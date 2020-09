TURVÆR: I Sør-Norge ligger det an til å bli fint turvær i helgen og begynnelsen av neste uke. Her fra Migartjern i Ringerike, tidligere Buskerud fylke Foto: Stella Bugge

Sol i sør, uvær og storm i nord

Lavtrykkene står i kø utenfor Nord-Norge som mandag kan vente seg full storm, mens det i sør blir nydelig høstvær de nærmeste dagene.

Dermed er Norge nok en gang delt i to værmessig.

– Full storm

– Mandag er et stormsenter under utvikling i Norskehavet og særlig inn mot Nordland og Troms vil det gi mye nedbør og vind. Det ligger an til full storm, sier statsmeteorolog Per Egil Haga til VG.

Han kan fortelle at det kan komme opp mot 100 mm nedbør enkelte steder i Nordland mandag.

– Det blir uvær, rett og slett en høststorm.

Ett lavtrykk har allerede passert og ligger nå utenfor Øst-Finnmark mens det nye som kommer inn fra Island og inn mot nordområdene på søndag vil gi mye vind og nedbør – og verst blir det altså mandag. Også Finnmark vil merke det nye lavtrykket, men her blir det neppe like ille som litt lenger sør.

20 grader i sør

I Sør-Norge vil det derimot være fint, men ikke fullt så varmt som det har vært de siste dagene. På Bygdøy i Oslo var det hele 24,2 grader i går, det var da også den høyeste temperaturen i landet fredag.

– Men Gvarv hadde 24,1 og flere stasjoner hadde 24 grader, forteller Haga.

– Det blir ikke så mye føneffekt i dag og i morgen og da blir det litt mindre varmt, men vi snakker om temperaturer nær 20 grader, legger han til.

Så det er bare å finne frem turtøyet eller bikinien, alt etter som. Også mandag kan gradestokken krype opp mot 20, selv om det kan komme noen skyer.

Men så snur det.

– Vi ser at det går mot annen værtype her i sør med nedbør fra onsdag eller torsdag. Da blir det vått og grått i sør, sier Haga.

Skyer i Vest

I Bergen er det knallsol i dag og temperaturen ventes å komme opp i 15 grader, men så skyer det til på søndag og mandag kommer regnet.

– Hva kan Vestlandet vente seg?

– Det blir regn mandag og gråvær. Nordvestlandet får litt mer vind fra Nordfjord og nordover og en del vind på kysten og inn på fjellet. Det blir regn, men ikke store nedbørsmengder og tirsdag ser litt lettere ut, sier Haga.

