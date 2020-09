PÅ TURNÉ: Det var i 2017 og 2018 at Joralf Gjerstad, også kjent som «Snåsamannen», var på kirketurné sammen med Therese Ulvan og Øyvind Løvrød. Her fra Stjørdal kirke i 2017. Foto: Ole Martin Wold

Trønder-Avisa: Snåsamannens turnépartnere stevnes for retten

Gjerstadstiftelsen har ifølge avisen stevnet to av Joralf Gjerstads tidligere turnépartnere for et sekssifret beløp.

Partene skal ikke ha blitt enige i forliksrådet, og nå går saken videre til Sør-Trøndelag tingrett, ifølge Trønder-Avisa.

Søksmålet fra Gjerstadstiftelsen er ifølge avisen rettet mot artisten Therese Ulvan og Øyvind Løvrød som var med Joralf Gjerstad på en turné som omfattet femten kirkekonserter i årene 2017 og 2018.

Trønder-Avisa skriver at før den første konserten ble holdt, ble det sagt at overskuddet skulle gå til Gjerstadstiftelsen. Og det er akkurat her, ifølge avisen, at uenigheten er så stor at partene nå møtes i rettssalen.

– Intensjonen til Joralf var hele tiden at overskuddet skulle gå til Gjerstadstiftelsen. Selv tok han ikke ut ei eneste krone etter turneen, sier styreleder Ivar Andreas Asbøll i Gjerstadstiftelsen til Trønder-Avisa.

Han vil ikke kommentere eksakt hvor mye det er snakk om annet enn at det dreier om et sekssifret beløp som Gjerstadstiftelsen mener de skal ha tilbake fra Løvrød og Ulvan.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Asbøll eller Gjerstadstiftelsens advokat Cato Schiøtz. Sistnevnte bekrefter overfor Trønder-Avisa at han sendte stevningen til Sør-Trøndelag tingrett forrige tirsdag.

Therese Ulvan ønsker ikke å kommentere saken overfor VG, men gir grønt lys til gjengivelse av SMS-en hun og Løvrød sendte til Trønder-Avisa. Her heter det:

«Vi synes det er beklagelig at samarbeidet med Joralf Gjerstad får et etterspill som dette. Vi ser fram til å få lagt fram informasjon og dokumentasjon for tingretten, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i media».

Ulvans advokat Lars Christian Fjeldstad sier til VG:

– Vi har akkurat mottatt stevning i saken og min klient ønsker ikke å kommentere saken nå.

VG har ikke lyktes i å få tak i Øyvind Løvrød.

Publisert: 16.09.20 kl. 19:10