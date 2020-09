INHABIL: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har investert i et prosjekt som ble behandlet av kommunestyret i Tromsø i april. Foto: Ørn E. Borgen

Bråk om Tromsøs ordfører: – Jeg var både sint og lei meg

Ordfører i Tromsø hadde oppvaskmøte med partikollegaene som stemte imot hans eget byggeprosjekt. Selv innrømmer han at tonen på møtet ble «voldsom og konfronterende».

Ordføreren i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen i Arbeiderpartiet, blir beskyldt for å ha blandet seg inn i kommunens behandling av en sak der han selv er erklært inhabil.

Flere kilder forteller avisen iTromsø om hva som skjedde på et møte mellom ordføreren og Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret. VG har fått opplysninger som støtter deres beskrivelse av hva som ble diskutert under møtet.

Møtet ble avtalt for at gruppen og ordføreren skulle snakke om et omfattende byggeprosjekt, som Wilhelmsen selv hadde investert mye penger i. Hans egen partigruppe hadde nylig stemt imot planene.

På møtet skal Wilhelmsen ha gått langt i å forklare hvorfor han mente kollegaene burde stemt for prosjektet, og understreke hvor mye penger han selv hadde investert.

Ordføreren sier selv at tonen under møtet ble «voldsom og konfronterende».

– Jeg var både sint og lei meg. Men livet går videre, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, til iTromsø.

19 millioner kroner i alpinanlegg

Utgangspunktet handler om et nytt alpinanlegg og hyttelandsby, kalt Arctic Center. De 40 år gamle planene har splittet byen Tromsø, ifølge NRK, blant annet på grunn av ordførerens rolle.

Gunnar Wilhelmsen eier 29,7 prosent av aksjene, mens broren Arne Wilhelmsen sitter med 37,8 prosent.

Derfor har ordføreren vært erklært inhabil.

Dagen før saken skulle avgjøres i kommunestyret, gikk ordførerens bror ut med en kraftsalve mot politikerne i avisa. Han sa til iTromsø at brødrene hadde investert 19 millioner kroner i prosjektet.

Kommunestyret godkjente alpinanlegget. Da hyttelandsbyen var oppe til behandling 29. april, valgte Arbeiderpartiets gruppe å stemme imot.

Deres stemmer sikret et flertall imot hytteplanene, som dermed ble avvist.

Gruppen ba ordføreren om et møte for å snakke om saken. Knappe to uker senere, den 12. mai, ble det uformelle møtet holdt.

ILLUSTRASJON: Slik er alpinanlegget med hyttelandsby tenkt å se ut, etter illustrasjon fra Arkitektkontoret Amundsen. Foto: Illustrasjon, Arkitektkontoret Amundsen

Spørsmål om innblanding

På tidspunktet møtet ble holdt, jobbet ordførerens bror med å klage på avslaget. Derfor var ikke saken endelig avgjort og ferdig behandlet av kommunen.

Dette visste ikke partigruppen, blir VG fortalt. De gikk dermed inn i et møte med ordføreren om en sak han ikke skulle blande seg inn i.

Flere kilder fra møtet sier til iTromsø at ordføreren var tydelig på at han var skuffet over avslaget.

Han argumenterte for at partigruppen burde stemt for planene, sier kildene til avisen.

Wilhelmsen skal ha gått i detaljer om hvor mye penger han og hans bror hadde satset på prosjektet. Han skal også ha sagt at han ikke var sikker på om han hadde stilt som ordførerkandidat, om han hadde visst hvordan partigruppen kom til å stemme.

Wilhelmsen avviser overfor iTromsø at han forsøkte å påvirke dem eller blande seg inn i saken.

Han sier at han ikke husker når han fikk vite at broren klaget på avslaget, og at saken ikke var endelig avgjort.

– Konfronterende

Ordføreren skriver i en uttalelse at tonen på møtet ble «mer voldsom og konfronterende enn både jeg og sikkert også gruppemedlemmene hadde tenkt».

Wilhelmsen skriver videre at kommunestyregruppens avgjørelse utløste en «følelsesmessig reaksjon» hos ham og at mange, inkludert han selv, var skuffet over resultatet.

Medlemmene i Arbeiderpartiets gruppe sendte en skriftlig kommentar til VG lørdag kveld, signert leder Jarle Heitmann og nestleder Tone Marie Myklevoll. Gruppen erkjenner at saken har skapt uro i partiet.

«De siste dagers omtale av prosessen rundt saken har vært vanskelig og viser at vi har en jobb å gjøre med å rydde opp og lufte ut – i tillit til at vi vil hverandre det beste. Vi mener også at vi i fortsettelsen skal jobbe godt sammen med vår ordfører og med hele partiet.»

UTBRUDD: Ordfører Gunnar Wilhelmsen uttalte seg i media om coronautbruddet på Hurtigrutens skip. Wilhlemsen er gift med direktøren for samfunnskontakt i samme selskap. Foto: Ingun A. Mæhlum

Byens ordfører har også nylig vært i habilitetsbråk på grunn av koblinger til Hurtigruten.

Han gikk i et privat møte med Hurtigrutens direktør under coronautbruddet på et av selskapets cruiseskip. Wilhelmsen er gift med Hurtigrutens direktør for samfunnskontakt, og han leier selv ut lokaler til selskapet.

I ettertid beklaget han at han gikk alene i dette møtet, ifølge iTromsø.

– Presset på oss i gruppa har vært stort

I uttalelsen til VG sier gruppelederne at saken har vært vanskelig for dem.

«Saken har skapt skarpe fronter både i befolkninga og i kommunepartiet i Tromsø. Presset på oss i gruppa har vært stort fra meningsbærere på alle sider av saken» skriver gruppelederne.

De understreker at de har håndtert saken på en grundig og forsvarlig måte, og uten ordførerens innblanding.

Samme gruppe skriver ny innstilling

Ettersom klagen nådde fram, skal nå hyttelandsbyen til ny behandling i kommunestyret i september.

Før den tid skal den samme gruppen som satt i møte med ordføreren, nå legge fram sitt syn på hyttelandsbyen for Tromsø Arbeiderparti. De skal skrive innstillingen for hvordan partiet bør stemme i saken.

Dermed blir det 88 medlemmer i lokalpartiet som avgjør partiets stemmegiving, ikke kommunestyregruppen alene.

Publisert: 13.09.20 kl. 21:37