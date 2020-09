HØRTE IKKE: Saka Maljicaj fortalte politiet at de ikke hadde rett til å bortvise henne fra eiendommen til sin språkløse, utviklingshemmede lillesøster. Foto: Espen Rasmussen, VG

Politiet får kritikk etter å ha bortvist søster

GRIMSTAD (VG) Minst syv ganger ble Saka Maljicaj (44) bortvist fra huset der lillesøsteren bor. Nå får politiet kritikk for å ikke ha undersøkt grunnlaget for bortvisningen.

– Politiet skapte en helt unødvendig eskalering av situasjonen, mener advokat og tidligere avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Gorm Grammeltvedt, som bistår Saka Maljicaj.

Søndag skrev VG om storesøsteren som fikk besøksforbud mot å oppholde seg på eiendommen til sin utviklingshemmede lillesøster.

VG har avslørt at 133 kommuner innførte besøksstans for over 2400 utviklingshemmede som bor i bofellesskap og omsorgsboliger.

Juseksperter VG har snakket med mener politiet ikke hadde lovhjemmel til å bortvise Saka Maljicaj fra søsterens eiendom, selv om hun ble ilagt et besøksforbud av Grimstad kommune 20. mars.

– Når politiet utøver sin myndighet, må det være noe akutt og uønsket, som representerer en betydelig ordensforstyrrelse eller fare for noen, sier politiadvokat Kai Spurkland i Oslo.

Han underviser i politirett, herunder bistand til andre offentlige organer.

Til VG forteller Saka at hun satt på bakken eller spaserte rundt boligen til søsteren da politiet kom.

Politiet skal gjennomgå rutiner

Politiadvokat Spurkland poengterer at politiet alltid må ha et solid rettslig grunnlag for det, når de setter makt bak noe.

– Uavhengig av denne saken er Agder politidistrikt i gang med å se på rutinene når det gjelder bistand til andre offentlige myndigheter, sier seksjonssjef Sverre Birkeland på operasjonssentralen i Agder politidistrikt.

Til VG fortalte politistasjonssjef Terje Gundersen i Grimstad at han har tenkt på om det de gjorde var rett eller galt.

– Jeg har hatt litt dårlig følelse for henne på innsiden av huset, for hun har vært i en veldig sårbar situasjon, sier Gundersen.

POLITISTASJONSSJEFEN: Terje Gundersen forsøkte å undersøke årsaken til bortvisningene på vegne av Saka. Foto: Espen Rasmussen, VG

«Hun får beskjed om å gå(...) Hun setter seg ned på utsiden, og vi ringer politiet som kommer etter 15-20 minutter», skriver helseleverandør Stendi AS til kommunen og vergen til Sakas lillesøster 15. april.

– Først stengte de huset til min søster og trakk for gardinene. Så skulle jeg ikke lenger få stå på tomten og høre hennes lyder. Hun skulle heller ikke få vite at jeg hadde vært der, sier Saka til VG.

Hun er ikke bitter på politiet:

– Det er skremmende hvordan den kommunale helse og omsorgstjenesten, som min søster er prisgitt, kan forlede politiet til maktmisbruk, som skader nettopp henne, sier hun.

Les hele kommunens svar i bunnen av artikkelen.

Da Saka Maljicaj hun ble bortvist fra eiendommen 3. april, var journalist Janicke Yttervik fra Grimstad Adressetidende til stede.

– Da jeg fortalte at jeg var fra lokalavisa, sa den ene betjenten til meg: «Da kan du pelle deg vekk.» Jeg har aldri blitt snakket sånn til før, forteller Yttervik. Dagen etter publiserte lokalavisen en sak om besøksforbudet til Saka.

– Jeg synes politiet viste liten forståelse for søstrenes situasjon, sier hun.

Politistasjonssjefen sier dette er ukjent for ham:

– Det jeg kan si er at politiet alltid skal møte publikum, og også journalister, med høflighet og respekt, sier Terje Gundersen.

Hans kollega i Agder politidistrikt, Sverre Birkeland, bekrefter overfor VG at de bortviste Saka Maljicaj etter at kommunen ba dem om bistand. Dette ble begrunnet med lillesøsterens helsetilstand og frykt for coronasmitte.

