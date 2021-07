TOTALSKADET: Kjøkkenet i Solheim bedehus bærer sterkt preg av brannen. Foto: Per Thime / Randaberg 24

Branner skaper pyromanfrykt i Rogaland: − Rystet og oppgitt

Politiet ser sammenheng mellom flere branner i Rogaland den siste tiden. Søndag startet det å brenne i et bedehus på Solheim i Kvernevik. Nå foregår en klappjakt etter gjerningspersoner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere branner de siste elleve dagene har skapt frykt i flere bygder i Rogaland. Politiet patruljerer nå i området for å forebygge flere branner, mens de leter etter en eller flere brannstiftere.

– Vi har stor grunn til å tro at det er samme person eller personer som står bak. Det er mistenkelig at det har vært så mange branner på så kort tid, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen. til VG.

ARNESTED: Brannen i bedehuset skal ha startet i en klescontainer. Foto: Per Thime / Randaberg 24

Brannen i bedehuset var én av to branner i samme området i dag tidlig. Den andre brannen oppsto i en container utenfor en enebolig. Eieren ble oppmerksom på brannen og slukket den selv.

Det er kort avstand mellom brannen i bedehuset og brannen ved eneboligen.

– Alle branner er farlige. Selv om de fleste har blitt slukket tidlig, kunne de ført til store materielle skader. Bolighus har enda ikke blitt rammet, men brannene har hatt potensial til å spre seg til bygninger, sier innsatslederen.

Flere branner på kort tid

Den første brannen i området som foreløpig er kjent var brann i en byggebrakke ved Randaberg kommunehus. Samme dag fant privatpersoner en hjemmelaget bensinbombe i skogen ved Viste Hageby.

– Vi kan ikke utelukke at dette skjer igjen. Det kan være flere tilfeller vi ikke har satt i sammenheng med brannene søndag.

Denne tidslinjen viser når og hvor de ulike brannene fant sted:

24. juni: Brann i byggebrakke ved Randaberg kommunehus

24. juni: Funn av hjemmelaget bensinbombe i Viste Hageby

26. juni: Brann i en innbytterbenk ved idrettshallen i Randaberg

27. juni: brann i søppeldunk ved bensinstasjon i Kvernevik

30. juni: brann i speiderhytte ved Hålandsvannet i Randaberg

30. juni: brann i gapahuken i Harestadmyra i Randaberg

4. juli: brann i Solheim bedehus i Kvernevik

4. juli: brann i søppelspann i nærheten av bygninger i Kvernevik

forrige











fullskjerm neste 30. JUNI: Brann i speiderhytte ved Hålandsvatnet i Randaberg.

Skaper frykt i lokalsamfunnet

Unni Herigstad er daglig leder av Solheim barnehage som ligger i nabobygget til Solheim bedehus. Barnehagen har en avdeling som har brukt kjellerlokalene i bedehuset.

– Det var et sjokk. Jeg våknet kvart over seks av en telefon av at det brant. Jeg var på hytta, men hev meg i bilen og kjørte til stedet, sier Herigstad til VG.

Hun har oppsøkt branntomten i dag. Kjøkkenet på bedehuset sto nettopp ferdig etter en større renoveringsjobb. Nå er det totalskadet, opplyser barnehagebestyreren.

– Kjøkkenet er svart og forkuller, flere av kjøleskapene har smeltet. Flammene har klatret opp langs veggen og inn på loftet, forteller Herigstad.

Hun bor selv i nabobygda, men er mye i Kvernevik. Hun har snakket med flere i bygda den siste uken som er bekymret for brannene i området.

– Det har jo vært mange branner rundt oss, så det er jo klart at folk snakker om det og tenker mye på det. Det skaper en utrygghet i nabolaget.

Hun forteller at en i nabolaget ved bedehuset også fikk søppeldunken sin påtent.

– De er rystet og oppgitt og synes det er kjempeskummelt. Om det går noen rundt og tenner på branner vet man aldri hvor neste plass blir, sier Herigstad.