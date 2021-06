SÅRBART: Avdelingsleder Bente Brataas viser frem intensivsengen med alt av utstyr til blant annet respiratorbehandling. Men de har bare utstyr til én pasient. Foto: Helge Mikalsen, VG

Her har de kun én intensivseng: − Vaksinen er en velsignelse

LONGYEARBYEN (VG) Det lille sykehuset ville blitt slått ut om det ble flere alvorlig syke på øya. – Et større utbrudd her tør jeg nesten ikke tenke på.

Publisert: I går 20:35

Det sier avdelingsleder Bente Brataas på Longyearbyen sykehus.

Sykehuset illustrerer hvor sårbart øysamfunnet er. Rundt Longyearbyen ruver fjellene som om vinteren fører til stor fare for skred ned i bebyggelsen.

Inne på sykehuset er de få. Fire leger og seks spesialsykepleiere i turnus.

– Vi er ikke dimensjonert for et større smitteutbrudd med flere syke som behøver innleggelse i sykehus, sier Brataas.

Rundt 100 innleggelser

Det er ikke ofte det skjer alvorlige sykdomstilfeller eller ulykker på Svalbard og da må ofte pasienten fraktes over til fastlandet. I året opplever sykehuset rundt 100 innleggelser og noen av dem må til fastlandet for akutthjelp. Men det er ikke alltid flyene kan lande.

Derfor trener de ansatte på sykehuset på det akutte. Om og om igjen. Da er det som regel kontorsjefen som må spille pasient, så de ansatte får øvd. På hjerteinfarkt, brukne hofter og covid-19.

– Det som ikke øves, det sløves, sier Brataas.

ISOLAT: På isolatet har de også plass til kun én pasient. Foto: Helge Mikalsen, VG

For på den lille øya langt oppe i Arktis har de bare hverandre å stole på hvis smitten skulle komme til øya. Inne på sykehuset har de nemlig bare én intensivseng med respirator.

Isolat og respirator

Alt utstyret står klart, men det er meget synlig at sykehuset kun har beredskapsfunksjon. En isolatrom, et rom med intensivseng og en operasjonsstue med tilhørende røntgenutstyr.

– Her har det vært operasjoner, blant annet etter isbjørnangrep, men det utføres ikke planlagte operasjoner her. Kun øyeblikkelig hjelp-operasjoner, sier avdelingslederen.

Sykehuset har lite å stille opp med mot pandemien som har rast på fastlandet. Deres rolle i akutte situasjoner er å gi pasienten helsehjelp før den kan fraktes over til fastlandet.

KIRURGI: På Svalbard kan de også utføre operasjoner. Det har skjedd flere ganger, også etter isbjørnangrep. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Det krever opp til seks sykepleiere i døgnet hvis en er på respirator, og da har vi ikke kapasitet til å utføre andre helsetjenester for dem som bor her, sier Brataas.

– Vi slipper ikke unna

For å forhindre et utbrudd med alvorlige konsekvenser, har de fastboende på Svalbard blitt prioritert i vaksineringen. Det er satt mange tusen doser og vaksinedekningen er på 90 prosent. Dermed er øya den som har kommet lengst med vaksineringen i Norge.

– Men det kommer fortsatt masse tilreisende, og de kan ta med smitte, så vi er ikke garantert mot et utbrudd.

For å forhindre at tilreisende tar med seg smitte til øysamfunnet, er de pålagt et testregime 24 timer før avreise. Så langt har det fungert, og det er ikke påvist smitte på Svalbard.

AKUTT: De ansatte på sykehuset i Longyearbyen er klare til å rykke ut om det skulle skje noe akutt. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Vi tenker hele tiden på at det kunne skje når som helst. Vi slipper ikke unna. Men nå som 90 prosent er vaksinert, så tenker jeg at vi kanskje klarer det, sier Brataas.

Likevel, tidligere år kom det cruiseturister med mange tusen eldre – et mekka for smitte.

– Det har vært fint å slippe i denne tiden, sier avdelingslederen.

Hurtigtester

Hennes verste frykt er at et utbrudd skulle nå de ansatte på sykehuset.

– Vi er så få og vi er så sårbare, understreker hun.

– Vaksinen er en velsignelse, fortsetter hun.

På sykehuset har de mulighet til å hurtigteste pasientene for coronasmitte, men PCR-testene må sendes til analyse på fastlandet.

– Et større utbrudd tør jeg nesten ikke tenke på.