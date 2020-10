SNART TOMT: FHI melder at de ikke har nok influensavaksiner til å dekke det nasjonale behovet. Risikogruppene må prioriteres. Foto: Gisle Oddstad

FHI: Snart tomt for influensavaksine

Som følge av den globale etterspørselen etter influensavaksine på grunn av coronapandemien, har FHI kun greid å få tak i nok til å dekke to tredeler av behovet.

I en pressemelding mandag skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at de snart er tomme og at de må rasjonere ut de siste dosene.

Rasjoneringen gjelder også dosene som selges i apoteker, understreker de. Dosene som er igjen skal prioriteres til målgruppene. Det gjelder blant annet de med nedsatt immunforsvar og de over 65 år.

– På grunn av coronapandemien har det vært rekordhøy etterspørsel etter influensavaksine i målgruppene for vaksinasjon, skriver Folkehelseinstiuttet.

– Folkehelseinstituttet (FHI) har ca. 60 000 doser vanlig influensavaksine igjen til risikogrupper og helsepersonell. Det er derfor nødvendig å rasjonere ut de siste dosene for at flest mulig mottakere skal få, skriver videre.

De opplyser at det vil være forskjeller rundt om i landet på hvorvidt det er mangel på vaksine eller ikke, ettersom noen har vært raskere ute enn andre.

– Vi får nå en del henvendelser fra både helsepersonell og kommuner om at det begynner å gå tomt for vaksine og at det er vanskelig å prioritere hvem som bør få og ikke, sier seniorrådgiver i FHI, Kjersti Rydland.

Mangelen skyldes ifølge FHI den økte globale etterspørselen etter influensavaksine på grunn av coronapandemien og frykt for dobbeltinfeksjoner, sammenfallende epidemitopper og påfølgende kapasitetsproblemer i helsetjenesten.

I år har FHI fått tak i 1,2 millioner doser, som kun dekker to tredeler av behovet.

– Vi har forsøkt å få tak i flere doser i lang tid, men har foreløpig ikke lyktes. Vi arbeider selvfølgelig fortsatt for å skaffe flere doser til Norge, sier Rydland

Publisert: 26.10.20 kl. 09:24

