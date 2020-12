HELT PÅ KANTEN: Her ligger huset til Christina Brenden og familien helt kanten av stupet, etter at et kraftig skred rammet nabolaget. Foto: Forsvaret

Christinas hus vippet på skredkanten: − Det er helt uvirkelig

Det siste Christina Brenden og familien så av huset sitt var at det svevde på kanten der skredet rammet nabolaget. Nå har huset rast, sier hun.

Publisert: Nå nettopp

– 3-åringen nevner hele tiden at huset har rast, og spør «hva med juletreet vårt?», sier Christina Brenden (29) til VG.

Tidlig onsdag morgen våknet Brenden til flere ubesvarte anrop og melding fra søsteren om at det var gått ras hjemme i Gjerdrum på Romerike i Viken fylke. Selv var hun og familien på fire på hytta på Sjusjøen.

– Jeg skjønte ikke først at det var akkurat der vi bor, sier hun.

Så fikk familien se at nærmest hele nabolaget var tatt av det kraftige skredet. Garasjen, terrassen og inngangspartiet til familiens hus var revet vekk, og bilen var ikke å se.

HALVE FELTET ER BORTE: Huset til Christina Brenden og familien er merket med rød ring. Foto: Google Map

Igjen stod kun deler av huset og vippet helt på skredkanten.

– Det går stadig mer hus nå, så jeg har ingen forhåpninger om at det blir stående. Men det hadde jo vært fint om man kunne ha reddet ut noen minner derfra. Det er en vond situasjon å sitte i, sier Brenden.

Det var NRK som først omtalte familiens situasjon.

– Vet ikke helt om det har gått opp for meg

– Vi prøver å se på TV om huset vårt er blitt borte, men det er vanskelig å se. Uansett får vi ikke komme tilbake til det, når det er så fare for skred, sier Brenden.

Like før klokken 19 sier hun til VG at familiens hus har rast.

HJEMLØSE: Familien på fire skulle oppleve å miste hjemmet sitt få dager etter julefeiringen. Her er Christina Brenden (29) med samboeren André Gulbrandsen (28), og døtrene Ylva Gulbrandsen Brenden (3) og Eleah Gulbrandsen Brenden (10 mnd). Foto: Privat

Hun og samboeren har dratt til foreldrene hennes i Lillestrøm sammen med barna på ti måneder og tre år.

– Det er helt uvirkelig, og surrealistisk. Jeg vet ikke helt om det har gått opp for meg enda. Vi har jo ikke vært der og sett det med egne øyne, sier Brenden.

Hun har foreløpig snakket med en av naboene, de andre har hun foreløpig ikke hatt kontakt med.

– Vår nærmeste nabo hadde kommet seg ut. Men det er fortsatt naboer som er savnet. Vi tenker veldig mye på dem. Det viktigste er at de finner alle i live, sier hun, og legger til:

– Jeg håper ingen ligger under der og fryser i hjel, det er helt grusomt. Når ting skjer sånn på natten, ligger jo folk og sover i sengene sine, og man skal reagere ganske raskt.

Politiet har fortsatt ikke gjort rede for 11 personer etter skredet, som ifølge NVE fortsatt pågår. Lyskastere brukes nå til å lyse opp skredområdet.

Minst 14 adresser er berørt av jordskredet på Ask i Gjerdrum, hvor minst tre bolighus er destruert. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at det er fare for at flere hus kan rase ut.

– Vunnet i Lotto

Brenden er takknemlig for at familien befant seg på hytta da raset gikk.

– Det kan man bare takke for, man har jo vunnet i Lotto. Man får se det på den måten, og tenke at huset er materielt.

– Det kommer en tid nå hvor man må leve litt annerledes og prøve å finne tilbake til en hverdag.

Skredområdet blir anslått til å være rundt 300 ganger 700 meter, ifølge NVE.

Barn er blant personene som fortsatt ikke er gjort rede for.

– Vi holder fortsatt muligheten åpen for at flere har evakuert seg selv, ikke tatt kontakt med politiet, eller at de er nede i den røde sonen der vi leter, sier han.

Han presiserer at redningsmannskapet leter etter overlevende, ikke omkomne.

Så langt er ti personer bekreftet skadet. Én av dem er ifølge innsatslederen sendt til Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Over 900 personer er berørte eller blitt evakuerte i forbindelse med skredet, men innsatslederen understreker at tallet endrer seg fortløpende.