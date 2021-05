POSITIV: Politiadvokat Richard Beck Pedersen i Kripos mener det umulige kan bli mulig, og at politiet lykkes med å spore opp den eller de som skjuler seg bak kryptosporet i Lørenskog-forsvinningen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Lørenskog-saken: Her er politiets krypto-håp

Kryptovalutaene dash og monero er i utgangspunktet umulig å spore – men politiet håper at de kan bryte ned teknologien bak valutaene og avsløre motparten.

Mandag tok Øst politidistrikt et offensivt steg i etterforskningen og offentliggjorde en rekke ukjente detaljer og særtrekk fra den digitale planleggingen og gjennomføringen av forsvinningssaken i Lørenskog:

En helt ny kryptovaluta som ikke har vært kjent for offentligheten.

Nye datofestede planleggingsskritt.

En ny, ukjent kryptobørs.

Et VPN-program som skjuler spor.

Finansinstitusjoner for rikinger.

Merkelig lave transaksjonsbeløp.

Politiet understreker at disse særtrekkene hver for seg ikke er unike - men at kombinasjonen er svært spesiell.

– Selv om innholdet kanskje fremstår fremmed og komplisert for mange, så er det, enkelt sagt, de som ikke synes dette høres komplisert ut, og som kanskje kjenner igjen modus eller særtrekk, som vi nettopp ønsker å komme i kontakt med, uttalte politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til VG mandag.

Utfordringer

Om en drøy måned er det tre år siden motparten gjennomførte det første trekket til den forestående forsvinningen som er kjent for offentligheten. I løpet av to sommeruker ble det gjort mange grep, blant annet for å skjule spor, som har gjort etterforskningen krevende for politiet.

– Alle mulighetene for å skjule seg kommer sammen i en enhet. Det gjør det vanskeligere for oss å spore kildene til pengestrømmen, sier politiadvokat Richard Beck Pedersen i Kripos til VG.

Politiets spydspiss innen bekjempelse av cyberkriminalitet er underlagt Kripos, Nasjonalt cyberkrimcenter (NC3). Enheten har jobbet tett på etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning og jager nå målrettet for å plukke fra hverandre to typer kryptovaluta som motparten har benyttet – og som egentlig ikke lar seg bryte ned og spore:

Dash og monero.

– Jeg vil ikke kommentere konkret hva vi har gjort eller gjør i dash- og monero-sammenheng – eller hva vi har oppnådd. Men jeg kan si at vi har et håp om at dette sporet skal lede til et resultat som har betydning for etterforskningen. Per nå er det disse to kryptovalutaene som volder oss de største utfordringene, sier politiadvokaten.

JAGER SVAR: I disse lokalene til Kripos sitter ansatte ved Nasjonalt cyberkrimcenter (NC3) og forsøker å bryte seg gjennom krypteringsmuren i Lørenskog-saken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Spor mot Norge: – Vi leter ikke overalt

Kryptovalutaen dash ble lansert i 2014. Den er laget med utgangspunkt i bitcoin og har mange av de samme kvalitetene. Samtidig har den også egenskaper som ligner monero.

Dash har også en funksjonalitet som tilbyr en slags mixe-tjeneste i transaksjonen, altså det som kalles PrivateSend, som innebærer at opprinnelsen til pengestrømmen forkludres for politiet.

– Det betyr at man blander kryptovaluta med ulik historikk og gjør at man får problemer med å spore pengestrømmen videre bakover, sier politiadvokaten.

Etter det VG kjenner til er det en sentral polititeori at nordmenn kan være involvert i kryptovaluta-oppsettet.

NC3 i Kripos hadde hørt om kryptovalutaen dash i 2018, men valutaen var lite sett i Norge og i norske straffesaker.

– Det er et nytt element i denne saken, at dash er benyttet på denne måten, svarer Beck Pedersen.

– Hvem hadde nødvendig kunnskap i 2018 til å rigge krypto-oppsettet?

– Man må ha en kapasitet på teknologi og spesifikt på kryptovaluta for å rigge det vi ser, men det er på ingen måte en kapasitet som er uoppnåelig eller som det kun er en som har i hele verden. Det skal ikke veldig mye kompetanse til for å gjøre ting veldig vanskelig – og jeg vil tro det finnes flere som behersker fremgangsmåten, svarer han.

Motparten har altså en så sammensatt og avansert kunnskap om kryptovaluta, det mørke nettet, vekslingsbørser, anonymiseringsverktøy og transaksjoner at politiet håper noen kan kjenne det igjen.

– Hva slags tips forventer man å få om et så krevende oppsett?

– Det må være at noen andre enn oss kan se likhetstrekk mellom metoden som er benyttet her og andre straffesaker, transaksjoner eller kryptovaluta-hendelser man har vært borti. Hvis man har kunnskap som rimer med det bildet vi ser nå, så vil det være interessant for politiet å se på, sier politiadvokaten.

– Hvem står bak?

– En viss teknologisk kapasitet er en markeringsbøye for oss. Vi leter ikke overalt eller tror vi finner disse folkene hvor som helst. Det er ikke slik at vi har slått oss til ro med at det skal være umulig å spore dash eller monero på et eller annet tidspunkt. Det er ingen håpløshet å spore hos oss, svarer, svarer politiadvokaten.