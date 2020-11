KARANTENEHOTELL: Mari Johannessen (31) sammen med mannen TJ Egan (31) og døtrene på ett og to år. Familien hadde planlagt å gå i karantene i eget hus hjemme i Norge, men må i stedet på karantenehotell. Foto: Privat

Fortviler over nye innreiseregler: − Var den eneste julegaven jeg hadde trengt

Familien skulle hjem fra USA til Norge for å feire jul med besteforeldrene, men etter at de nye innreiserestriksjonene kom, ser de seg nødt til å avlyse turen.

Nå nettopp

– Det føles så urettferdig, sier Mari Johannessen (31).

Hun bor i USA sammen med sin amerikanske ektemann og to små døtre på ett og to år.

Hun har bestilt flybilletter hjem til jul, for å feire sammen med foreldrene i Norge, og ble overlykkelig da regjeringen annonserte en tidlig julegave – slik at også mannen kunne bli med.

– Jeg ble kjempeglad og lettet. Vi gjorde oss klare til feiring og bestilte varmt tøy og alt. Det var et lys i enden av tunnelen, sier Johannessen til VG.

Hun har bodd i USA siden 2014, og både hun og døtrene er norske statsborgere.

På grunn av coronapandemien har hun ikke sett foreldrene siden februar, og gledet seg stort til familien skulle feire jul sammen.

les også Hotellkarantene ødelegger julen for mange: - Fremstår som inhumant

Så kom kontrabeskjeden: «Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge.»

– Med mindre det endres, får vi ikke reist. Hvordan forventer regjeringen at man skal oppholde seg med to små barn i ti dager på hotell? Hvordan skal jeg få tak i babymat, morsmelkerstatning og bleier? Jeg er skikkelig skuffet.

– Veldig tungt

Johannessen forteller at foreldrene hennes har to hus til disposisjon, og at familien hadde planlagt å gå i karantene i det ene i Kvinnherad, like utenfor Bergen.

– Det virker helt absurd at jeg må bo på hotell når jeg har et hus å bo i. Det føles så urettferdig.

Tobarnsmoren forteller at hun sårt hadde trengt å komme seg hjem til jul.

– Det hadde betydd alt, det er den eneste julegaven jeg hadde trengt. Det har vært et veldig vanskelig år i et land hvor det har skjedd så mye, og med to små.

JULEGLEDE: Familien har ikke sett besteforeldrene på snart et år, og hadde gledet seg til å feire jul i Norge. Foto: Privat

– Jeg er ikke vant til å være i en så vanskelig situasjon, men tenkte at slutten av året i hvert fall skulle bli bedre. Det er veldig tungt.

Johannessen sier hun forstår at reglene må være strenge.

– Men jeg er norsk, jentene mine er norske og alt vi vil er å tilbringe jul sammen med bestemor og bestefar. Jeg syns det er forferdelig bakvendt å innføre en slik restriksjon bare noen uker etter at de lettet på restriksjonene og kalte det for en julegave. Jeg skulle ønske de ikke hadde gått ut med det.

les også Nye innreiseregler gir flere arbeidsuker i Norge: – Lenge å være borte fra familien

Vil ha negativ test

Hun etterlyser mer informasjon fra regjeringen om hvordan innreisereglene blir utover i desember.

– Det er mye usikkerhet rundt hvordan det blir, spesielt når man skal reise så langt med to små barn.

Johannessen skulle ønske man kunne vise til en negativ test for å komme seg ut av karantene, eller dokumentert at de skulle bo i eget hus de ti dagene.

– Jeg skjønner at man må være i karantene, derfor har vi også brukt mye tid på å lage en god plan for det, så vi får feiret jul.

Julaften skulle foregå kun sammen med besteforeldrene. Johannessen synes det er leit at de ikke får se barnebarna i en tid hvor de vokser fort og det skjer mye.

– Mange av de i regjeringen har egne barn og barnebarn, så kan de jo tenke seg hvor tungt det er å ikke få sett dem på nesten et år. Jeg skulle ønske de hadde mer medfølelse og hjerte når det gjaldt dette.

– Skjønner at dette er trist

- Vi er nå i en situasjon som krever sterkere tiltak. Europa er i rødt, og utviklingen i Norge er ikke god. Vi ser at importsmitte utgjør en stor del av smitteutviklingen i Norge. Derfor har vi endret reglene for hvor karantenen skal gjennomføres, etter at vi har sett at hjemmekarantene ikke har fungert i tilstrekkelig grad for å begrense smitte fra utlandet, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet til VG.

Han understreker at målet med tiltakene er å kunne åpne opp til jul hvis smittesituasjonen tilsier det.

- Jeg skjønner veldig godt at dette oppleves som frustrerende for mennesker som ønsker å komme til Norge nå, sier Hiim.

- Hvis situasjonen ikke endrer seg må en gjennomføre karantenen på hotell, hvis man ikke eier egen bolig i Norge. Skjønner at dette er trist, men sånn må det være slik smittesituasjonen er nå. Da må hver enkelt vurdere om dette er rette tidspunktet å reise til Norge på.

Publisert: 13.11.20 kl. 15:28

Les også

Mer om Coronaviruset Karantene Jul USA