IMDi konkluderer om Født Fri: Tilbakeholder utbetaling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) holder tilbake ytre millioner kroner i driftsstøtte til stiftelsen Født Fri. – Svært overrasket, sier stiftelsens leder Shabana Rehman til VG.

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, sier IMDi-direktør, Libe Rieber- Mohn, i en pressemelding sendt til VG.

– Jeg fikk nettopp konklusjonen selv og er svært overrasket over at nok en gang er det dere i pressen som ringer meg om IMDi sitt vedtak, uten at jeg har fått tid til å sette meg inn i det, sier stiftelsens leder, komiker og samfunnsdebattant Rehman til VG.

Også da den opprinnelige stansingen i overføringer til stiftelsen ble kjent var det VG som ringte og gjorde Rehman oppmerksom på saken.

– Hele veien er saken blitt lekket til pressen før vi er blitt varslet, og det er svært kritikkverdig i seg selv. Nå har vi fått tre ukers klagefrist, men har ingen penger og ingen ansatte, sier Rehman til VG.

Dette skriver IMDi

Etter en grundig gjennomgang av Født Fris regnskapsdokumentasjon er direktoratets konklusjon at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring. IMDis vedtak betyr at stiftelsen ikke får utbetalt 3.000.000 kr i 2. termin.

IMDis direktør kaller det hele en kjedelig sak, men presiserer viktigheten av at bevilgede midler blir brukt som de skal:

– Det er stor konkurranse om ressurser på frivillighetsfeltet, derfor er det viktig at organisasjoner som mottar støtte bruker fellesskapets midler i tråd med formålet og har god økonomisk styring. Når en organisasjon som har mottatt 14 millioner over statsbudsjettet ikke følger retningslinjene, må det få konsekvenser, sier Rieber- Mohn.

Vedtak fra regjering

Regjeringen gikk 21. september ut med at de kutter støtten til «Født Fri». Stiftelsen skal ha brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til, og mangler god økonomistyring, hevdet en rapport fra Ernst og Young, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

Født Fri» ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Siden 2017 har stiftelsen mottatt i overkant av 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og gjennom tilskuddsordninger forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), blant annet som nasjonalt ressursmiljø.

Rapport: Slik brukte Rehman-stiftelse pengene

Den 6. oktober leverte stiftelsen et tilsvar til IMDi, og under en pressekonferanse slo Rehman hardt tilbake mot både rapporten og de som hadde varslet.

Beskriver heksejakt

Samme kveld som EY-rapporten ble kjent, forklarte Rehman i VG og at påstandene ikke var sanne. Hun forklarte at rapporten baserte seg på varslere som tidligere hadde jobbet i Født Fri og havnet i konflikt med Rehman.

Varslerne hevdet i en sak i VG at de mente at pengene Født Fri hadde fått over statsbudsjettet var brukt feil.

Rehman svarte VG i et stort intervju, der hun beskrev at hun var utsatt for en kampanje og kritiserte revisjonsrapporten for å være full av feil. Hun bekreftet også at hun dannet stiftelsen etter å ha blitt oppringet av Venstre-politiker Abid Raja.

Anklagene fra EY

Undersøkelsene av Født Fris økonomi er foretatt av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) og har blant annet avdekket følgende, skriver IMDi i sin oppsummering:

Sammenblanding mellom stiftelsens økonomi og daglig leders private foretak

Manglende styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp

Manglende skille mellom jobbrelaterte og private utgifter

Brudd på bokføringsloven og skattebetalingsforskriften

Mangelfull bruk av prosjektkoder og kostnadsspesifisering i regnskapet som gjør etterprøvbarheten svært vanskelig

