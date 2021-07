BLE ANGREPET: Andreas Eide (51) var på sykkeltur i Nordmarka da han ble angrepet av en illsint ku. Foto: Privat

Angrepet av ku: − Jeg tenkte «nå er det slutt»

Alexander Eide (52) bega seg lørdag formiddag ut på en sykkeltur i Nordmarka – som tok en litt uventet vending. Han slapp med skrekken etter møtet med det han omtaler som en illsint ku.

Det var nord for Kikut mellom Hakloa og Store Sandungen at Eide forteller at han møtte på en ku med et par kalver.

– Jeg kom syklende ned rundt en liten sving, og så 2–3 kyr ca. 100 meter foran meg. De løp bortover veien, så jeg stoppet og ble stående til jeg så at de roet seg.

Da kyrne ruslet i tilsynelatende rolig tempo vekk fra Eide, syklet han videre, forklarer han.

– Med ett snur kua seg og tar sats rett mot meg.

– Tenkte «Nå er det slutt»

Eide forteller at han trodde kua skulle rase forbi, men la seg likevel raskt ned i ei grøft med sykkelen over seg som beskyttelse.

Kua hadde visstnok andre planer: Hun løp i brasende fart og bykset inn i sykkelen, ifølge Eide.

– På refleks drar jeg hjulet litt opp over meg, og kua knuser det momentant.

Eide sier til VG at han kjente kuas stangende hode i brystet.

– Jeg tenkte «nå er det slutt». Jeg skrek alt jeg kunne.

ØDELAGT: Syklisten Eide møtte på fikk sykkelen sin delt i to (sykkelen helt til venstre i bildet). Eides sykkel er til høyre. Foto: Privat

Med hovent ben, skadet albue og armer, karer Eide seg omsider opp på beina og tar seg fremover på veien.

Der møter han en syklist gående, fordi sykkelen sykkelen hans skal ha vært delt i to.

– Han hadde vært utsatt for den sinte kua 10–15 minutter tidligere enn jeg. Heldigvis for han hadde han gått trillende med sykkelen, så når kua kom til angrep hadde han løpt inn i skogen.

Kua var på dette tidspunktet helt alene, forteller syklisten.

fullskjerm neste Aleksander Eide slapp heldigvis unna hendelsen med mindre skader.

Advarte andre syklister

Eide forteller at han har syklet i Nordmarka i over 30 år, og at han aldri har hatt problemer med noe lignende.

– Jeg har møtt både kyr og sauer uten at noe sånt har skjedd før.

Til tross for moderate skader, er han fortsatt litt satt ut over hendelsen:

– Det var litt crazy. Og det er et populært område med mange syklister og turgåere, så det er jo problematisk hvis det går «irritable» kyr der.

Selv kunne Eide knapt gå etter angrepet, men noen snille ansatte på Kikut kjørte han tilbake.

– På veien stoppet vi flere syklister som var på vei opp samme runde, for å advare. De vendte så snuten hjemover igjen.

Eide har forsøkt å komme i kontakt med eierne av kuene uten å lykkes. Han har ikke funnet ut hvem sin ku det faktisk var.

Kristian Ellingsen-Dalskau, seniorforsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinstituttet

– Veldig sterkt morsinstinkt

At kyr går til angrep på mennesker er ikke normalt, men heller ikke helt uvanlig.

Det sier Kristian Ellingsen-Dalskau, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

– Hvis kuene går med kalv, så har de et veldig sterkt morsinstinkt. Dersom de føler seg utsatt eller utrygge, så er det ikke uvanlig at de kan angripe fordi de ønsker å beskytte kalven, sier Ellingsen-Dalskau, og legger til at han hører om et par tilfeller hver sommer der kyr går til angrep på mennesker.

Tegn på at en ku er aggressiv er at den kan grave i bakken, blåse i nesa eller stirre rett på deg.

– Spesielt førstegangsfødende kyr kan bli veldig overbeskyttende. Kommer du for nær og kua virker stresset eller urolig, bør du snakke og bevege deg rolig mens du trekker deg unna. Unngå direkte øyekontakt med kua og trekk deg rolig bakover uten å vende ryggen til.

Selv om det kan virke fristende å hilse på kalver, bør du være forsiktig.

– Dersom du ser en kuflokk, og spesielt om de går med kalv, så er det tryggest å holde seg unna. Det er en generell oppfordring slik at vi kanskje unngår flere uhell, sier Ellingsen-Dalskau.