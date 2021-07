LYNNEDSLAG: Tre søstre ble truffet av et lynnedslag på Melshornet i Hareid kommune like etter klokken fem søndag ettermiddag. Foto: Fredrik Solstad, VG

To søstre mistet livet etter lynnedslag: − Ulykken har allerede satt spor

HAREID/OSLO (VG) Søstrene Benedicte Myrset (18) og Victoria Myrset (12) var på ferie da de mistet livet.

De var til sammen tre søstre i turfølget som ble rammet av lynnedslag på fjellet Melshornet i Hareid kommune søndag kveld. Den tredje ble skadet og er nå innlagt ved Haukeland universitetssykehus.

Jentene var på ferie i området, og bodde egentlig i bydel Vestre Aker i Oslo.

Benedicte Myrset skulle begynne i tredjeklasse på Ullern videregående skole i Oslo.

Ullern-rektor Torill Røeggen forteller at både ansatte og medelever ved skolen er sterkt preget av tragedien.

– Det er helt fryktelig. Det er et stort sjokk og en veldig trist dag for Ullern videregående skole. Men først og fremst tenker vi på familien som har mistet to døtre, sier hun til VG.

– Benedicte var en elev som var veldig godt likt av alle elever og ansatte. En flott jente som har gått bort så altfor tidlig.

Hun opplyser at skolen vil åpne tirsdag og at en helsesykepleier vi være tilgjengelig for dem som trenger det. Minnemarkeringen utsettes til etter ferien slik at alle som kjente Benedicte får mulighet til å delta.

– Jeg tror dette er helt fryktelig for medelevene. Det å miste noen så brått og brutalt som dette må være fryktelig, sier hun.

– Vi er på ferie og er spredt, så det gjør det litt vanskelig å være sammen i sorgen. Men derfor åpner vi skolen og gjør det mulig for dem som er i Oslo å kunne møtes.

Rektor ved Midtstuen ungdomsskole i Oslo, Sissel Følling Eilertsen, bekrefter at Benedicte er tidligere elev ved skolen, og at Victoria skulle begynne der til høsten.

– Det er en ufattelig trist og tragisk hendelse. Vi tenker på familien og de nærmeste som er i sorg, skriver hun i en SMS til VG.

Alle de tre søstrene har vært aktive i flere idretter i Heming Idrettslag i bydelen.

– Det er med sorg vi har mottatt melding om at det er en Heming-familie som er rammet av den tragiske ulykken på Melshornet der to unge kvinner omkom, skriver daglig leder i Heming IL Einar Eide-Fredriksen til VG.

– Våre tanker og medfølelse får til de etterlatte og vi håper på rask bedring for søsteren som ligger på sykehuset.

– Et lite sted i en stor by

Sogneprest ved Ris menighet Jan-Erik Heftermehl sier til VG at de jobber for å slå ring rundt familien og lokalsamfunnet i Oslo:

– Ris og Holmenkollen er et lite sted i en stor by. Ulykken har allerede satt spor og vil prege miljøet enda sterkere i dagene som kommer.

Han forteller at Ris kirke kommer til å være åpen fra klokken 18 mandag kveld, og at han håper kirken kan gjøre noe for de berørte og hjelpe de som trenger det å finne trøst i en tung tid:

– Vi håper at familie og venner vil finne trøst her i kirken eller hos hverandre. Å miste to jenter i en så ung alder mens familien var sammen på ferie og koste seg. Det er ikke mening i en slik hendelse rett og slett.

Marianne Borgen: – En stor tragedie

– Dette er en stor tragedie som rammer en familie så hardt. Det er noe jeg tror vi alle føler oss berørt av, sier ordfører i Oslo Marianne Borgen til VG.

– De varmeste tankene mine går til familien og vennene til disse jentene.

Hun forteller at de nå jobber med å sikre at Vestre Aker bydel er klare for å gi familien den hjelpen de trenger.

– Det er også venner og vennefamilier og andre rundt i nærmiljøet som vil ha behov for oppfølging. Det er et helt nabolag og en hel liten bygd i byen som blir rammet når en sånn tragisk ulykke skjer. Vi vil gjøre vårt for at bydelen er beredt for å ivareta menneskene rundt, sier hun.

– Og så får man virkelig håpe at jenta som ligger på sykehus kommer seg og at familien får fred.

Ordfører i Hareid kommune Bernt Brandal forteller til VG at lynnedslagsulykken har påvirket lokalsamfunnet:

– Det som har skjedd er dypt tragisk og preger kommunen sterkt, sier Brandal.

Han forteller videre at kommunen jobber aktivt for å tilrettelegge for pårørende og andre preget av ulykken.

– Av tiltak så jobber kriseteamet vårt sammen med kirken med å stille alle midler til disposisjon, og kirken vil holde åpent.

«Ope kyrkje»

– Det at noe sånt skal skje her skaper ringvirkninger. Samfunnet er tettvevd, og en konfrontasjon med liv og død så tett på kan være tøft, forteller sogneprest i Hareid Lars Hartig-Tangedal.

Han har valgt å åpne kirkerommet midt i Hareid for dem som trenger å snakke om ulykken.

Melshornet troner over den lille bygda, og er et yndet turområde for lokalbefolkningen. Hartig-Tangedal forteller at de holder pinsegudstjeneste på Melshornet, og at de også har hatt dåp der oppe.

– Fjellet er knyttet til positiv rekreasjon for Hareid. Vi har en sjelden luksus av trygghet her i landet. Det å miste familie og venner er en frykt man gjerne lever med på avstand, men det rokkes ved nå, sier sognepresten.

Han forteller at det har vært noen innom kirken mandag.

– Det er vanskelig å håndtere, så det hjelper for mange å bare få gjøre noe - om det er å tenne et lys eller sette ord på det man føler.