Foto: Jørgen Braastad, VG

VG-fotografenes sterkeste bilder i desember

Hver måned velger VGs bildesjefer ut hvilke bilder som var de sterkeste visuelle øyeblikkene levert. Dette er høydepunktene fra VGs fotografer i desember.

VG Foto

Publisert: Nå nettopp

Veien som forsvant

Bilen til Even Nygaard Østreng (19) står fortsatt med nødblinken på langs skredkanten klokken 17.30. Der har den stått siden han bråbremset rett før klokken 04 onsdag morgen. Raset gikk bare noen få meter foran bilen guttene kjørte.

Ingen vei tilbake

Tusenvis av iranere, mange som sympatiserte med eller var allierte med Sjahen, flyktet fra Iran til land over hele verden, også til Norge. Mange flyktet som følge av mangel på politisk og religiøs frihet under det nye styret. Men for iranske jøder, som har levd i Iran i utallige generasjoner, ble situasjonen enda mer alvorlig.

Her kjemper de for livet

VG fikk som første mediehus slippe inn bak dørene i tredjeetasje på Ullevål sykehus - for å se hvordan den andre bølgen treffer. Her ligger de sykeste coronapasientene på en egen intensivenhet.

SEIER. Håndball-EM kvinner. Finale mellom Frankrike - Norge som endte 20 - 22. De norske jentene ble europamestere. Her er Nora Mørk like før kampslutt.

VETERANEN. Da bremsene sviktet og troppssjefen døde, ble Roger Markussen forhørt etter ulykken. 54-åringen klandrer fortsatt seg selv for tragedien – og lever med selvmordstanker etter soldat-opplevelsene i to kriger.

KNAUSGÅRDS NYE LIV. Han har aldri hatt det bedre enn nå. Karl Ove Knausgård (52) åpner opp om det nye livet i London, farsrollen – og hverdagen i Europas hardest corona-rammede land. Han skulle bare ønske det fantes en måte å løse familiekonflikten hjemme i Norge på.

FEBRUAR 2009. På gulvet i et prøverom ligger Stine (15) og Emilie (16). De klamrer seg hardt til hverandres hender. Prøverommet er i en salgsbod på et ridestevne. De har ligget helt stille i flere minutter, men pulsen er fortsatt høy. Ingen av dem tør å si noe. De aner ikke om mannen de gjemmer seg for, fortsatt er der ute. Da de anmeldte ham for seksuelle overgrep fire måneder tidligere, varslet de i tillegg Norges Rytterforbund.

FØRSTE NORDMANN. Ida Fossum får den første dosen som skal beskytte mot covid-19. Sykepleier Vikal Nethaji setter sprøyten på Churchill-sykehuset i Oxford.

NYE HURTIGTESTER. Helse- og omsorgsminister Bent Høie og assisterende helsedirektør Espen Nakstad orienterer om bruk av nye hurtigtester på Aker sykehus teststasjon.

DA NORGE STENGTE NED. Rett før pandemien mottar etterforsker Sigrun Modell (43) flere anmeldelser av overgrep og vold mot barn. Snart blir de fanget hjemme, sammen med sin mistenkte overgriper. Hvordan skal politiet nå dem?

DE FØRSTE VAKSINEDRÅPENE. Grytidlig andre juledag krysset bilen som inneholder de edle vaksinedosene tollstasjonen på Svinesund. Lastebilen inneholder 9750 doser av coronavaksinen, som skal fordeles til syv kommuner i Østlandsområdet i romjula. Det første stikket ble satt 27. desember.

