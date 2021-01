NGI etter gjennomgang: Sikret etter gjeldende krav

Norges Geotekniske Institutt (NGI) sier etter en gjennomgang at sikringstiltakene i rasområdet i Nystulia etter det de kan se er gjort etter gjeldende krav.

En person er død og ni personer er fredag kveld fremdeles savnet etter et større jordskred ved Ask i Gjerdrum kommune onsdag morgen.

Til sammen har det blitt utarbeidet 11 rapporter og tekniske notater i perioden 2003 til 2007 som omfatter plan- og byggearbeidene for Nystulia, som nå er rammet av jordraset.

Det siste tekniske notatet utarbeidet i perioden kom i august 2007. Her skriver NGI at planeringsarbeidene for Nystulia har gitt en generell stabilitetsforbedring for området, og NGI konkluderer med at området har en tilfredsstillende sikkerhet.

– NGI gir råd, men ansvaret for å utføre sikringstiltak ligger ikke hos oss. Etter hva vi kan se av gjennomgangen er dette arbeidet gjort i henhold til de gjeldende kravene i plan- og bygningsloven og andre retningslinjer. Dette vil en videre grundig gjennomgang av saken kunne gi svar på, sier NGIs administrerende direktør Lars Andresen.

– Ikke uvanlig

Markedsdirektør Guro Grøneng i NGI sier til VG at de nå offentliggjør sine rapporter fra da boligfeltet ble bygd i samarbeid med utbygger og kommunen, men de har ikke gjort noen vurdering av hva som har forårsaket skredet.

Hun sier at de vil bidra med det de kan inn mot politiets etterforskning.

– Har det vært trygt å bygge boliger her?

– Det er ikke uvanlig å bygge på kvikkleire i Norge. Men det er sånn at man har særlige krav, lover og regler som man skal ta hensyn til og som beskriver hva slags tiltak som må gjøres for å få en tilfredsstillende sikkerhet, sier Grøneng og legger til:

– Vi har ikke gått inn i en sånn type vurdering nå. Dette er en etterforskningssak.

Høyrisikosone

Ifølge Aftenposten skulle Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter planen utrede 37 kvikkleiresoner i Norge på nyåret. Det rasrammede området i Ask var ett av dem.

I NVEs vurderinger har det vært registrert «middels fare» for jordskred i området nær skredet i Gjerdrum, mens en rapport fra 2005 beskriver samme område som en høyrisikosone.

I den femten år gamle rapporten, utarbeidet av NGI, beskrives to av sonene nær raset som høyrisiko.

Én av disse sonene er Hønsisletta, som inkluderer området hvor flere hus har rast ut onsdag. Risikoen vurderes ut ifra en kombinasjon av sannsynligheten for jordskred, og hvor alvorlige konsekvenser et skred vil gi i den gitte sonen.

HØYRISIKO: Hønsisletta er betegnet som sone 470 i denne oversikten fra 2005, og har status som en høyrisikosone. Dette er sonen hvor boligfeltet som er berørt av skredet ligger. Foto: Skjermdump / NGI

Data i Kartverkets grunnbok viser at store deler av boligområdet ble bygget ut i 2008 – kun tre år etter NGIs risikovurdering ble lagt frem.

Utbygger Odd Sæther har tidligere sagt til VG at de har gjort all rassikring etter boken.

– Det er veldig ubehagelig. Vi prøver å være nøye og gjøre ting som det skal være. Det har vi også gjort. NGI, Norges Geotekniske Institutt, har detaljstyrt hva vi skal gjøre og vi har fulgt det de har sagt. Det inkluderte blant annet stabilisering av steinmasser. Jeg er desto mer overrasket over at noe sånt kan skje, sier han.

RASET: Onsdag morgen gikk det et større jordskred ved Ask i Gjerdrum kommune. Foto: Einar Otto Stangvik / VG

Kom med innsigelser

Da sykehjemmet skulle bygges ut ved rasområdet i Nystulia, fremmet NVE innsigelse fordi reguleringsplanen ikke dokumenterte stabilitet for faresonen med kvikkleire. Fylkesmannen kom også med innsigelse mot planene.

Gjerdrum bo- og behandlingssenter ble ferdigstilt for fire år siden og ligger nær rasområdet.

Både NVE og Fylkesmannen trakk sine innsigelser etter at kommunen og et konsulentfirma, Reinertsen AS, «løste» innsigelsen mot reguleringsplanen.