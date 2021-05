FYLKESTOPP: Tonje Brenna (Ap) er en av fylkesrådslederne og fylkesordførerne som vil avlyse muntlig eksamen. Foto: Vidar Ruud, NTB

Fylkestopper: Avlys muntlig eksamen

Nær samtlige fylkesordførere og fylkesrådsledere vil avlyse muntlig eksamen. Det går frem av et brev til kunnskapsministeren før et møte med henne tirsdag ettermiddag.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den eneste fylkesordføreren som ikke har skrever under på brevet, er Høyres fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen. Men varaordfører i Agder, Bjørn Ropstad (KrF) er tydelig på at muntlig eksamen bør avlyses:

– Ja, jeg støtter en avlysning. Det har vært for mangelfull undervisning til å kunne forsvare en muntlig eksamen. De faglige vurderingene har også vært ganske entydige i retning av avlysning, sier Ropstad, som for øvrig er faren til statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

les også Oslo-byråd kjemper for å avlyse muntlig eksamen – viser til Telemark-kommuner

PAPPA ROPSTAD: Bjørn Ropstad (KrF) er fylkesvaraordfører i Agder. Han mener det er på tide at regjeringen avlyser muntlig eksamen. Foto: Carina Johansen / NTB

Brevskriverne er samstemte:

«Fylkesordførere ber nå samlet Guri Melby om å avlyse muntlig eksamen, i et møte med kunnskapsministeren i ettermiddag. Alle opplæringssjefene i fylker landet over er enige om at eksamen må avlyses. Det tydelige rådet fra dem er at eksamen blir for krevende å gjennomføre. Slik smittesituasjonen er i landet, risikerer vi at svært mange elever må ta opp eksamen, fordi de er i ventekarantene, og dermed få uavklart vitnemål til sent på høsten – som følge av kapasitetsbegrensninger for nye eksamener,» skriver fylkesordførerne og fylkesrådslederne som alle er øverste politiske ledere for fylkeskommunene, som eier og driver de videregående skolene.

les også Melby: Ikke lov til å avlyse muntlig eksamen på grunn av for lite undervisning

FYLKESTOPP: Tidligere statsråd Terje Riis-Johansen (Sp) er fylkesordfører i det nye fylket Vestfold og Telemark. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Fylkesordførerne påpeker at skifter i tiltaksnivå, kombinasjonen av digital og fysisk undervisning og oppfølging på avstand, har tæret på mange. De mener derfor at det mest rettferdige og forutsigbare for elevene vil være å avlyse eksamen.

Brevet er underskrevet av følgende fylkestopper: Marianne Chesak - fylkesordfører i Rogaland, Tore O. Sandvik - fylkesordfører i Trøndelag, Tove-Lise Torve - fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Askeland - fylkesordfører i Vestland, Ivar B. Prestbakmo - fylkesordfører i Troms og Finnmark, Tonje Brenna - fylkesrådsleder i Viken, Even Aleksander Hagen - fylkesordfører i Innlandet, Raymond Johansen - byrådsleder i Oslo kommune, Tomas Norvoll- fylkesrådsleder i Nordland, Terje Riis-Johansen - fylkesordfører i Vestfold og Telemark og Gro Bråten - gruppeleder i Arbeiderpartiet i Agder.

les også «25 under 25»: Avlys muntlig eksamen!

I brevet til Melby skriver de videre at skolene har lagt planer for siste del av skoleåret, og flyttet tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter til senest mulig før sommerferien - for å kunne gi en riktigst mulig vurdering.

FYLKESTOPP: Tore O. Sandvik (Ap) er fylkesordfører i Trøndelag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

les også Avgangselever er urolige og sure før muntlig eksamen

«Ut fra en totalvurdering av belastningen for våre elever og ansatte, ber vi om at muntlig eksamen avlyses. Det vil være rettferdig og forutsigbart for elevene, som bor spredt i alle landets kommuner, om dette beslutningen tas samlet for landet. Kunnskapsminister Guri Melby har fått denne anbefalingen fra svært mange hold, og må ta hensynet til både lærere og elever på alvor,» skriver fylkesordførerne og fylkesrådslederne i ti fylker.

les også Hør da, Melby!

Tirsdag ettermiddag er det tillyst et møte med kunnskapsminister Guri Melby om situasjonen rundt muntlig eksamen.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få tak i en kommentar fra fylkesordfører Arne Thomassen i Agder for en forklaring på at hans navn ikke er blant underskriverne på brevet.