INNEHOLDER FLERE DOSER: Hetteglassene til Pfizer-vaksinen er beregnet på fem doser, men med riktig sprøytespiss kan man få nok til seks-syv doser. Bildet viser en fryseboks full av hetteglass som åpnes på Ullevål sykehus andre juledag. Foto: Heiko Junge

Hundrevis av vaksinedoser har gått i søpla

Mens Danmark skviser ut syv doser per glass, bruker Norge fem, fordi FHI ennå ikke har bestemt om de vil bruke restene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I hvert vaksineglass er det avtalefestet at det skal være fem doser. Men Pfizer har lagt inn en sikkerhetsmargin og sørget for at det er litt mer i hvert glass – opptil to ekstra doser.

Danmark bruker alt – mens Norge kaster det som er igjen i glasset etter dose fem. Det vil si at Danmark bruker 40 prosent mer av vaksineglasset enn Norge.

Norge skal vaksinere 1984 personer i romjulen. Hvis alle disse er vaksinert nå, vil det si at mellom 400 og 800 vaksinedoser har gått i søpla.

Nabolandet har brukt de ekstra dosene allerede fra dag én, eller dagen etter, sier overlege Anders Koch ved Statens Serum Institut til VG.

Foto: Statens Serum Institut

– Det ser ut til at når man blander vaksinen, når den kommer som pulver og vi blander, at det blir til syv i stedet for fem, sier han, og legger til:

– Det er helt fantastisk.

I Danmark er det apotekassistenter som blander dosene og setter dem i hetteglass, og Koch sier at de sjelden måler feil og at de derfor alltid kan belage seg på ekstra doser:

– Dette er superkvalifiserte medarbeidere som daglig jobber med legemidler.

Koch sier at det noen ganger kan komme seks doser, andre ganger syv.

Tirsdag meldte VG at Norge ennå ikke har landet på dette, men nå er i kontakt med danske kollegaer for å høre hvordan de gjør det.

– Jeg er 100 prosent sikker på at norske myndigheter tenker på dette nå.

Det bekrefter FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Vi har ikke landet, men vi er positive til å utnytte glassene så mye som mulig. Dette skal vi beslutte veldig raskt.

Forhold må avklares

PÅ VEI: Camilla Stoltenberg sier nå jobber raskt med å lande en avgjørelse på å bruke restene i vaksineglasset. Foto: Helge Mikalsen

Stoltenberg forklarer at det er noen forhold som må avklares først:

Om det er nok til runde to: Alle skal ha to runder med vaksiner, så hvis man bruker de første hetteglassene fullt ut, risikerer man at man står med for lite ved neste runde, dersom det ikke er jevn mengde i hvert glass

Om avtalen med vaksine-firmaet handler om antall doser eller antall hetteglass: Hvis avtalen handler om antall doser kan de jo si at de har levert riktig antall doser men færre hetteglass.

Det er potensielt 40 prosent flere doser som vi nå ikke bruker?

– Ja, og vi vil ta standpunkt til dette veldig raskt.

Avtalen er per dose

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sier avtalen med Pfizer er på antall doser, ikke hetteglass, og at det er begynt en diskusjon med Pfizer om hvordan avtalen skal tolkes.

– Det blir en vitenskapelig diskusjon mellom EMA og Pfizer om hva merkingen skal si. Om det er sånn at man anbefaler at det er seks stykker og ikke fem, da blir neste steg at kommisjonen og Pfizer diskuterer kontrakten.

Etter at dette er diskutert og bestemt i EU, finnes det to scenarioer hvis man lander på at det skal defineres om til at glassene inneholder seks doser, forklarer han:

– Et er at vi får 20 prosent mer, det andre er at vi får samme antall doser men færre flasker.

Det er sistnevnte FHI ønsker å avklare.

Statens legemiddelverk gitt grønt lys

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk forklarer det slik:

Vaksine-hetteglassene inneholder nok til fem doser

Hver dose er på 0,3 ml

Fem doser tilsvarer 1,5 ml, altså skal det være 0,75 ml igjen i glasset

Noe blir brukt fordi sprøytespissen ikke blir tømt under injeksjonen

– Men det er gjort forsøk som viser at det stort sett går greit å hente ut seks doser dersom man er nøyaktig. Dette er ikke godkjent av den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA), men FDA har sagt at det er faglig OK. Det er også vårt råd til FHI, har Madsen tidligere sagt til VG.

Pfizer: Fyller opp for å være sikker

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) har tidligere uttalt at vaksinen til Pfizer/BioNTech inneholder flere doser enn antatt.

Noen sprøyter «kaster bort» litt mer væske, som blir sittende i sprøyten etter vaksineringen. Derfor fyller selskapet opp hetteglassene slik at man er sikker på at det i praksis er minst fem doser i hvert glass.