VRAKET: Jon Helgheim er ute av stortinget ved neste periode. Gol-Frp, som foreslo Morten Wold, ble selv forbauset over utfallet. Foto: Fredrik Solstad

Jon Helgheim om nederlaget: − Jeg gikk på en smell

Frp-topp Jon Helgheim ble vraket fra sikker stortingsplass i helgen. Han mener det dreier seg om et distriktsopprør.

Nå nettopp

Lørdag tapte den profilerte stortingsrepresentanten Jon Helgheim kampen om førsteplassen på stortingslisten i Buskerud Frp. Det overrasket både ham selv, og flere i partiet.

– Det var en tung dag i går. Men støtten som folk viser har vært overveldende, sier Helgheim til VG.

Stortingsrepresentant Morten Wold vant med 23 mot 17 stemmer.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Wold, men ikke lykkes søndag kveld.

– Velkoordinert distriktsopprør

På lederplass i samme avis, skriver politisk redaktør Hege Breen Bakken, at Helgheim ble knust av et velkoordinert distriktsopprør:

«Ingen hadde sett det komme, medlemmer er rasende og partiledelsen lamslått. Men i distrikt-Frp, som mange har undervurdert, tar de seg en pjolter i kveld.»

Bakken forklarer det som har skjedd i kulissene, med at mange av medlemmene i distriktskommuner som Hallingdal, Modum, Ringerike, Lier og Gol var så forbannet på drammensdominansen i partiet at de ba Morten Wold om å utfordre Helgheim.

I samme leder skriver hun at de som var til stede i møtesalen på Kongsberg, beskriver stemningen som «meget spesiell». I takketalen skal Wold ha sagt at han «skulle stått her og vært glad», men at han snarere var lei seg.

Helgheim selv ble overrasket over det som skjedde, og forklarer det med at han har brukt mest tid på politikken:

– Jeg har ikke fulgt spesielt godt med på det skitne spillet noen har drevet med, jeg har vært fullt opptatt med å gjøre jobben min. Det har noen utnyttet, jeg gikk på en smell der.

Gol Frp: Ble litt forbauset

Leder i Gol Frp, Tor Helge Berg, bekrefter til VG at det var han som foreslo Wold, men avviser at det dreier seg om et skittent spill:

– Nominasjonskomiteen hadde laget en liste med for mye Drammen-dominans. Hadde det vært en mer distriktsvennlig liste, ville det kanskje stilt seg annerledes.

Berg innrømmer at han både er skuffet og lei seg over at Helgheim ikke blir å se på Stortinget i neste periode:

– Et valg er gjort, det er jo en demokratisk prosess. jeg trodde det skulle bli mer 50/50, så det forbauset meg litt.

– Angrer du på det at du fremmet Wold, sett i ettertid?

– Det ble sånn det ble og valget er tatt. Vi får ikke gjort så mye med det nå. Men hadde komiteen laget en liste som omfattet hele Buskerud, ville situasjonen vært en annen. Jon Helgheim er en fantastisk politiker og gjør mye bra, og jeg synes det er trist at han ikke var med på laget på en annenplass.

Helgheim takket nei til en annenplass fordi det er høyst usikkert om Buskerud Frp får to stortingsplasser ved neste valg. Det er både på grunn av lavere meningsmålinger og fordi Røyken og Hurum nå er en del av Asker, ikke Buskerud.

– Jeg hadde fortalt dem på forhånd at jeg ikke var kandidat til annenplassen, så de visste at jeg var ute om jeg tapte førsteplassen. For meg ville annenplass betydd jobbing døgnet rundt for en plass jeg sannsynligvis ikke får, og stått igjen dagen etter uten jobb eller noe. Jeg kunne ikke utsette familien og meg selv dette.

Helgheim: – Tror noen føler seg lurt

Helgheim mener at utfallet av distriktsmobiliseringen antagelig overrasket mange, og kaller det hele et spill:

– Jeg har ikke noe ønske om å drive med spill på den måten, hvis de ikke er fornøyd med at jeg gjør jobben min, må jeg respektere det, og finne noe annet å gjøre. Jeg tror noen føler seg lurt med på noe de ikke visste rekkevidden av. Det er synd at dette ikke handlet om politikk, men at noen angrep meg fordi de var misfornøyd med plassene under meg.

– Kan det ha vært et resultat av at du har vært for kontroversiell i synspunktene dine, blant annet på innvandringsfeltet?

– I partiet har jeg hatt unison støtte. Det har selvfølgelig vært diskusjoner om nyanser, men jeg opplever å ha fått massiv støtte fra hele partiet hele veien, sier Helgheim.

Publisert: 29.11.20 kl. 23:54