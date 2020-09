Russland, Kina og USA dropper internasjonalt samarbeid om coronavaksine

Hva betyr det å bli med i COVAX? COVAX ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), organisasjonen GAVI og vaksinekoalisjonen CEPI. At Norge har gått inn i COVAX, betyr at hvis en av vaksinene alliansen satser på faktisk lykkes og virker mot corona, så vil Norge få tilgang på doser. Men COVAX skal også dele ut doser til de lav- og mellominntektslandene som ikke har råd til dem selv.