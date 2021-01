KAPPLØP: Pfizer-vaksinen er godkjent for Norge. Etter hvert kan flere vaksiner være i bruk samtidig. Foto: JACK GUEZ / AFP

Legemiddelverket: Flere kommer til å dø med – ikke av – vaksinen

Fremover vil personer som nylig har fått covid-vaksine kunne dø. Men det betyr ikke at man kan slå fast at det er på grunn av vaksinen, advarer Legemiddelverket.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Så lenge man holder på med å vaksinere de aller svakeste og mest utsatte, som også har alvorlige underliggende sykdommer, så vil det sannsynligvis skje dødsfall i nær tilknytning til selve vaksinasjonstidspunktet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

– Men vi her per i dag ingen grunn til å være bekymret for at det vil være på grunn av vaksinen.

I vårt naboland Sverige har det allerede vært et dødsfall like etter vaksinering. En person på sykehjem med flere underliggende sykdom døde dagen etter at stikket var satt, og Region Kalmar skriver i en pressemelding at det mistenkes at vedkommende døde av hjertestans.

Tilfellet er meldt inn til svenske legemiddelmyndigheter. Alle slike tilfeller i Norge vil også bli meldt inn til Legemiddelverket.

– Vanskelig for de pårørende

I Norge er det pasienter på sykehjem i får vaksine først. Og i denne gruppen er det mange dødsfall, med mange årsaker.

— På norske sykehjem dør det i gjennomsnitt 350 til 400 personer per uke. Mange av dem som bor på sykehjem har alvorlige underliggende sykdommer, som kols, hjertesvikt, demens, slag, sier Madsen.

Slik vil det også være når vaksinasjonen er i gang.

– Vi forventer ingen økning i antallet døde på sykehjem. Men det kan være vi ser en reduksjon fordi det er færre som får covid-19 og influensa. Smitteverntiltakene mot covid-19 virker også mot influensa.

Og hvis noen som nylig har fått vaksine dør, som altså sannsynligvis vil skje, håper ikke Legemiddelverket at det vil føre til frykt for vaksinen i befolkningen.

– Dette kan være vanskelig for pårørende. For når en pasient får en vaksine og dør etter noen få dager, vil de selvsagt spørre om det kan være en sammenheng her. Derfor er det også svært viktig at vi ser nøye på alle disse tilfellene.

Alle tilfeller vil bli undersøkt

Madsen understreker at alle slike dødsfall i Norge vil meldes inn til Legemiddelverket og undersøkes grundig. Dødsfallet i Sverige har også har på samme måte blitt meldt inn til svenske legemiddelmyndigheter.

– Legemiddelmyndighetene i alle land følger tilsvarende tilfeller og setter det i system. Det som vurderes er om vaksinen kan være årsaken til et dødsfall, eller om dødsfallet har skjedd som et tilfeldig sammenfall i tid. Vurderingen av hver enkelt bivirkningsmelding vil avgjøre det, forklarer han.

Han gjentar at Legemiddelverket føler seg trygge på at det ikke er grunn til å frykte at personer vil dø av vaksinen.

– Men som sagt, dette tar vi alvorlig - så hvert enkelt tilfelle vil bli nøye vurdert og vi er veldig avhengige av at leger og helsepersonell gir så gode opplysninger som mulig, slik at vi kan gi en god vurdering av dette.

Mange vil få milde bivirkninger

Legemiddelverket vil fortløpende få rapportert inn bivirkninger i vaksinasjonsprosessen. De opplyser til VG at det så langt har kommet én bivirkningsmelding etter vaksinasjon mot coronaviruset.

– Dette var en lite alvorlig bivirkning som løste seg veldig fort, sier Pernille Harg, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

Den godkjente Pfizer-vaksinen, og Moderna-vaksinen som ligger nærmest godkjenning nå, er begge RNA-vaksiner. Av det som har kommet frem i forskningen på vaksinene, ser de ut til å ha ganske like bivirkninger.

– De fleste som blir vaksinert, må regne med bivirkninger som er milde og forbigående, som smerte på infeksjonsstedet, hodepine eller feber. Dette er helt ufarlige bivirkninger, sier Madsen.

I vaksinestudiene deltok personer over 75 år, men få eller ingen over 85 år. Men det betyr ikke at man frykter at bivirkningene kan være verre hos de eldre, ifølge Madsen - det er vanligvis motsatt:

– Eldre har ofte en litt svekket immunrespons i forhold til yngre, og vaksinene gir en kraftig immunrespons. Foreløpig ser det ut til at bivirkningene som feber eller uvelsfølelse, gjerne er mildere hos eldre. Men hvis en eldre eller syk pasient får høy feber, bør personen selvfølgelig få paracetamol.

Resultatene fra forskningen viser også at det ikke er noen trend i at beskyttelsen er forskjellig for de ulike aldersgruppene der man har nok data.

– Så det er ingen tegn til at virkningen avtar hos de eldste som var med i studiene, sier Madsen.