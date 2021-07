Les dagens VG her!

I en ny studie avsløres det hvordan du kan redusere risikoen for depresjon med 23 prosent, kun ved å gjøre et enkelt grep med døgnrytmen din.

Publisert: Nå nettopp

Gårsdagen var preget av kraftig tordenvær og regn i store deler av landet. I Hareid rammet tragedien da to kvinner ble drept av et lynnedslag. Dersom du befinner deg på et sted der lynet slår ned gjelder det å holde seg lavt i terrenget. Les ekspertens tips her.

Nylig skal det ha dukket opp nye data om coronaviruset som forsker mener forsvant på mystisk vis i Kina.

Våren 2019 er det fremdeles flere måneder til vi får høre om corona. Viruset som det antas stammer fra flaggermus, og som snart skal ta millioner av menneskeliv.

Et sted, og en dag, må det hele ha startet. En person ble smittet for første gang. Men hvordan?

Få også med deg reportasjer fra Eliteserien-kampene!

Dette - og mye mer - i dagens VG!