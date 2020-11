BRØDRE: Tommy (48), Robert (45), Kenneth (41) og Marius (36) Norbeck ønsker alle å besøke sin kreftsyke far på Ahus. Foto: HELGE MIKALSEN

Ahus snur: Alle fire brødrene får besøke døende far

Pasientombudet for Oslo og Akershus meddelte søskenflokken nyheten i formiddag.

– Det er helt fantastisk at sykehusledelsen utviser skjønn og ikke lar det gå prestisje i saken, sier Kenneth Norbeck til VG.

Svein Viggo Norbeck (67) er innlagt på Ahus med nyrekreft med spredning. Tommy (48), Robert (45), Kenneth (41) og Marius (36) frykter at faren dør før jul.

Ahus hadde bestemt at bare tre av fire brødre får besøke faren på dødsleiet. De kunne foreta ett bytte - men en av dem skulle ikke få komme den siste levetiden hans.

At de måtte velge hvem som ikke lenger skulle få se ham, opplevde brødrene som uverdig.

– To og to av gangen

Direktør for Kirurgisk divisjon ved Ahus, Anne Karin Lindahl, slo kontra onsdag:

– Vi har på ny vurdert situasjonen for de fire brødrene, og de vil få anledning til å besøke sin far to og to av gangen, uttaler Lindahl.

Kenneth Norbeck sier at brødrene har full forståelse for at ikke alle kan være der samtidig.

– For oss er det viktigste at vi ikke trenger gjøre noe bytte, at vi kan komme og gå som vi vil og sitte hos far den siste tiden, sier 41-åringen.

SNUR: Ahus har ombestemt seg - ikke bare tre, men alle fire brødrene får se faren på dødsleiet, så lenge de ikke er flere enn to av gangen. Foto: HELGE MIKALSEN

Tapte loddtrekning

Brødrene trakk tirsdag kveld lodd om hvem som ikke lenger skulle få sitte hos faren.

– Jeg tapte og var forberedt på å ta farvel før klokken to i dag. Marius kom inn, han har ikke sett far siden han ble innlagt på palliativ avdeling søndag.

Kenneth Norbeck sier faren er dårligere og har ligget og sovet i dag.

– Jeg trodde ikke jeg ville se ham igjen, før han var død, sier Norbeck.

Han sier at familien har fått utrolig mye støtte siden de gikk ut i VG.

– Vi har fått drøssevis av meldinger, også fra andre som har opplevd at de må sitte på gangen fordi bare to pårørende får besøke alvorlig syke i familien, sier Norbeck.

DØENDE: Svein Viggo Norbeck (67) har nyrekreft og er innlagt på palliativt senter på Akershus universitetssykehus . Foto: PRIVAT

Ville hindre smittespredning

Divisjonsdirektør Anne Karin Lindahl sier i en uttalelse onsdag:

«For å forhindre spredning av smitte på sykehuset er det generelle besøksreglene som gir anledning til en til to besøkende pr dag.

Ahus forsøker å legge til rette for besøk til pasienter som er kritisk syke eller har begrenset tid igjen å leve, samtidig som vi må gjøre det vi kan for å beskytte syke pasienter mot smitte, inkludert strenge smittevernrutiner under besøket.

Det er spesielt utfordrende på palliativ sengepost, der pasientene er svært syke.»

Tirsdag ledet smittevernhensynet til følgende konklusjon:

« I dette aktuelle tilfellet har tre av sønnene fått tillatelse til å være tilstede hos sin far, med mulighet for å gjøre et bytte en gang», skrev Lindahl.

Et døgn senere ombestemte Ahus seg. Alle fire får besøke faren.

Flere stortingspolitikere ga uttrykk for at helseminister Bent Høie (H) måtte gripe inn overfor sykehuset.

Frp: – Hjerterått

Sylvi Listhaug (Frp) mener det er hjerteskjærende at barn nektes å ta farvel med foreldre, om de er flere enn tre søsken. Hun oppfordret helseministeren til å gripe inn:

– Hvordan kan statsråden godta at familier blir utsatt for en slik hjerterå behandling der eldre og syke mennesker må velge hvem av sine barn de skal ha rundt seg når de dør?

Listhaug forstår at besøksreglene er strammet inn, som følge av coronapandemien.

– Men denne saken er et eksempel på at reglene er for firkantet og uten skjønn, heter det i begrunnelsen for Frp-toppens spørsmål til Bent Høie.

UROLIG: Kjersti Toppe (Sp) vil at sykehus rapporterer tilbake om at de virkelig har endret besøkspraksis overfor alvorlig syke og døende pasienter. Foto: Odin Jæger

Sp: - For strengt

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe frykter at besøkspraksis ved sykehus og sykehjem fremdeles er hva hun kaller altfor streng.

– I vår vet vi at mennesker døde alene på sykehjem, uten at pårørende fikk være tilstede eller ha kontakt med dem den siste levetiden, sier Toppe.

Hun og andre tok opp isolering av døende pasienter med helseministeren i Stortinget og fikk gehør. Med høstens smittetopp er hun urolig for et tilbakeslag.

– Jeg er redd besøksreglene blir like stramme og steile som i vår, at vi ikke har lært noe.

Sp-representanten mener smittevernhensyn veier for tungt og oppfordrer til å vurdere den enkelte pasient og deres pårørende individuelt.

– Det blir ikke forstått at helsevesenet går inn og skiller en søskenflokk. Uansett smitte blir det helt urimelig å si at tre av fire får være på foreldrenes dødsleie.

Toppe mener at Bent Høie bør pålegge helseforetakene å rapportere tilbake om endret og mer individuelt tilrettelagt besøkspraksis på sykehusene.

REAGERER: Ap-representantene Tuva Moflag og Ingvild Kjerkol mener Ahus opptrer stivbeint, når bare tre av fire brødre får besøke sin dødssyke far på Ahus. Foto: HELGE MIKALSEN

Ap: - Stivbeint

Stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol og Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet var opprørt og syntes at sykehuset opptrer stivbeint overfor de fire brødrene.

De mener at trygt smittevern og god omsorg i livets siste dager kan kombineres.

– Det handler om å holde avstand og sørge for at en ikke smitter andre. Det bør være mulig, når barn ønsker å besøke sin døende far, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

AHUS: 20 pasienter er dødd med covid-19 på Akershus Universitetssykehus på Lørenskog utenfor Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Høie: Oppfordret til dialog

Helseminister Bent Høie (H) minner om at han har gitt en føring til sykehus og sykehjem om at familier får være sammen med sine nærmeste, spesielt når de er døende.

Han uttalte til VG tirsdag kveld at det er krevende for sykehus å finne den rette balansen mellom pårørendes ønsker og hensynet til smittevern for andre pasienter.

Høie ville ikke overprøve Ahus, men oppfordrer til fortsatt dialog for å finne en utvei.

Dagen etter ombestemte sykehuset seg og fant en løsning.

