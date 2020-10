Det er tirsdag ingen ledige timer ved Bergen legevakt for å coronateste seg. Kommunen oppfordrer derfor folk til å teste seg ved drop-in-stasjonen i Fyllingsdalen. Foto: Heiko Junge / NTB

Køkaos ved teststasjon i Fyllingsdalen, politiet bedt om å bistå

Etter at Bergen legevakt meldte at de var fullbooket for coronatesting, ble det køkaos ved teststasjonen i Fyllingsdalen. Politiet ble bedt om å bistå.

Køene ved teststasjonen i Fyllingsdalen var tirsdag så stor at politiet ble tilkalt for å håndtere situasjonen.

– Politiet har fått opplyst at det er fem timers ventetid ved teststasjonen i Fyllingsdalen, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til Bergens Tidende like etter klokken 10.30.

Køene har oppstått etter at Bergen kommune opplyste at de ikke har ledige timer for å teste seg tirsdag. Også onsdag er i ferd med å fylle seg opp, opplyser kommunen på sine nettsider.

Prioriterer de med symptomer

Kommunen opplyser at personer som har symptomer prioriteres. Videre ber de alle som allerede er i karantene, om å vente med å teste seg, da karantene gjør at de ikke står i fare for å bringe smitte videre.

Kommunen jobber med å øke testkapasiteten ytterligere.

Smittetallene i Bergen er høye. Mandag opplyste kommunen at det var påvist ni nye coronatilfeller det siste døgnet. Totalt har 1.882 personer fått påvist coronavirus gjennom pandemien, ifølge Bergen kommunes oversikt.

Forventer flere tilfeller

Legevaktsjef Dagrun Linchausen sa til Bergensavisen mandag at de forventer en god del nye smittetilfeller de nærmeste dagene. Hun sier at mange av dem som har bestilt time er nærkontakter med symptomer.

Byrådet i Bergen skal tirsdag ettermiddag presentere nye tiltak i bekjempelsen av corona i byen.

