å være i karantene.

– Vi må for all del unngå at unge, slitne, enslige lærere må sitte alene i karantene – og ikke får reist hjem til foreldre og familier på Geilo og Røros, poengterer Folkvord som mener den siste skoleuken før jul aldri har vært viktigere enn i 2020.

– Den vil faktisk avgjøre hvem som får feire jul med familien og hvem som blir sittende alene, sier læreren om den siste skoleuken frem til 18. desember – seks dager før julaften.

FORSTÅR LÆRERNE: Kunnskapsminister Guri Melby uttrykker forståelse for at mange lærere opplever corona-situasjonen som spesielt krevende for tiden. Foto: Terje Bringedal, VG

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) uttrykte flere ganger til VG sist uke at hun forsto lærernes situasjon.

– Jeg forstår at dette er en krevende situasjon for mange ansatte i skolen, og at noen nå føler seg utrygge, sa skolestatsråden.

Hun har bakgrunn både som lærer selv og som lærer for fremtidige lærere i lærerutdanningen. Melby har bitt seg merke i at spesielt to forhold er belastende for lærerne i corona-skolen.

– For det første – frykten for å bli smittet selv. For det andre har mange lærere og ansatte i skolen jobbet mye over lang tid.

Guri Melby fikk også spørsmål fra Utdanningsnytt og VG i forrige uke om det kan være aktuelt med en uke tidligere juleferie for elever og lærere – både for å dempe smittespredning og sørge for at lærere kan «rekke» julefeiring med sine nærmeste.

– Det er en beslutning som tas av skoleeier. Vi bestemmer rammene, som antall timer og dager for skoleåret, men det er fullt mulig for kommunene å justere «skoleruten», svarte Melby.

Publisert: 30.11.20 kl. 20:09 Oppdatert: 30.11.20 kl. 20:30