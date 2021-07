VAKSINE-SKEPTISK: MDG-politiker Susanne Heart. Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

MDG-politiker ber Norge pause vaksineringen

Fylkespolitiker Susanne Heart i Miljøpartiet de Grønne har publisert et åpent brev, hvor hun ber regjeringen pause vaksineringen. Hennes eget parti tar avstand fra uttalelsene.

– Mitt åpne brev til statsministeren i går ser nå ut til å ha spredd seg fort på nettet. Jeg vil dere skal vite at det ikke er lett å ta et slikt initiativ – alene – men jeg måtte, skriver MDG-politiker Susanne Heart på sin Facebook-side.

Heart ble i 2019 valgt inn til fylkestinget i Rogaland, og er nestleder i regional-, kultur- og næringsutvalget.

I brevet ber hun Erna Solberg om å pause massevaksineringen i Norge. Hun begrunner dette med påstander om at det «ikke finnes en tydelig fordel» ved å ta vaksinene for barn og unge, og at «vitenskapen ikke har hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før vi satte i gang med massevaksineringen».

Påstandene underbygger hun med å lenke til en fagfellevurdert forskningsartikkel som er merket med «bekymringsfulle mangler og feiltolking av data».

– Artikkelen inneholder store faglige feil og er publisert av en tvilsom forlegger, men kommer til å gjøre stor skade, skrev to doktorgradsstipendiater i epidemiologi og medisin i et debattinnlegg VG torsdag. De beskriver artikkelen som «svak forskning».

Nå er studien trukket.

– Mitt poeng står seg uansett. Studien jeg valgte hadde på det tidspunktet kun en forvarsel på en klage. Det at studien er trukket betyr ikke at vi har mer sikkerhetsdata. Jeg lente ikke brevet mitt utelukkende på forskningsartikkelen, jeg ville skrevet brevet uansett, sier Heart til VG.

– Hva lener du da ditt brev på?

– Jeg baserer det på min bekymring om at vi ikke har nok sikkerhetsdata på om vaksinen er trygg nok på lang sikt for aldersgruppene som nå skal vaksineres, og da spesielt barn og unge. Risikoene død og skade i forhold til covid-19-sykdom ser ikke ut til å være så stor at det er verdt denne eksperimentelle massevaksineringen på de unge som nå gjenstår. Vi bør pause istedenfor å haste med denne gruppen før vi har mer data.

– Takknemligheten som bekymrede mennesker fra hele Norge viser i responsen forteller meg at dette var riktig å gjøre nå.

MDG tar avstand

Heart hevder at regjeringen gjennom massevaksineringen «aktivt påfører friske mennesker potensielle skader og potensiell død», og at et «merkbart gruppepress» gjør at «retten til å ta selvstendige valg blir svært forstyrret».

– For at enkeltmennesker skal kunne ta informerte valg må informasjon tilgjengeliggjøres og balanseres gjennom å slippe til flere kritiske røster. Jeg har blitt kontaktet av mange mennesker som opplever press, både sosialt, på arbeidsplassen, gjennom media og gjennom tiltak som sorterer.

– Formålet med brevet er å få til en offentlig åpen debatt som inkluderer et bredere perspektiv og involvering av flere ulike stemmer – uten bruk av stempel som «vaksinemotstandere» og «konspirasjonsteoretiker». Ingen har et fasitsvar i denne vanskelige situasjonen og vi må tåle et uenighetsfelleskap, sier Heart til VG

Hun har valgt å signere brevet som fylkespolitiker i Rogaland, folkevalgt og ombudsperson. Hun nevner ikke sitt eget parti i det åpne brevet til statsminister Solberg.

– Jeg vet at mange av mine partikollegaer og venner vil synes jeg gjør galt i dette. Det er ok. Jeg ber likevel om respekt på vegne av alle jeg vet jeg representerer. Vi er mange som er dypt bekymret, skriver hun på Facebook.

På henvendelse fra VG, svarer partisekretær i MDG, Torkil Vederhus, at partiet støtter vaksineringen mot covid-19.

– Jeg registrerer at Heart ikke signerer som MDG-politiker, og at hun selv erkjenner at mange i MDG vil være sterkt uenig i synspunktene hun her fremmer. Det skal være stor takhøyde i MDG, men som parti tar vi avstand fra uttalelser om at regjeringen bør droppe massevaksineringen. Vaksinen bidrar til å redde liv, sier Vederhus.

– Selv om alle vaksiner kan ha bivirkninger, så er det godt dokumentert at vaksinen redder liv, mens bivirkningene har vært helt minimale, sier han.

Sterkt kritisk

Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) reagerer sterkt på uttalelsene fra MDG-politikeren i sitt eget hjemfylke. Han sier Hearts brev baserer seg på «rent oppspinn, og i beste fall forfalskning av forskning».

– MDG er et seriøst parti. De Kan ikke la være å ta et oppgjør med denne typen feilinformasjon og propaganda. Brevet hennes sprer seg veldig i Rogaland nå, forteller han, og sier han har registrert at brevet er delt mye på sosiale medier.

Stensland er andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Hennes parti står alltid først i køen for å forfekte kunnskapsbasert klimapolitikk. Dette er ikke kunnskapsbasert. Det er oppspinn, og skadelig i kampen mot corona.

STORMER: Sveinung Stensland i Høyre kommer med krass kritikk av Susanne Heart etter hennes åpne brev til statsministeren. Foto: Mattis Sandblad

– Det er slikt de verste Trump-tilhengerne i USA holder på med. Vaksineskepsis er blant de største truslene mot folkehelsen verden over, fortsetter Stensland.

Han trekker frem eksempler fra USA, hvor det har vært tomme venteværelser på vaksinasjonssentre, eller hvor folk må lokkes med lotteri og gaver.

– Det er nettopp den norske befolkningens vilje til å lytte til medisinske eksperters gode råd, som gjør at vi har klart oss så godt gjennom pandemien. Så får folk tenke selv om de nå vil lytte alt som finnes av medisinske eksperter eller andre, sier Stensland.

Han mener uttalelsene fra Heart åpenbart må sees som en kritikk av regjeringen.

– Normalt er kritikken mot vaksinepolitikken at man må få flere vaksiner inn til vaksinesentrene. Dette er et sidespor.