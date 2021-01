HEDRES AV FAMILIEN: Lisbeth Neraas og Marius Brustad. Foto: PRIVAT

Familien minnes Lisbeth (54) og Marius (29): − Skulle så gjerne gitt dem bare én klem til

– Vi håpet til det siste på at et mirakel ville gi dem tilbake til oss, skriver familien til avdøde Lisbeth Neraas og sønnen Marius Brustad (29) i et minneord.

Publisert: Nå nettopp

«I går mottok vi den tunge beskjeden om at våre høyt elskede Lisbeth og Marius hadde omkommet i skredet på Gjerdrum. Vi håpet til det siste på at et mirakel ville gi dem tilbake til oss. Vi skulle så gjerne gitt dem bare én klem til!»

Dette skriver de etterlatte etter Lisbeth Neraas og hennes sønn Marius Brustad(29) som begge er blant de omkomne etter jordskredet på Gjerdrum 30. desember.

Minneordet er gitt til mediene via familiens talsperson Håkon Stavrum mandag:

«Vi kommer til å savne vår mor, søster, tante, svigerinne og datter for all kjærlighet, omtenksomhet og støtte du alltid ga til oss rundt deg. Du har inspirert til å ha omtanke for alle mennesker rundt oss på tvers av bakgrunn og forskjeller. Vi er utrolig takknemlige for at du alltid var der – uansett hva vi trengte.

Marius, du var med ditt smittende smil, en stor gledesspreder. Du var et forbilde for dine brødre og en sønn man bare kunne drømme om. Du var en bærebjelke i familien, og hadde venner på ethvert sted du besøkte. Den store mengden hilsener vi har mottatt er beviset på ditt nettverk og hvor mye du betydde for så mange. Du var også barnebarnet, nevøen og fetteren – alltid med et stort smil om munnen og utstrakte armer klar for en god klem. Du vil bli dypt savnet»

De siste dagene har vært en følelsesmessig berg- og dalbane for oss. Samtidig som usikkerheten og savnet har vært en påkjenning, har vi klart å finne en trøst i alle de fantastiske minnene vi har med dere. Alt i fra opplevelsesrike ferier sammen, til vanlige hverdagslige gjøremål. Disse minnene kan ingen ta fra oss!

Vi kan ikke få takket nok for all støtte vi har fått og fortsatt mottar. Oppfølgingen fra kriseteamet og politiet har vært til stor hjelp. Alle hilsener og kondolanser fra kjente og ukjente gir oss motivasjon til å holde sammen og være sterke.

Vi ønsker også å sende våre kondolanser til de andre pårørende som har mistet sine. Det er vondt å si at vi forstår den smerten dere føler. Samtidig oppfordrer vi letemannskapene til å fortsette letingen til alle savnede er funnet. Vi vet hvor viktig en avklaring er»