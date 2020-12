KJÆRKOMMEN HJELP: Hver uke henter tobarnsmoren «Linda» matkasse hos den private hjelpeorganisasjonen KIL i Bergen. Monika Schelander leder korpset av frivillige. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Her står familier på venteliste for å få mat, klær og sko til barna sine

BERGEN (VG) Utenfor det hvitmalte bedehuset kommer en jevn strøm av gående og kjørende for å hente ukens matkasse. Noen har også bedt om klær og sko til barna sine. Andre trenger babymat og skoleutstyr.

Det er fredag ettermiddag i Loddefjord i Bergen. Mens folk flest denne dagen går på butikken for å handle inn noe godt til helgen, er det noen som må ta en helt annen vei.

– Fattigdommen i Norge er mer utbredt enn mange tror. Under coronakrisen har det bare blitt flere. Mange opplever at pengene ikke strekker til, forteller Monika Schelander.

STORT BEHOV: Monika Schelander leder hjelpeorganisasjonen KIL Fond Bergen Omegn. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hun er medstifter og leder i den frivillige hjelpeorganisasjonen KIL Fond Bergen Omegn. I snart fem år har de hjulpet vanskeligstilte barnefamilier og enslige i Norges nest største by.

I starten i 2017 sto bare en håndfull mottagere på listene, i dag mottar rundt 100 familier og aleneforsørgere mat og andre livsnødvendigheter.

– Det er en utbredt oppfatning at fattigdom er noe som stort sett rammer innvandrere. Men fattigdom rammer bredere. 90 prosent av dem som får hjelp hos oss, er norske. Mange har fulgt oss i mange år, men flere har kommet til etter at pandemi-tiltakene førte dem ut i arbeidsledighet, sier Schelander.

HJELP TIL MAT: To ganger i uken hentes matkasser i bedehuset i Mathopen i Bergen. Dagen VG er på besøk er over 40 kasser ferdigpakket. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Fra lånte lokaler i et bedehus i Mathopen, bare et par kilometer fra marinebasen Haakonsvern, leder Schelander et stadig større korps av frivillige.

Driften finansieres med støtte fra banker og legater, gaver og inntekter fra egen bruktbutikk.

Maten får de fra Matsentralen og lokale butikker, mens klær, sko og ulikt utstyr i hovedsak blir donert fra privatpersoner.

– Vi opplever en enorm giverglede og velvillighet, både fra firmaer og enkeltmennesker, sier hun.

DONERER: Monika Schelander sier de opplever stor giverglede fra firmaer og enkeltpersoner. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I oktober offentliggjorde forsker Christian Poppe ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) en rapport som konkluderer med at coronakrisen har fått store konsekvenser for manges private økonomi.

– Coronakrisen har ført til at mange er blitt påført økonomiske utfordringer som det vil ta lang tid å rette opp. En del vil kanskje aldri klare å komme på rett kjøl igjen, sier Poppe.

Undersøkelsen viste at 25 prosent av alle hushold på et eller annet tidspunkt er blitt rammet av koronakrisen gjennom permitteringer, oppsigelser eller tapte næringsinntekter. I slutten av juni var 18 prosent eller rundt 430.000 av husholdningene fortsatt rammet.

BARNESKO: Utvalget av barnesko er stort hos hjelperne i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Poppe fant også at fem prosent av husholdningene må låne til mat og andre nødvendige utgifter, trolig også av familie og venner.

– Dette utgjør rundt 120.000 husholdninger. Det er en urovekkende indikator, sier Poppe.

Han er bekymret for langtidsvirkningene.

– Myndighetenes tiltak har virket positivt inn på folks økonomi, men det er fortsatt mange som sliter. Det kan føre til økt ulikhet på sikt, mener han.

Monika Schelander forteller at behovet for hjelp er enormt. Noen dager før VG var på besøk, fikk organisasjonen henvendelse fra seks familier som trengte hjelp. Fra før sto 33 på venteliste.

– Hadde vi kunnet hjulpet flere, så hadde vi gjort det. Men vi kan ikke ta inn flere enn vi har kapasitet til å bistå, sier hun.

JULEGAVER: Organisasjonen hjelper også barnefamilier med gaver til jul. Her er noe av det som er klart til pakking. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hos Matsentralen Vestland har de merket stor pågang fra de rundt 50 organisasjonene som henter mat.

