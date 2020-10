MÅ KJEMPE FOR PARTILEDER-VERVET: Leder Frode Myrhol i FNB sier det er usikkert om han stiller til votering, hvis det ikke blir enstemmighet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bompenge-Myrhol mener han er utsatt for et kuppforsøk

Frode Myrhol innrømmer at han risikerer å bli sparket som partileder i Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB). – Det må jeg eventuelt akseptere, men det vil være dumt for partiet, sier han.

Myrhol har vært partiets fremste profil. Han sier han både er oppgitt og avslappet.

– Jeg var tidlig i prosessen inne på tanken om jeg skulle vurdere å gi meg, fordi jeg har mer enn nok å gjøre. Men jeg kom til at det vil være feil å gi meg nå. Derfor stilte jeg.

Han sier han nå er utsatt for et kuppforsøk.

– Ja, de har lagt opp til et kupp og å ta meg i et overraskelsesangrep. Jeg hadde ikke hørt noe om dette før tirsdag og det synes jeg er meget spesielt at de kommer med en slik strategi få dager før landsmøtet.

Han sier det ligger i kortene at han kan tape.

– Ja, det er Oslo, Viken og Vestfold/Telemark som står bak dette og de er så store at de har flertall, hvis de har delegasjonene sine bak dette kuppet. Men det er det stor usikkerhet om.

Han sier det er mulig at han ikke stiller seg til disposjon for å bli valgt inn i sentralstyret og at han håper at avklaringene knyttet til valgene vil skje før en eventuell votering i salen søndag.

– Jeg mener partiet er tjent med enstemmighet omkring dette, så det er ikke sikkert jeg stiller i en votering.

Myrhol blir utfordret av Cecilie Lyngby fra Oslo.

Valgkomiteen er splittet og har levert en delt innstilling.

Flertallets innstilling, tre av fem komitemedlemmer, vil ha Lyngby som leder og Myrhol som nestleder.

Mindretallet i komiteen, to av fem medlemmer, ønsker Myrhol som leder og Lyngby som nestleder.

– Hva gjør du hvis du taper?

– Det er uaktuelt å stille som nestlederkandidat. Jeg har mer enn nok å gjøre i de spennende vervene jeg har som gruppeleder for vår bystyregruppe i Stavanger og som gruppeleder i fylkestinget.

– Men du gir deg ikke uten kamp?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg mener det er lurt av partiet at jeg fortsetter. Jeg har vært lederen folk har sett at representerer partiet utad og det vil være et tap for partiet hvis jeg blir kastet.

– Vanskelig, fordi jeg er venn av Frode

Cecilie Lyngby er bystyrerepresentant for FNB i Oslo og sitter i helse- og sosialutvalget.

VENNEKAMP: Cecilie Lyngby vil stille som motkandidat mot vennen sin. Foto: Hallgeir Vågenes

Hun bekrefter overfor Aftenbladet at hun vil ta over som partileder om landsmøtet peker på henne.

– Dette er vanskelig for meg, fordi jeg er venn av Frode. Jeg skulle ikke ønske at det var sånn. Men min greie er å lytte til folket. Medlemmene er folket. Da må jeg lytte, og hvis landsmøtet ber meg om det, vil jeg plukke opp hansken, sier hun til Aftenbladet.

