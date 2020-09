STORMENDE: Paret stortrives i hverandres selskap i bildene Aftonbladet har tatt av dem. Foto: Shimoda Media

Petter Stordalen snakker ut om kjærligheten til Märta (30)

Hundre dager i samme hus midt i en pandemi førte til stormende forelskelse.

For mindre enn 10 minutter siden

– Coronaen er ikke bare negativ. Om den førte med seg noe bra, er det Märta, sier Petter Stordalen til den svenske avisen Aftonbladet.

Det var i sommer at forholdet mellom hotellmogul og milliardær Petter Stordalen (57) og den svenske eliterytteren Märta Elander Wistén (30) ble kjent.

De har kjent hverandre en stund, men forholdet skal ha utviklet seg i romantisk retning etter nyttår.

– Vi møttes tilfeldigvis et par ganger, og holdt kontakten etter det. Vi pratet om at hun skulle komme og hilse på med i Oslo. Jeg sa til henne at det kanskje ikke var riktig tidspunkt, da jeg ikke var mitt beste meg på grunn av denne krisen, sier Stordalen til Aftonbladet.

— Hun sa hun kom til å besøke meg for å hilse på i et par dager uansett.

– Märta kom til Norge, og landet ble nedstengt nesten med en gang. Hun ble værende i hundre dager, og vi var sammen 24/7. Hun gjorde at fokuset mitt ble flyttet fra alt det fæle som skjedde, forteller millionæren.

FORELSKET: Det er et lykkelig par den svenske avisen møter på Stordalens hotell i Stockholm. Foto: Shimoda Media

En tøff tid

Coronakrisen har vært krevende for hotellmogulen, både på grunn av sviktende turisme og hans rolle i styret i Hurtigruten.

I april alene tapte hotellselskapet hans 450 millioner kroner.

Og da den eksterne granskingsrapporten etter smitteutbruddet om bord MS «Roald Amundsen» viste flere feil og mangler i den interne håndteringen, ba Stordalen hele Norge om unnskyldning.

– På vegne av styret i Hurtigruten, så vil jeg starte med å si: Unnskyld. Unnskyld til passasjerene, mannskapet, myndigheter og helsevesenet. Og til Tromsø. Jeg vil si unnskyld til hele Norge, sa Stordalen.

Publisert: 28.09.20 kl. 20:33