Ifølge daglig leder Monica R-M Fuhr er det flere familier og enslige som trenger hjelp nå, enn før pandemien rammet.

– Vi har fått, og får fortsatt en rekke henvendelser fra mennesker i nød som ikke vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp. Dette er gjerne mennesker som må søke hjelp for første gang. Det er en høy terskel for mange mennesker å måtte be om hjelp, og vi hører at dette er en samtale de har gruet seg til å ta.

BARNA I FOKUS: Mange familier og aleneforsørgere får også leker til barna. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I tidsrommet fra 16. mars til 26. november i år delte Matsentralen i Bergen ut 325.887 kilo mat. Dette er en betydelig økning fra samme periode i fjor, da det ble utlevert 263.507 kilo.

– Hadde vi hatt mer mat tilgjengelig, ville tallet vært langt høyere. Inntrykket mitt er at behovet er økende «overalt».

Fuhr sier julen blir en stor utfordring for mange.

– I fjor opplevde vi stor pågang fra organisasjonene og fra enkeltpersoner i nød i førjulstiden. Da fikk vi daglig telefoner fra mennesker i en vanskelig situasjon. Vi forventer dessverre enda større pågang i år.

STORT UTVALG: Kjøkkenutstyr deles også ut til de som trenger det. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hos KIL Fond Bergen og Omegn sjekker de alltid at dem som får hjelp, har et reelt behov for bistand. For mange er følelsen av ikke å strekke til en enorm belastning, forteller Schelander.

– De som kommer til oss er helt vanlige mennesker som har fått problemer de ikke kan lastes for. Det kan være sykdom, samlivsbrudd eller de har mistet jobben. De har opplevd at livet er blitt snudd på hodet i løpet av kort tid.

– Du kan ikke se på dem at de sliter. Utad virker kanskje alt normalt, men det kan være naboen din, eller en kollega. Jeg kaller dem de usynlige fattige.

DUGNAD: Mange frivillige stiller opp for å hjelpe andre som har det vanskelig. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I hovedkvarteret i Mathopen har organisasjonen bygget opp noe som til forveksling ligner en bruktbutikk, med egne avdelinger for klær, sko, husholdningsutstyr, skolesaker og leker.

Her kan folk bestille time for å ha lokalet for seg selv i tre kvarter, slik at de kan finne det de trenger i en rolig og verdig ramme, uten å være engstelige for at de skal bli sett av andre.

MÅ LÅNE PENGER: En fersk studie viser at fem prosent av norske husholdninger må låne penger til mat. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Vi har fokus på barna, og det meste vi får inn er beregnet på barn og unge. De kommer helt uskyldig opp i situasjonene foreldrene opplever, og får en tøffere hverdag på alle måter.

– Vi hører mange sterke historier, og av og til er det tøft å være her, sier hun.

Aleneforsørgeren «Linda» er en av dem som får hjelp som organisasjonen Monika Schelander leder. Hun hadde to jobber da pandemien rammet, men mistet begge etter at regjeringen innførte de strengeste smitteverntiltakene i fredstid i Norge.

– For meg har hjelpen fra KIL vært veldig viktig, sier hun.

TIL BABYER: Morsmelkerstatning og bleier er også å finne i hyllene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Kvinnen sier hun kom til et punkt der hun følte hun ikke lenger kunne spørre nære venner eller familie om penger til mat.

– Hjelpen med mat gjorde at jeg fikk tilbake litt mer kontroll og frihet i alt stresset med å klare meg. Det er et supplement jeg setter veldig stor pris på.

Hun hadde aldri sett for seg at hun skulle hente en matkasse på et bedehus hver fredag.

– Etter at jeg ble permittert, lot pengene fra Nav vente på seg, og i to måneder var jeg helt uten inntekt. Hver dag var en kamp, og det er det fortsatt.

SØKER JOBBER: – Akkurat nå er det veldig krise, sier tobarnsmoren «Linda». Hver uke henter hun matkasse hos en hjelpeorganisasjon i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

«Linda» sier det var et sjokk å oppleve det hun kaller «baksiden av velferdssamfunnet».

– Plutselig var jeg der selv. Fra å ha bra med penger, hadde jeg nesten ingenting å bruke.

Hun understreker at det er viktig å tørre å be om hjelp.

– Det er mye stigma rundt det å være fattig i Norge. Det oppleves som flaut, og de fleste føler de må skjule dette så langt de klarer.

