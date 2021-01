TAR OVER ARBEIDERSAMFUNNET: Eva Kristin Hansen er Stortingets første visepresident - og fra tidligere kjent som en av Trond Giskes venner og støttespillere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mer bråk i Ap i Trondheim: Tine Eikevik vraket til fordel for visepresident på Tinget

Bråket i Trondheim Ap er ikke over etter Giske-saken. Nå er leder Tine Christin Eikevik (38) overraskende vraket som leder i Trondheim Arbeidersamfunn. Inn kom Stortingets visepresident Eva Kristin Hansen.

– Jeg synes det er veldig synd at jeg ble skviset ut på denne måten. Jeg mener selv jeg har vært en viktig stemme i Trondheim for å løfte frem mer åpenhet og takhøyde for debatt, sier Eikevik til VG.

Blant annet forsøkte hun å få en kvinne inn som ny leder i Trøndelag Ap.

I et leserinnlegg på Trønderdebatt i sommer skrev hun sammen med to Ap-kvinner at tre av fire maktposisjoner i Trøndelag Ap var besatt av menn.

- Fylkesordfører, gruppeleder og toppkandidat på Stortinget er alle menn. Skal vi la den siste maktposisjonen også gå til en mann? Er det likestilling i et likestillingsparti? spurte Eikevik på den tiden da Trond Giske var aktuell som ny fylkesleder - etter at Metoo-debatten hadde preget både Ap og norsk politikk i månedsvis.

Hun har ledet Trondheim Arbeidersamfunn i to år, men skjønte at det var en viss mobilisering for å vrake henne før årsmøtet på mandag.

Da stemte 14 medlemmer for å beholde henne som leder, mens 21 ville ha Eva Kristin Hansen som ny leder i Trondheim Arbeidersamfunn. Hansen er kjent som en venn av- og støttespiller for tidligere Ap-nestleder Trond Giske, som også tilhører Trondheim Arbeidersamfunn.

OVERRASKET: Tine Christin Eikevik ble både overrasket og skuffet over vrakingen etter kun to år som leder av Trondheim Arbeidersamfunn. Foto: Privat

Partilaget har tradisjonelt vært det største og mest innflytelsesrike Ap-laget i trønderhovedstaden. Trondheim og Trøndelag har i mange år vært en bastion for Arbeiderpartiet.

Nå er virkeligheten annerledes både lokalt og nasjonalt.

Eikevik synes det er synd at det enda en gang er bråk i rosenes leir i byen.

– Det er veldig synd, og det er nok et utslag av at det ikke er ryddet godt nok opp i partiorganisasjonen.

– Er du medansvarlig for det?

– Det ligger nok på et nivå som er høyere oppe enn der jeg befinner meg.

Eikevik fortsetter som Ap-medlem, men registrerer at partiet sliter såvel lokalt som nasjonalt - med målinger også under 20-tallet for tiden.

– Ser du for deg at partiet kan løfte seg opp mot 30-tallet i stortingsvalget?

– Jeg er usikker, svarer Eikevik som jobber i IT-bransjen i Trondheim.

Arbeidersamfunnets nye leder Eva Kristin Hansen skriver på Facebook at hun ikke er en del av noen hevnaksjon mot Eikevik.

– Mandag ble jeg valgt som leder i Trondheim Arbeidersamfunn. Etter det valget har det blitt mye bråk fordi en stortingsrepresentant velger å gjøre en jobb lokalt. Jeg blir også beskyldt for å være en del av en hevntokt. Jeg driver ingen hevntokt. Jeg sa ja fordi jeg ble spurt, og fordi jeg vil gjøre en jobb for å få mer aktivitet i lokallaget mitt og også knytte nasjonal og lokal politikk sammen, skriver Hansen som ofte har tenkt at rikspolitikere er for langt unna grasrota.

– Jeg tenker derfor motsatt av de som synes det er rart at jeg tar på meg verv lokalt. Mange media skriver mye om meg og mine motiver. Jeg kjenner mine motiver best, og mitt motiv er å gjøre en jobb for partiet som jeg er så glad i, skriver Eva Kristin Hansen.

Hun er lenge regnet for å være en av Trond Giskes støttespillere og venner. Giske tilhører også Trondheim Arbeidersamfunn.

Flere reagerer på at hun har tatt på seg ledervervet i det lokale arbeidersamfunnet uten å bo i Trondheim.

Det kommenterer også den vrakede lederen, Tine Christin Eikevik:

– Jeg tror hun vil gjøre en god jobb, men det er synd hun ikke har mer lokal forankring, at hun ikke jobber eller bor i byen. Det synes jeg en lokalleder skal gjøre, sier hun til lokalavisen Nidaros.

Eva Kristin Hansen bor i Oslo-området, og har sittet på Stortinget for Sør-Trøndelag i flere perioder.

– Jeg er gift, og er tvangsflyttet sørover. Jeg ser kritikken som kommer, at noen opplever jeg er Oslo-basert. Men jeg er masse hjemme. Trondheim Arbeidersamfunn er partiet mitt. Jeg har registrert at noen har murret om det. Jeg regner med dem som kommer med angrep om det nå har lyst til å bidra til at det er støy videre, sier Hansen til avisen.

Det har ennå ikke lyktes VG å få Eva Kristin Hansen i tale.

