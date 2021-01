VAKSINERES: De første dosene av Pfizer-vaksinen settes nå rundt i landets kommuner. Åtte sykehjemsdødsfall, som skjedde kort tid etter vaksinering, undersøkes nå av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet. Foto: Zoltan Balogh / MTI

FHI ber om at sykehjemsbeboere vurderes før vaksinen gis

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker nå åtte sykehjemsdødsfall som skjedde kort tid etter vaksinering. – Må gjøres en vurdering om det er hensiktsmessig å gi vaksinen, sier FHI-overlege.

Søndag er det hittil meldt om åtte dødsfall som skjedde noen dager etter vaksinering. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker nå dødsfallene. Det er kun snakk om sykehjemsbeboere.

– Det må gjøres en vurdering om det er hensiktsmessig å gi vaksinen til sykehjemsbeboere som er svært syke eller skjøre. Ikke fordi vaksinen er farlig, men fordi det kan være forventet at de vil dø snarlig av naturlige årsaker, sier overlege og seksjonssjef Are Stuwitz Berg i FHI.

– Dette har vært kommunisert i flere møter med kommuner og gjennom kontakt med allmennlegeforeningene, sier han om oppfordringen.

Berg viser også til FHIs vaksinasjonsveileder:

– Som med annen medisinsk behandling for svært skjøre og syke pasienter, må det gjøres en individuell vurdering av indikasjonen for coronavaksine i forhold til om nytten overveier risikoen. Det samme gjelder i forhold til om dose 2 skal gis dersom slike pasienter får kraftige bivirkninger etter første dose, står det i veilederen.

Leveutsikter og risiko

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen er enig med FHI i at man må gjøre vurderinger av hver enkelt før vaksinering.

– Det er to grunner til vurderingen. Den ene er hvilke leveutsikter pasienten har, og mange på sykehjem har kort leveutsikt. Den andre er at noen av de aller eldste pasientene kan få de samme bivirkningene som yngre – feber, oppkast, uvelfølelse og dårlig matlyst, som kan føre til at de for eksempel drikker for lite, sier Madsen.

– Det er snakk om leveutsikter og risiko for pasienten.

VURDERE I FORKANT: Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen er enig med FHI i at man må gjøre vurderinger av hver enkelt pasient før vaksinering. Foto: Kyrre Lien

– Hvordan skal man vurdere hvem som ikke skal få vaksine?

– Det er en individuell vurdering. Det er vanskelig å gi helt konkrete råd om hvordan det skal gjøres, det er noe som må vurderes av lege som kjenner pasienten, i samråd med sykepleier og pårørende, sier Madsen.

Vet lite om bivirkninger blant de eldste

Studiene som ligger til grunn for den midlertidige godkjenningen av vaksinen inkluderer ikke personer over 85 år, skriver Legemiddelverket i en pressemelding tirsdag.

Derfor vet man lite om hvordan eventuelle bivirkninger vil påvirke de aller eldste. De antar at eventuelle bivirkninger vil være de samme hos de eldste som i yngre aldersgrupper, men at dette er noe de følger nøye med på.

Madsen sier at de ikke tror vaksinen kan være farlig for de over 85 år.

– De som er over 85 har svakere immunforsvar, hvor man da normalt sett forventer mildere bivirkninger, men det betyr ikke at de ikke kan få kraftige bivirkninger.

Legemiddelverket og FHI følger opp alle meldinger om mistenkt bivirkninger, inklusive dødsfall, for å vurdere årsakssammenheng.

– På norske sykehjem dør det omlag 400 personer i uken, så at man får dødsfall nå er forventet. Alle dødsfall som skjer i tidsmessig tilknytning til vaksinasjonen blir nøye vurdert, og det er ikke noe som tyder på at vaksinen medfører dødsfall.

– Må vurdere hva som er riktig

Kommunikasjonsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo Henrik Mevold sier at det hele tiden gjøres skjønnsmessige vurderinger rundt om på sykehjemmene i hovedstaden.

– Alle får i utgangspunktet tilbud om vaksine, så må man vurdere hva som er riktig for de som nærmer seg en avslutning.

Mevold sier at det er blitt tatt en gjennomgang med alle sykehjemslegene i forkant av vaksineringen.

– De det gjøres en vurdering på, eller som ikke vaksineres, er pasientene i preterminal fase, de som har en sykdomshistorie med alvorlige allergiske reaksjoner og de med pågående infeksjoner og som er til sykehusbehandling, da særlig coronaviruset.

– Vi har lagt opp til de definisjonene FHI har lagt for vaksineringen.

Det er nå beboere ved sykehjem, eldre og kritisk helsepersonell som mottar vaksinen før den øvrige befolkning i Norge.

Minst 327 av 356 kommuner i Norge har startet vaksineringen, ifølge VGs kartlegging og tall fra FHI.

Søndag er 17.337 doser satt, ifølge VGs oversikt.