Sykepleierforbundet: Har varslet om sykepleiermangel i mange år

Mens Sykepleierforbundet og høyskolene i flere år har varslet om mangel på intensivsykepleiere, har myndighetenes mål for hvor mange som skal utdannes vært uendret siden 2014.

– Norsk Sykepleierforbund har varslet om mangel på intensivsykepleiere i to tiår. Riksrevisjonen varslet i 2019. Situasjonen har forverret seg år for år. Jeg vet ikke hvor mange varsler man trenger å få, før man gjør noe med det, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Mangelen på spesialsykepleiere rammer hardt i ferietiden. Sykehusene melder til VG at ansatte som har en tøff arbeidsøkt bak seg gjennom halvannet år med pandemi, tar de fleste av de ledige vaktene i sommer.

VG har tidligere skrevet om flere tusen vakter som er ledige på sykehusenes intensivavdelinger fordi det ikke finnes vikarer som kan steppe inn i ferieukene.

Det såkalte «kandidatmåltallet» angir et årlig minstekrav til hvor mange som skal uteksamineres årlig til forskjellige spesialiteter innen sykepleie. Kandidatmåltallet har siden 2014 vært det samme: Til sammen 641 for sykepleiere i akutt-, anestesi, barnesykepleie, intensiv- og operasjonssykepleie.

– Alvorlige bemanningsutfordringer

I en rapport fra 2019, før pandemien, skriver Riksrevisjonen: Det er alvorlig at helseforetakene har så store bemanningsutfordringer. Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er stillingstyper som er viktige for å behandle pasienter og gi gode og trygge helsetjenester.

– Helseministeren har ansvaret for at antall studenter og antall sykepleiere passer med befolkningens behov, sier Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen til VG.

Rett før ferien starter, er fortsatt flere tusen vakter for intensivsykepleiere fortsatt ikke dekket opp på sykehus over hele landet. Ledige vakter har før pandemien i stor grad blitt av svenske og danske vikarer. Innreiserestriksjonene under pandemien har gjort at de ikke lenger kommer til Norge for å jobbe ekstra.

Paula Lykke som leder faggruppen for intensivsykepleiere i Sykepleierforbundet, sier at intensivberedskapen på sykehusene aldri har vært dårligere før en sommerferie.

– Har meldt om for få praksisplasser

Riksrevisjonens rapport om intensivkapasitet ble gitt ut i 2019, rett før pandemien. I rapporten slås det fast:

«De siste 5 årene har blitt utdannet færre spesialsykepleiere enn kandidatmåltallene. Av de uteksaminerte kandidatene innen sykepleierspesialitetene de siste 5 årene er ca. en fjerdedel intensivsykepleiere, og i overkant av en femtedel operasjonssykepleiere. Videre viser innspillene at de regionale helseforetakene og mange helseforetak mener at utdanningskapasiteten bør økes.»

Riksrevisjonen skriver at problemet er størst i Helse nord: De to utdanningsinstitusjonene har ifølge nasjonal statistikk fra de siste fem årene, uteksaminert nærmere 75 prosent færre kandidater enn

kandidatmåltallene. Bare Helse vest at har uteksaminert flere kandidater enn kandidatmåltallene ved utdanningsinstitusjonene de siste fem årene.

Instituttleder Marit Kirkevold ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet, sier til VG at det er antall praksisplasser som er hovedgrunnen til at vi ikke utdanner flere intensivsykepleiere.

– Vi har gjennom flere år meldt fra om dette, sier Kirkevold til VG.

– Vi har et tett og godt samarbeid med sykehusene om praksisplasser. Vi er en av flere institusjoner som utdanner intensivsykepleiere, slik at sykehusene skal fordele plasser til flere institusjoner. De strekker seg langt for å skaffe nok praksisplasser. Vi er i tillegg i dialog med sykehusene om det er mulig å finne modeller som kan øke utdanningstakten av intensivsykepleiere, sier Kirkevold.

Oslo Met varslet blant annet om behovet for flere praksisplasser i et innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning i september 2019:

«En sentral og uløst utfordring er fortsatt å sikre tilstrekkelig antall praksisplasser, og at dette er koordinert med økning i studieplasser. Det er svært uheldig at vi ved flere av våre studier ikke kan øke studenttallet pga akutt mangel på praksisplasser. Dette vil dessverre bidra til å gjøre mangelen på kvalifisert arbeidskraft i viktige områder av velferdsstaten større.»

Høie: – Langsiktig arbeid

Helseminister Bent Høie sier at utdanning av flere intensivsykepleiere er et langsiktig arbeid.

– Det tar tid å utdanne ferdige intensivsykepleiere, og vi vil se effekten av disse tiltakene de neste årene. Vi startet en opptrapping av utdanningskapasitet av spesialsykepleiere, inkludert intensivsykepleiere, allerede før pandemien startet. Sykepleiere og sykepleiekompetanse er også et satsingsområde i Stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 som ble lansert høsten 2019, sier Høie. Han har vært minister siden 2013.

Helseministeren har pålagt helseregionene å etablere minst 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie og det er stilt krav om at helseforetakene skal styrke arbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere.

– Samtidig har jeg bedt regionene om å komme med en beskrivelse av hva slags intensivkapasitet vi skal ha fremover og hva vil det kreve av bemanning, sier Høie.

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) sier til VG at mangelen på intensivsykepleiere dessverre er et varslet problem som er alvorlig, men ikke uventet.

– Det er et kjempeproblem som havner i fanget på intensivsykepleiere og andre ansatte i sykehusene. Det de blir bedt om å ordne opp i, er et resultat av at Bent Høie og regjeringen har handlet altfor tregt overfor en mangel på helsepersonell som de har visst om i mange år. Derfor er dette et politisk ansvar som regjeringen ikke kan dra seg unna på en lettvint måte. Det er riktig at de gjør noe nå, men det har skjedd altfor sent, sier Lysbakken.

Forslag for fire år siden

SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet for fire år siden et forslag: «Stortinget ber regjeringen sikre at det utdannes et tilstrekkelig antall sykepleiere og helsefagarbeidere til å øke intensivkapasiteten i hele landet, og at det legges bedre til rette med tilbud om fulle utdanningsløp med bachelor- og masterutdanning for spesialsykepleiere.»

Forslaget fikk ikke flertall.

Mindretallet i helsekomiteen viser forslaget til et representantforslag fra 2015 som også handler om sikre bedre tilgang på spesialsykepleiere.

– Regjeringen har i lang tid latt en mangelsituasjon utvikle seg. De siste fem årene har det blitt utdannet færre spesialsykepleiere enn kandidatmåltallene. Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) har påpekt dette en rekke ganger. Riksrevisjonens rapport om bemanning i sykehusene fra 2019, viser at behovet har vært ansett som prekært de siste tre årene, sier Ingvild Kjerkol.

