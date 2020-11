TAKKER FOR SEG: Jon Helgheim tapte kampen om førsteplassen på Buskerud Frps stortingsliste, og takker for fire år på Stortinget. Foto: Fredrik Solstad

Helgheim vraket i nominasjon til Stortinget

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim tapte kampen om den sikre førsteplassen på stortingslisten til Buskerud Frp, mot Morten Wold.

Stortingsrepresentant Morten Wold vant med 23 mot 17 stemmer.

Det er lite sannsynlig at partiet makter å få to Frp-representanter fra Buskerud inn på Stortinget. Helgheim er uansett helt ute av listen etter å ha tapt på kampvotering.

Wold er takknemlig for støtten og ser fram til å drive valgkamp.

– Jeg lot meg overtale til å stille opp på nytt etter at jeg først trakk meg fra nominasjonen i slutten av august. Vi er et parti som liker konkurranse, også om plassene på stortingslisten, sier Wold til VG.

– Nå må vi ruste oss til valgkamp. Den blir lang og hard.

Helgheim (39) har vært en profilert politiker for Frp denne perioden, spesielt på innvandringsfeltet.

På Facebook takker Helgheim for fire år på Stortinget og sier det er vemodig at det ikke ble mer.

– Frps delegater i Buskerud ønsket ikke meg på Stortinget i neste periode fordi de var misfornøyd med plassene nedover på listen, skriver han.

I august meldte Wold at han ikke tok gjenvalg til Stortinget og at to perioder var nok for ham, men nå har han altså snudd.

53-åringen har vært stortingsrepresentant siden 2013 og er nå forsvarspolitisk talsperson for Frp.

