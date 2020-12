Foreløpig er ingen bøtelagt for å ha droppet karantenehotell, ifølge Øst politidistrikt. Comfort Hotel Runway er ett av to som er i bruk ved Oslo lufthavn. Foto: Stian Lysberg Solum

Dette skjer hvis du dropper karantenehotell

Du har en plikt til å være på karantenehotell hvis du blir bedt om det. Men politiet kommer ikke nødvendigvis til å gi deg bot hvis du nekter.

Etter paragraf 5 i smittevernloven, har du en plikt til å oppholde seg på karantenehotell, med noen unntak. Følger du ikke det, kan du straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder etter paragraf 19.

Øst politidistrikt er kjent med tilfeller der personer på karantenehotell har reist før tiden.







– Har dere bøtelagt noen foreløpig?

– Ikke som jeg er kjent med. Jeg har ikke hørt om bøter for alene å ikke ha oppholdt seg på karantenehotellet, sier politiadvokat Thor Larsen i Øst politidistrikt til VG.

POLITIADVOKAT: Thor Larsen sier at man risikerer å få bot hvis politiet har kapasitet til å gjøre undersøkelser. Men foreløpig vet han ikke om noen som har fått bøter. Foto: Privat

Uklart hva boten er

Politiet har heller ikke fått direktiver fra stats- eller riksadvokat når det gjelder nivået på bøter til dem som dropper karantenehotell.

Til sammenligning er det klare føringer når det gjelder brudd på munnbindbruk (2000 kroner) og brudd på karanteneplikten (20.000).

Deltar du på et privat arrangement med flere enn ti gjester, kan man få 5000 kroner i bot. Arrangøren kan få 10.000 kroner i bot.

– Vi tar en vurdering av sakens alvor. Dette er et felt i bevegelse. Fra mars og hele sommeren har man hatt veldig fokus på råd og veiledning fra politiets side. Nå har man et ønske om å straffeforfølge bruddene.

– Hva avgjør om en person får bot for å droppe karantenehotell?

– Det er avhengig av om politiet blir kjent med saken. Hvis hotellet melder inn om at noen har sjekket ut, da kan det bli opprettet en sak. Har vi kapasitet til å gjøre undersøkelser, kan man risikere å få forelegg.

– Er det hensiktsmessig å bøtelegge noen som har sikret seg egnet karantenested?

– Drar du ikke på karantenehotell, går du ut i samfunnet på et vis. Da er det en risiko for at ting skjer underveis. Hvis du drar fra hotellet, reiser du i egen bil, reiser du i kollektivtransport? Hva skjer hvis bilen punkterer? Må du fylle bilen? Jeg vil tro at det er den biten, den transportetappen man kan utsette andre for smitte, det er den man ønsker å lukke døren for.

Kommer an på sakens alvor

– Hvor sannsynlig er dette blir fulgt opp fra deres side?

– Sakene har prioritet hos politiet. Men politiet klarer nok ikke å fange opp alle.

Politiadvokaten legger til at muligheten for straff også har en avskrekkende effekt.

– Når noe er ulovlig, vil færre gjøre det.

– Ville du fulgt det opp?

– Hvis det hadde kommet pakket og klart til min pult, hadde jeg vurdert den. Det vil være naturlig å se på om vilkårene for straff er tilstede, og samtidig sett hen til sakens alvor.

Raymond Johansen: Tiltakene ikke gode nok

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) mener dette viser at tiltakene har kommet for sent og ennå ikke er tilstrekkelig godt innarbeidet.

– Jeg har helt siden mars etterlyst strengere tiltak ved grenseoverganger og flyplasser.

– For eksempel lot man det skure og gå til Europa var langt inne i andre smittebølge før man skjerpet reglene på flyplasser og grenseoverganger i Norge. Det er spesielt skuffende fordi både flyplasser og flyselskaper har svært gode forutsetninger til å håndheve strenge rutiner og regler.

