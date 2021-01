OPPRØRT: – Allerede lørdag kveld har kommunen begynt med å beordre leger til vakter grunnet stort fravær av leger og fare for uforsvarlig drift av legevakten, sier tillitsvalgt Germar Schneider. Bildet ble tatt da han utførte coronatester på parkeringsplassen foran legevakten i mars 2020. Foto: GØRAN BOHLIN

34 leger ved Asker og Bærum legevakt får ikke trekke oppsigelse: − Kan virke som en hevnaksjon

President i Legeforeningen Marit Hermansen sier til VG at kommunens beslutning grenser til det uforsvarlige.

Publisert: Nå nettopp

Da pandemien kom, sa leger ved Asker og Bærum legevakt til ledelsen i Bærum kommune at de ønsket sykepenger dersom de ble satt opp på timelønn-baserte vakter de ikke kunne møte på, enten på grunn av coronasmitte eller karantene.

Smittesituasjonen på jobb gjorde det helt nødvendig.

Kommunen kunne ikke møte kravene. Det resulterte i at 70 av 90 leger sa opp sin stilling rett før jul.

Tidligere denne uken snudde imidlertid kommunen. Bærum kommune og Legeforeningen lokalt inngikk en midlertidig avtale som sikret at ingen leger skulle slutte. Løsningen skulle i første omgang vare til 28. februar.

Nå har konflikten blusset opp igjen, skriver Budstikka.

Onsdag fikk legene som ikke jobber som fastleger ved siden av jobben på legevakten, beskjed om at de ikke får trekke sin oppsigelse.

Det betyr at 34 legevaktleger nå står uten jobb.

GRENSER TIL DET UFORSVARLIGE: – Jeg er svært overrasket over at kommunen har valgt denne linjen. Det fjerner verdifull kompetanse fra en stor legevakt, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen til VG. Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff

les også Bakgrunn: Over 70 leger har sagt opp ved legevakt i Bærum

President i Legeforeningen Marit Hermansen sier til VG at kommunens beslutning grenser til det uforsvarlige.

– Her slår man hånden av erfarne leger som har jobbet på legevakten i mange år. Jeg er svært overrasket over at kommunen har valgt denne linjen. Det fjerner verdifull kompetanse fra en stor legevakt.

Hun utdyper:

– Vi står midt i en pandemi og er usikre på om vi står overfor en tredje bølge. Da er samarbeid, kompetanse og dialog avgjørende for å sikre best mulig behandling. Kommunens opptreden er sterkt beklagelig og uansvarlig.

KAN GÅ UT OVER PASIENTSIKKERHET: - Det er snakk om leger som har jobbet hos oss i 10–15 år. Vi mister meget verdifull kompetanse, sier tillitsvalgt Germar Schneider. Foto: GØRAN BOHLIN

– Mister meget verdifull kompetanse

Tillitsvalgt og avdelingsoverlege Germar Schneider er også opprørt over situasjonen. Han uttaler seg kun som tillitsvalgt i denne saken.

– Dette kan virke som en hevnaksjon, som om kommunen prøver å statuere et eksempel om at oppsigelse ikke kan brukes som et forhandlingskort.

Schneider mener at kommunens beslutning kan gå ut over pasientsikkerhet og behandlingskvalitet på legevakten.

– Allerede lørdag kveld har kommunen begynt med å beordre leger til vakter grunnet stort fravær av leger og fare for uforsvarlig drift av legevakten.

Den tillitsvalgte sier at legene som nå må slutte, står for 80–90 prosent av vaktene som har blitt tatt.

– Det er snakk om leger som har jobbet hos oss i 10–15 år. Vi mister meget verdifull kompetanse.

Nå frykter Schneider at det kan bli vanskelig å fylle alle de ledige vaktene på legevakten.

– I tillegg må nye leger ha opplæring. Den tiden og de ressursene bør i en pandemisituasjon brukes på pasientbehandling.

Kommunen ønsker flere allmennleger

Kommunalsjef for Helse og sosial i Bærum kommune Grete Syrdal sier til VG at bakgrunnen for at legenes oppsigelser er tatt til etterretning, er at kommunen ønsker å engasjere flere fastleger inn i legevaktordningen.

– Vi ønsker flere allmennleger inn fordi vi trenger en mer robust legevaktordning. Det er i tråd med akuttmedisinforskriften som stiller krav til allmennlegekompetanse. Beslutningen er også i tråd med politiske føringer, påpeker hun.

– Men hvordan skal dere få dekket vaktene som nå står ledige?

– Vi har flere tiltak som skal sikre at vaktene blir dekket. Flere leger har ikke vært en del av aksjonen og sagt opp sin turnus. Fastlegene fortsetter. I tillegg vil nye fastleger komme inn i legevaktordningen. Vi vil også, om nødvendig, benytte oss av vikarbyrå i en overgangsperiode, sier Syrdal.

ØNSKER FLERE ALLMENNLEGER: – Beslutningen er i tråd med politiske føringer, sier Kommunalsjef for Helse og sosial i Bærum kommune Grete Syrdal. Foto: Bærum kommune

– Skal ha tilgang til trygt fastlegetilbud

Kommunalsjefen mener dessuten at de aktuelle legene kun står for noen av vaktene på legevakten i året, og ikke 80–90 prosent av vaktene slik som tillitsvalgt Schneider hevder.

– De aktuelle legenes vakter utgjør cirka tre årsverk på årsbasis, anslår hun.

Syrdal opplyser også at legene er blitt tilbudt forlenget oppsigelsesfrist. Den nye fristen er satt til 15. mars.

– Flere har takket ja til dette.

– Men vil de nye legene ha den samme kompetansen som legene som ikke har fått trekke tilbake sin oppsigelse?

– Ja, vi har svært kompetente fastleger i kommunen. De som bor i Asker og Bærum skal ha tilgang til et godt og trygt fastlegetilbud.

På spørsmål om hva Syrdal tenker om Legeforeningens kritikk, svarer hun:

– Det er også mulig å stille spørsmål ved om legenes aksjon har vært lovlig.