Ingen av søstrene har hatt Covid-19.

– Alle henvendelsene kom til operasjonssentralen. De ble vurdert der og da av operasjonsleder og håndtert, sier Sverre Birkeland.

Politiet gjorde ingen egne undersøkelser

Steinar Fredriksen, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, påpeker at politiet ikke kan bortvise noen på grunnlag av en bestilling, uansett hvem den kommer fra.

– Politiet må uansett ha en lovhjemmel for de tiltak de iverksetter, sier Fredriksen.

– Politiets eventuelle selvstendige ansvar i denne saken beror dels på om de har undersøkt vedtaket godt nok, og dels på om de har vurdert om de faktisk har hjemmel i sitt eget regelverk til å foreta bortvisning, sier Fredriksen.

Til VG bekrefter seksjonssjef Birkeland at de ikke gjorde egne undersøkelser og vurderinger av kommunens vedtak eller smittefaren.

– Operasjonssentralen har ved disse vurderingene ikke gått inn og undersøkt vedtaket til kommunen om deres besøksforbud, sier han.

Både Fredriksen og politiadvokat Spurkland understreker at politiet må forankre bortvisninger i en konkret lovhjemmel.

Når politiet bistår kommunale virksomheter som barnevernet eller psykiatrien, er det fordi barnevernloven og lov om psykisk helsevern nettopp har egne bestemmelser om maktbruk på bestemte vilkår.

– Dersom kommunen ikke kan vise til noe som står seg rettslig, begynner grunnlaget for politiets bistand å svikte, sier Spurkland.

Konfrontert med dette skriver seksjonssjef Birkeland i en e-post:

– Når det gjelder spørsmålet om politiet burde undersøkt vedtaket fra kommunen grundigere, kan det hende at det burde vært gjort, sier han.

Kommunen mener fortsatt politi var riktig

Stendi AS viser til Grimstad kommune for alle spørsmål. Enhetsleder Arne Værland i Grimstad skriver i en e-post til VG at han mener det var riktig å ringe politiet når Saka kom til søsterens hus.

Han skriver videre at vergen til Saka mener det samme.

ARNE VÆRLAND: Ansvarlig for helsetjenestene i Grimstad kommune. Foto: Espen Rasmussen, VG

– Verge skal ivareta brukerens interesser, og verge var i kontakt med politiet for drøfting av tiltak, skriver Værland.

Advokatverge Marianne Rodvelt vil ikke besvare spørsmål på grunn av taushetsplikten.

Politistasjonssjef i Grimstad, Terje Gundersen, har uttalt til VG at han undersøkte med kommuneoverlege Vegard Vige om grunnlaget for bortvisningene.

Da fikk han opplyst at Sakas lillesøster er i risikogruppen for coronasmitte, med underliggende sykdommer, ifølge Gundersen.

Til VG sier kommunelegen at han ikke vet om han har noe med politibortvisningene av Saka å gjøre.

– Men det kan være at det gode mennesket Terje Gundersen har ringt og så har jeg trodd at vi har snakket generelt om smittevern. At det ikke klokket inn i mitt hode at det var søstrene vi snakket om, fortsetter kommuneoverlegen.

I flere saker har VG skrevet om Grimstad kommunes behandling av Saka og lillesøsteren under pandemien. Kommunikasjonssjef Petter Toldnæs formidler dette:

VG har bevisst valgt å blande sammen to ulike saker siden de startet å jobbe med saken.

Det ene forholdet gjelder generelle begrensninger som følge av pandemien. Her har Grimstad kommune vært klare på at vi har tolket og praktisert nasjonale føringer så godt som mulig, men at det selvsagt kan ha skjedd feil i dette arbeidet.

Det andre forholdet gjelder en pårørende, og her kan vi av faglige og etiske grunner ikke gå inn i en offentlig debatt. Vedtaket er stadfestet av fylkesmannen og anket til sivilombudsmannen, men det omhandler andre forhold enn generelle begrensninger som følge av pandemien.

VG har bevisst valgt å ikke forklare premissene for spørsmålene de har stilt ulike intervjuobjekter, også de som er utenfor Grimstad kommune.

Publisert: 23.09.20 kl. 12:35 Oppdatert: 23.09.20 kl. 12:51

