STRAMMER INN: Helsedirektoratet anbefaler nye innstramminger til regjeringen. Her er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Helge Mikalsen

Helsedirektoratet anbefaler nye tiltak: Maks fem personer i private sammenkomster

Helsedirektoratet foreslår nasjonal skjenkestopp, og maks fem personer i private sammenkomster, etter økt smittetrykk i landet den siste tiden.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 18.

Det er ventet nye innstramninger på grunn av økt smittetrykk i landet.

Helsedirektoratet har levert disse anbefalinger til regjeringen:

Innstramninger i antall personer ved sammenkomster:

• Maksimalt 5 personer på privat sammenkomst

• Maksimalt 10 personer på innendørs arrangement,

likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

• Maksimalt 200 personer på utendørs arrangement,

likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

• Maksimalt 10 personer på kirkevandringer i kristne trossamfunn

Innstramninger for skjenkesteder:

• Forbud mot skjenking av alkohol, serveringssteder kan ellers holde åpent

De foreslår også presisering av eksisterende nasjonale råd og anbefalinger. Blant annet anbefales digital undervisning i høyere utdanning, digital undervisning på videregående- og ungdomsskoler, å unngå unødvendige reiser både i inn- og utland, og antallsbegrensninger på kjøpesentre og lignende.

Kommunalt foreslår de blant annet at kommunene kan vurdere å be butikker og utsalgssteder om å utsette å holde salg til februar.

De foreslår også påbud om stenging av driften av treningssentre, bingo og svømmehaller der det er høyt smittepress.

På bakgrunn av deres og FHIs råd, vil regjeringen beslutte nye tiltak i kveld.

– Vi er urolige for at ekstra smittespredning i uke 1 og kanskje uke 2 skal føre til at epidemien kommer ut av kontroll i noen kommuner og regioner i januar, skriver FHI i sin anbefaling.

FHI: Ønsker sosial pause

FHI opplyste til VG lørdag at de vil foreslå nye smitteverntiltak som følge av den økte smitten.

– Vi jobber akkurat nå med innspill til regjeringen om kortvarige tiltak fra kommende uke for å redusere smittespredningen når hverdagen starter igjen, skrev overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til VG.

– En slik sosial pause kan gi kommunene og oss tid til å få bedre oversikt over situasjonen nå etter høytiden, la han til.

Slik det ligger an nå, kan denne uken få smittetall som er omtrent på samme nivå som da nedgangen begynte i november:

R-tall på 1,3

R-tallet i Norge er nå beregnet til 1,3, en økning fra 0,8 i begynnelsen av desember. Tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre.

Over 1 begynner smitten å øke eksponentielt: Et reproduksjonstall på 1,3 betyr at hver person som er smittet av coronaviruset, i snitt smitter 1,3 personer videre.

les også FHI slår alarm: Vil foreslå nye tiltak for å redusere smittespredningen

– Hvorfor tror dere det har økt så mye?

– Vi tror at flere kontakter mellom folk i julen kan ha medført mer smitte. Situasjonen er imidlertid vanskelig å tolke, skrev Aavitsland til VG lørdag.

– Hvor raskt tror du man kan få tallet ned fra 1,3 til 1?

– Jeg tror det kan gå et par uker. R-tallet har variert ganske mye gjennom høsten og vært betydelig høyere enn 1,3, men så har innsatsen i kommunene og befolkningen presset det ned igjen, skriver Aavitsland i et oppdatert svar til VG søndag ettermiddag.

Ber studenter holde seg hjemme

Lørdag skrev regjeringen at det ikke blir fysisk undervisning på studiestedene før 18. januar.

De ber studenter vente med å reise tilbake fra juleferie. Målet er å dempe smittetrykket.

les også Ny smitterekord i Stjørdal: – Sprengt det vi kunne forestille oss

– Det betyr at de som ønsker og har anledning kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Asheim sier at regjeringen har vært forberedt på at studentene må ha digital undervisning også dette året. Han skjønner at hjemmeundervisning kan være utfordrende.

– Jeg vet det er vanskelig for mange, og min tydelige beskjed til alle rektorene er at de må følge opp studentene sine og lage alternative faglige møteplasser. Vi må alle sammen ta vare på hverandre, sier Asheim.

Sett denne?