Professoren i «tyskervits-saken» får 70.000 i lønnsøkning

Universitetet i Bergen beklager behandlingen professor Svein Larsen har fått i den såkalte tyskervits-saken.

Etter at en student følte seg krenket av professorens vits under en forelesning for 15 måneder siden, ble det en mediestorm rundt Larsen. Nå beklager Universitetet i Bergen, skriver nettavisen Khrono.

I et brev til professoren innrømmer universitetet at noen av deres uttalelser til mediene kan ha ført til at Larsen ble stilt i et dårligere lys enn det var grunnlag for.

«Ei heller finner Universitetet i Bergen at du har mobbet, trakassert eller diskriminert noen av de studenter som har varslet», heter det i brevet.

Får lønnsøkning

– Jeg ser på dette som en blank frifinnelse, full oppreisning og en klar innrømmelse fra universitetets side om at de har behandlet meg dårlig. «Tyskervits-saken» skulle aldri vært en sak, sier Larsen til nettstedet.

Situasjonen der studenten følte seg trakassert oppsto under en forelesning i august i fjor. Professoren skal ha omtalt egen forskning om turisme og uttalt at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen».

– Jeg kan være lei meg for at jeg fortalte en dårlig vits, men jeg ser ingen grunn til å beklage. Det er heller ingen grunn til at ledelsen skal beklage mine ytringer på mine vegne, uttalte Larsen til Khrono i juni i år.

Studenten som klaget inn vitsen, har fått 10.000 kroner i erstatning.

Professoren er ikke tilkjent erstatning eller kompensasjon, men har fått et opprykk på tre lønnstrinn, som tilsvarer 70.000 kroner i året. Skolen sier dette handler om ansiennitet og vitenskapelig produksjon, og at vitsesaken er ikke koblet til lønn.