De siste ukene har tobarnsmoren søkt rundt 25 jobber, uten å få noen av dem.

Nå frykter hun at hun må selge boligen.

– Akkurat nå er det veldig krise. Banken vil ikke gi meg avdragsfrihet lenger, og det siste avdraget måtte jeg låne penger av en kompis for å betale. Jeg frykter at huset ryker om jeg ikke får jobb.

«Linda» sier hun er bekymret for de mentale ettervirkningene av krisen vi står oppe i.

– Mange sliter, og jeg er bekymret for hva dette vil gjøre med folk. Dette er et problem som må tas på største alvor av myndighetene.

På en annen side av Bergen, i bydelen Arna, deles det også ut mat til folk som sliter. Mange polakker har bosatt seg i bydelen, etter flere år med stor arbeidsinnvandring.

– Polakker bosetter seg i Arna fordi det er bydelen det er billigst å bo i, sier Kamila Warciak (44).

Hun kom til Norge for syv år siden, og er aleneforsørger for en sønn på 13 og en datter på 15 år. Ved siden av logistikkjobben i et anleggsfirma som jobber med et større byggeprosjekt på Haukeland universitetssykehus, er hun styreleder i den veldedige organisasjonen Beatus Cras.

STOR ØKNING: Monica R-M Fuhr er leder for Matsentralen Vestland. Her er hun sammen med Åge Nilssen. De to er sentralens eneste ansatte, men får god hjelp fra mange frivillige medarbeidere. Foto: Unni Helen Gaupås.

Beatus Cras har som hovedformål å aktivisere kvinner som står utenfor arbeidslivet. Språkopplæring er et viktig virkemiddel for å få flere ut i arbeidslivet, sier Warciak.

– Mange kvinner fra Polen følger mannen sin til Norge. Mange kan hverken norsk eller engelsk, ettersom russisk lenge var det obligatoriske fremmedspråket på skolen. Det er vanskelig å finne jobb uten å kunne norsk, og mange blir deprimert av bare å gå hjemme.

DELER UT MAT: Kamila Warciak (t.h.) er styreleder i organisasjonen Beatus Cras som driver hjelpearbeid i bydelen Arna i Bergen. Til venstre Agnieszka Lamorska, som er frivillig. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

44-åringen sier at polakker ikke har tradisjoner for å organisere seg. Til tross for at en høy andel av innbyggerne fra Arna er fra Polen, finnes det ingen forening for polakker i bydelen.

– Det er mange høyt utdannede kvinner fra Polen som jobber med renhold. Vi prøver å motivere kvinnene til å komme i gang med en jobbkarriere, og vi veileder dem med jobbsøking.

Selv om ledigheten har gått betydelig ned siden Norge ble nedstengt i mars, er det mange i det polske miljøet som sliter, sier hun.

Hver fredag deler organisasjonen ut 65 matkasser til familier som trenger hjelp. 80 prosent går til polske familier og enslige. 15 frivillige hjelper til med pakking, utlevering og utkjøring.

– Siden krisen kom i mars har ti nye familier fått utdelt mat. Matkassene gjør at folk får en bedre hverdag, sier Warciak.

Fembarnsmoren Sylwia Teclaf (45) har hentet mat i det gamle Industrihuset i Arna i to år.

HENTER MAT: – Hjelpen vi får her er veldig viktig, sier fembarnsmor Sylwia Teclaf (45). Her sammen med datteren Paulina (21). Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hun sier hun ikke hadde klart seg uten den ukentlige matkassen.

– Hjelpen vi får her er veldig viktig. Det er veldig bra at det finnes et slikt tilbud. Utdelingene på fredag er også et viktig sosialt møtepunkt, der vi møter andre i samme situasjon.

Sylwia Teclaf kom til Norge i 2011, sammen med fire barn som nå er 14, 20, 21 og 22 år gamle. I Norge ble minstejenta (7) født. Mannen, som jobber som yrkessjåfør, kom til Norge i 2006.

45-åringen jobber som renholder i et privat firma, og har stort sett oppdrag hos private. Hun har selv merket konsekvensene av coronaepidemien. Fra å ha en heltidsjobb, jobber hun nå i 60 prosent stilling.

– Vi er heldige som er i jobb begge to, men situasjonen er krevende. Det er mange polakker som har det vanskelig.

