Tiltalt for krypskyting frikjennes – skal ha vannet planter med vannpistol

Mannen sto tiltalt for å ha tjuvjaktet elg i Dombås i fjor sommer. Nå er han frikjent. Han fortalte retten at hadde vannet planter med vannpistol.

Det skriver Vigga, lokalavisen for Lesja og Dovre.

To vitner observerte først elgen fra tunet før de gikk opp på verandaen. Mens de sto her hørte de plutselig to skudd fra et våpen, som de mente måtte være med lyddemper. Begge vitnene forklarte at de mente lyden av skuddene kom borte fra drivhusene på gartneriet like i nærheten, skriver avisen ut fra rettsdokumentene.

Her gikk tiltalte, forklarte han i retten, rundt og vannet planter som han hadde i et av drivhusene. Mannen, som var på besøk hos eieren av gartneriet, har hele tiden nektet for å ha skutt elgen.

– Disse plantene sto på et bord helt inntil endeveggen ut mot jordet, samt under dette bordet. For å komme til plantene under bordet måtte han bøye seg. Han brukte en slags vannpistol for å vanne plantene både på og under bordet, samt ampler som hang i taket. Denne vannpistolen bestod av en stubb av en hageslange som var festet på et kosteskaft, skriver Vigga.

Etter at skuddene falt så vitnene en person som reiste seg i drivhuset, men de kunne ikke beskrive vedkommende og det finnes ingen tekniske bevis som knytter tiltalte til de avfyrte skuddene. Det er heller ikke funnet noe våpen, ammunisjon eller tomhylser på tiltalte, i hans bil eller i drivhuset der vitnene mente at skuddet kom fra.

Retten bemerker at den våpenlignende gjenstanden vitnene så kan ha vært vannpistolen tiltalte forklarte å ha brukt.

Mannen ble frikjent.

Publisert: 15.09.20 kl. 01:58

