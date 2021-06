VENNEGJENGEN: Fra v: Kenneth Elvegård, Nora Bendixen, Abbas Fazal og Ahmed Toufayli sammen med Geir Kåre Nyland som sitter i rullestolen fotografert utenfor Sunnaas sykehus 26. juni. Foto: Privat

Ble lam etter stupeulykke, krever bedre skilting

Geir Kåre Nyland (30), som for en måned siden ble lam etter at han stupte utenfor Munchmuseet, og hans støttespillere krever bedre skilting for å hindre nye ulykker. De mener Oslo kommune har gjort altfor lite.

Onsdag markerte de sin misnøye akkurat på det stedet hvor Nyland, kjent som en dyktig MMA-utøver og vinner av NRK-serien «Norges tøffeste» i 2013, fikk livet brått endret da han den 30. mai traff bunnen og pådro seg brudd i ryggen.

– Jeg ligger her i sengen og har fått livet snudd opp ned. Legene sier jeg ikke kommer til å gå igjen, men det skal jeg. Jeg ser ikke for meg liv i rulestollestol. Det er uvirkelig, sier Nyland, som gjerne bare kalles GK, til VG på telefon fra Sunnaas sykehus på Nesodden.

Han prøver å ikke være bitter og ønsker å bruke den stemmen han har fått i forbindelse med ulykken, til å hindre at andre opplever det samme som ham.

BEDRE SKILTING: De ønsker langt bedre skilting for å hindre nye stupeulykker langs kaikantene i Oslo sentrum. #Alt for å gå igjen, står det på plakaten til GKs støttespillere. Foto: HELGE MIKALSEN

– Det er uvirkelig

– Jeg ligger her og unner ingen andre det. Dette er blitt en hjertesak for meg. Jeg skjønner ikke at kommunen ikke har stengt av området til de har klart å sette opp skilter. Oslo kommune har et utrolig stort ansvar og burde bruke ressurser til å sikre badestedene, sier Nyland som mener at hovedstaden absolutt er blitt en badeby.

Etter ulykken har kommunen har skrudd opp flere små skilt i bryggekanten hvor det står grunt vann og et rødt kryss over en person som stuper. Det var også skiltet før ulykken, men da var det lenger mellom skiltene.

MUNCHMUSEET: Det var her, utenfor Munchmuseet, ulykken skjedde. Geir Kåre Nyland stupte fra treplattingen på venstre side. Foto: HELGE MIKALSEN

Les kommunens svar lenger ned i saken.

Men Nyland mener det ikke holder med små skilt montert på bakken, han etterlyser store skilt i ansiktshøyde.

– Jeg kommer fra Haugesund og der står et skilt som stikker opp fra moloen i rødt, hvitt og svart med en rød sirkel og kryss over en fyr som stuper. Og der er det ingen som stuper, sier Nyland som ikke har hørt ett ord fra kommunen etter ulykken.

– Jeg har ikke fått en f ... blomst eller et «god bedring»-kort fra kommunen.

VIL HA SKILT: Geir Kåre Nyland har ikke hørt noe fra kommunen etter ulykken. Foto: SKJERMDUMP FRA GEIR KÅRE NYLANDS INSTAGRAM

Nylands gode venn, Abbas Fazal, var til stede da ulykken skjedde. Han anslår at de små skiltene som advarer mot stuping var hhv. 10 og 13 meter unna der hvor Nyland stupte. Det var fullt med badeglade mennesker på brygga denne dagen og skiltene var ikke lett å få øye på, forteller han.

– Jeg hadde en følelse av at noe var galt, og så kikket jeg etter skilt, forteller han om minuttene før ulykken denne skjebnesvangre dagen 30. mai.

Så stupte Nyland uti med hendene på ryggen.

SÅ ULYKKEN: Abbas Fazal var til stede da GK stupte og pådro seg brudd i ryggen for en måned siden. Han mener skiltingen i området er altfor dårlig. Foto: HELGE MIKALSEN

– Burde vært rekkverk

Under vannet ligger «Midgarsormen», en avløpsledning langs nedre del av Akerselva, som tar seg av overflatevannet i byen. Man kan skimte betongsteinene når det er vindstille, men når vannet kruser seg er den ikke synlig. Røret ligger et lite stykke ut fra bryggekanten akkurat der hvor Nyland stupte.

Fazal mener helt klart det bør være skilt i ansiktshøyde som advarer mot stuping slik at de er lett å få øye på, både når man sitter og ligger og soler seg på brygga.

– At ikke kommunen tar mer ansvar for det som skjedde er helt sykt, mener han.

ADVARER: Skiltene som advarer mot stuping og at vannet er grunt, er skrudd fast i bryggekanten. Foto: HELGE MIKALSEN

Også Nylands gode venn Kenneth Elvegård mener området burdet vært mye mer sikret.

– Det burde vært rekkverk her og ingen bading. Det kommer til å skje flere ulykker her, det er hundre prosent sikkert, sier han.

Flere av GKs venner forteller at de har hørt om at det har vært flere ulykker på dette stedet tidligere.

FØR ULYKKEN: Geir Kåre Cemsoylu Nyland, her fotografert i 2016. Foto: Annemor Larsen / VG

– Skiltet opp

Kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten, Richard Kongsteien, sier til VG at de umiddelbart etter ulykken hadde en befaring sammen med utbygger.

– Da oppdaget vi områder hvor det var for stor avstand mellom skiltene, og det ble umiddelbart skiltet opp, sier han.

– Burde det ikke være skilt i ansiktshøyde?

– Spørsmålet om skilt er et dilemma. Det er kjempevanskelig å skilte seg vekk fra risiko i en by. Det vi jobber med nå er å finne en løsning som i mye større grad signaliserer intuitivt at her må du ikke hoppe ut i vannet, sier Kongsteien og legger til at fagfolkene er enige om at løsningen ikke er flere skilt.

Noen av alternativene kommunen vurderer er farger, lys, gjerder og beplantning, men de har ikke konkludert.

– Hva med å sette opp et gjerde?

– Det er ikke noe godt alternativ. Vi må hele tiden balansere mellom tilgjengelighet mot fjorden og sikkerhet. Ulempen med å gjerde inn er hvis det betyr at folk tror du kan stupe fra alle områder som ikke er gjerdet inn. Da må vi gjerde inn fryktelig mye. Vår hovedbudskap er at å stupe i Oslo sentrum er veldig risikabelt. Før du gjør det må du være helt sikker på bunnforholdene. Vi kan ikke skilte oss vekk fra det.

Kongsteien forstår Nylands frustrasjon og sinne etter den tragiske ulykken.

Han bekrefter at kommunen, såvidt han vet, ikke har tatt kontakt med Nyland.