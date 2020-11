KRITISK: Folkehelseinstituttet (FHI) mener at dagens ordning med karantenehotell ikke innfrir opprinnelige intensjoner. Bildet viser direktør i FHI Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse 23. oktober. Foto: Terje Bendiksby

Karantenehotell: FHI vil ha flere unntak

Karantenehotell bidrar ikke til å håndtere gruppene som i utgangspunktet skapte bekymring, ifølge FHI. Advokatforeningen mener hele ordningen må skrotes.

I slutten av oktober slo regjeringen alarm om økt importsmitte og innførte strenge tiltak for personer som kommer til Norge fra røde land.

Frem til 3. desember må alle som kommer fra røde land og ikke er bostedsregistrert eller eier bolig i Norge sjekke inn på karantenehotell i ti dager (med noen få unntak).







Regjeringen ønsker nå å forlenge ordningen og har dermed sendt lovforslaget på høring.

Selv om Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sitt høringssvar at de er positive til den foreslåtte endringen, påpeker de at dagens ordning ikke innfrir opprinnelige intensjoner.

FHI støttet ikke karantenehotell som en hovedregel da det ble innført.

Flere rapporterte utbrudd

FHI var i sine innspill opptatt av utfordringer knyttet til smitte i karantenetiden, og at problemet var særlig stort der mange personer bor tett, for eksempel personer som bor tett i brakkebyer og lignende.

«Problemet med smittespredning blant arbeidstagere som bor tett i karantenetiden er ikke blitt mindre siden karantenehotell kom i stand, med flere rapporterte utbrudd», skriver instituttet.

FHI understreker at det de siste dagene også vært meldt om omfattende smitte i forbindelse med mannskapsbytter til sjøs, der innreisende mannskap har gått rett om bord i skip og bodd tett med andre.

Instituttet trekker frem et eksempel med en kommunelege som har varslet om mye smitte i en bolig med arbeidere som har reist inn til Norge fra et land med høyt smittenivå.

«Så langt har 13 av 39 beboere testet positivt, og kommunelegen forventer flere positive», skriver de.

Hver dag en ny person tester positivt, fornyes karantenetiden på ti dager.

FHI skriver at tiden i karantene dermed kan bli svært lang for enkelte, og utgjøre en betydelig psykisk byrde.

Foreslår unntak

I høringssvaret påpeker FHI at ordningen ble gjennomført svært raskt og kan ha fått utilsiktede konsekvenser ved at den ikke bidrar til å håndtere de gruppene som i utgangspunktet skapte bekymring.

«Blant annet har det oppstått et skille mellom leid og eid husvære for besøkende som ikke er smittevernfaglig begrunnet», skriver instituttet.

FHI mener også at ordningen så langt har vært for lite fleksibel.

«Ved sterke menneskelige hensyn, som for eksempel besøk til syke slektninger eller begravelser, tilsier prinsippet om forholdsmessighet at tilreisende bør kunne få unntak fra både karantene og karantenehotell», mener instituttet.

Dette mener FHI: karantenehotell bør ikke være hovedregelen men et det kan være et nyttig og forholdsmessig tiltak når det ikke foreligger egnet karantenested

egnet karantenested bør defineres tydelig i rundskrivet

egnet karantenested er eget hjem eller et sted der det er mulig å holde avstand til andre voksne i hele karantenetiden.

arbeidsgivere som vil ta ansvar for å stille karantenested må få dette godkjent i henhold til definerte krav

det bør være mulig å få unntak, og at det bør være et kontaktpunkt med slik myndighet, også utenfor arbeidstid

den som settes i karantene må få tilstrekkelig informasjon og må binde seg til å være på et angitt, egnet karantenested i hele karantenetiden. Vis mer

KARANTENEHOTELL: Comfort Hotel Runway ved Oslo Lufthavn brukes nå som karantenehotell for dem som kommer fra flyplassen. Foto: Stian Lysberg Solum

Advokatforeningen: – En form for internering

Advokatforeningen går lenger, og mener ordningen må avvikles.

«Basert på uklarhetene ved det oversendte forslaget ber vi om at dette lovforslaget trekkes og at ordningen med midlertidig karantenehotell avvikles. I stedet anbefaler vi at karanteneplikten pålegges gjennomført på eget valgt sted.»

Til VG utdyper generalsekretær Merete Smith:

– Karantenehotell er i realiteten en form for internering, det er veldig inngripende. Slik det er beskrevet, treffer det heller ikke dem man er mest opptatt av å fange opp, sier hun, og sikter til arbeidsreisende.

SKEPTISK: Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen mener karantenehotell-ordningen er juridisk og smittevernfaglig uklar. Foto: Hansen, Frode

Advokatforeningen mener at dersom karantenehotell skal bli en permanent ordning, må departementet trekke forslaget, og komme med et nytt og bedre begrunnet lovforslag. Der må de beskrive hele ordningen, hvem ordningen skal omfatte, hvorfor de mener det er nødvendig og hva man ønsker å oppnå med det.

Smith bruker forskjellsbehandlingen på det å eie og det å leie en bolig, som et eksempel på at regjeringen burde tatt seg tid til å utarbeide en ordning som er mer treffsikker.

– Vi mener det er stor forskjell på situasjonen i mars og nå. Nå har regjeringen hatt tid til å tenke seg om. Behovet for et karantenehotell kan ikke ha kommet overraskende. Grensene ble stengt i mars, og de har hatt tid til å vurdere hva de skal gjøre når de åpner igjen: Skal vi ha testing, skal vi ha karantenehotell?

Hun sier det også er uklart hva straffen for å velge å ikke dra på karantenehotell, er.

– Hvis for eksempel et familiemedlem kommer på besøk fra utlandet og reiser inn på en hytte eller leilighet, og er der i karantene i 10 dager, er hensikten oppnådd. Hvorfor da straffe dem?

– Får de bot på grunn av det, da tenker jeg at reglene ikke er gode nok.

Advokatforeningen fikk også 24 timer til å svare, noe de i høringssvaret påpeker er for kort tid.

Publisert: 28.11.20 kl. 19:28

