LETTE ETTER OVERLEVENDE: Søket etter de savnede pågikk for fullt mandag og gjennom natt til tirsdag. På ettermiddagen opplyste politiet at det ikke lenger er håp om å finne overlevende. Foto: Helge Mikalsen

Gjerdrum-skredet: Avdekket mangler i beredskapsplan – tiltak ble coronautsatt

En beredskapsøvelse om leirskred var planlagt i 2020. Kommunen sier det er for tidlig å svare på om utsettelsene påvirket håndteringen av skredkatastrofen.

Publisert: Nå nettopp

Tilsynet med kommunen ble gjennomført av Statsforvalteren, tidligere kalt Fylkesmannen, i november 2019.

Hensikten var å vurdere Gjerdrum kommunes arbeid med og etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt, viser rapporten VG har fått innsyn i. Med andre ord hvor godt forberedt de er til å håndtere kriser som skredet ved tettstedet på Ask forrige uke.

Tirsdag ettermiddag utelukket politiet at det er håp om å finne overlevende. Dermed har ti personer mistet livet etter kvikkleireskredet. Flere hundre personer er evakuert fra hjemmene sine.

Ett av avvikene Statsforvalteren avdekket gjelder risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). Hensikten med en slik analyse er å identifisere trusler for å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.

Mer konkret etterlyste de «en mer utfyllende vurdering, og større nøyaktighet hva angår befolkningsvarsling og evakuering».

Beredskapsplanen beskriver hvordan evakuering er tenkt gjort, men ikke hvordan befolkningsvarsling skal gjøres, påpeker Statsforvalteren.

Deler av tiltakene i ROS-analysen var også utdatert.

Selv om flere hendelsesscenarioer mangler en sårbarhetsvurdering, er både pandemi og flom, jord- og leirras vurdert av kommunen.

Les kommunens svar nederst i saken.

MINNES OFRENE: Lys ble tent for menneskene som mistet livet i skredet på Ask. Foto: Helge Mikalsen

Rapporten: Hovedinntrykket er godt

Hovedinntrykket av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Gjerdrum er godt, skriver Statsforvalteren:

«Gjerdrum kommune har ledere og medarbeidere med kunnskap og engasjement om samfunnssikkerhet og beredskap».

De trekker også frem at kommunen er med i et regionalt nettverk som i 2020 skal revidere regional risiko- og sårbarhetsanalyse for Øvre Romerike. I tillegg har kommunen satt i gang et forum blant lederne som skal se på beredskap og samfunnssikkerhet.

«Fylkesmannen ønsker å fremheve dette som meget positivt da samvirke og samarbeid er en suksessfaktor i samfunnsikkerhetsarbeidet».

Saksbehandler Andreas Kvisle i Statsforvalteren har ikke anledning til å gi utfyllende kommentarer til rapporten. Han forteller at Gjerdrum kommune fulgte opp med en tiltaksplan for 2020, som på grunn av pandemien ikke har blitt gjennomført.

På spørsmål om manglene i beredskapsplanen kan ha hatt innvirkning på håndteringen av skredkatastrofen, svarer Kvisle:

– Det vet vi ikke nå, det må vi se på gjennom en eventuell evaluering.

STERKT PREGET: Anders Østensen var sterkt preget da politiet opplyste om at de ikke lenger har håp om å finne overlevende i skredområdet. Foto: Odin Jæger

Kommunen: – Har stått i kontinuerlig beredskap fra mars 2020

Beredskapskoordinator Ruth Meyer i kommunen bekrefter at den foreslåtte tiltaksplanen ble coronautsatt.

– Coronasituasjonen har gjort at kommunen har stått i kontinuerlig beredskap fra mars 2020. Som i andre beredskapssituasjoner skyves annet arbeid da ned på prioriteringslisten. Kommunen anmodet fylkesmannen om utsettelse av tiltaksplanen. Fylkesmannen støttet den nye tidsplanen, sier hun i et skriftlig svar.

Blant annet var det planlagt tre beredskapsøvelser mellom mars og september, med temaene corona, leirskred og atomulykke.

Meyer forklarer at kommunen etter tilsynet i november 2019 skulle gjennomføre en samlet og systematisk lukking av avvikene.

– Da planen ble forskjøvet på grunn av corona gjaldt det de fleste elementene i rapporten. Vi tok opp igjen arbeidet med avvikslukking og beredskapsstruktur senhøstes 2020. Etter ny avtale med Fylkesmannen, gjort rett før jul, skulle det gjennomføres i perioden februar – juni 2021, med øvelser videre utover høsten, sier Meyer.

– Ikke mulig å si nå

Hun bekrefter at også revideringen av regional overordnet ROS-analyse for region Øvre Romerike ble utsatt fordi pandemien påvirker ressurssituasjonen i de seks kommunene.

På spørsmål om manglene i beredskapsplanen kan ha påvirket håndteringen av kvikkleireskredet, svarer beredskapskoordinatoren:

– Vi har hatt all oppmerksomhet på å håndtere situasjonen og planlegge å drive kommunal tjenesteproduksjon med de begrensninger og utfordringer vi har i en alvorlig krisesituasjon. Hvordan håndteringen av skredet kan ha blitt påvirket av manglene i beredskapsplanen er ikke mulig å si nå. Fremtidig gjennomgang må fortelle hva vi har lyktes med, og hva som har vært svakheter i håndteringen.