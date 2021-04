LAVEST SMITTETRYKK: Akkurat nå har Island det laveste smittetrykket i Europa. Foto: Stoyan Nenov / Reuters

Island får låne doser fra Norge – har lavest smittetrykk i hele Europa

Norge har 216.000 AstraZeneca-doser liggende. Når de skal lånes ut, går 16.000 av dem til landet med lavest smittetrykk.

Publisert: Nå nettopp

Sverige – som er et av de hardest rammede landene i Europa akkurat nå – får låne 200.000 doser.

Norge har satt vaksineringen med AstraZeneca på vent. Regjeringen venter på vurderingen fra et ekspertutvalg, som skal komme en gang før 10. mai. I mellomtiden får Sverige og Island låne AstraZeneca-doser av Norge.

– Hvorfor akkurat Sverige og Island?

– Det er rett og slett fordi Sverige henvendte seg til oss og hadde et ønske om å få låne disse dosene. Og Sverige er et godt naboland som vi ønsker å hjelpe. Dessuten har Sverige vært en viktig hjelp for Norge for at vi har fått tilgang til vaksiner. Så det var veldig lett å si ja til det, sier helseminister Bent Høie til VG.

Også Island spurte om å få låne vaksinedoser, opplyser Høie.

Mens Sverige ligger på annenplass i Europa når det kommer til smittetrykk de siste to ukene – ligger Island nederst:

Hva med resten av Europa? Sjekk smittetrykket for alle land her . Island er nederst av alle europeiske land.

– Hvorfor donerer vi ikke AstraZeneca-dosene til land som har virkelig høyt smittetrykk og som sliter?

– Det er fordi at vi ikke ennå har konkludert på om Norge skal bruke de selv eller ikke, det er årsaken til at vi har valgt å låne dem bort til naboland som også har behov for disse vaksinene og som ønsker dem, sier Høie.

les også FHI skrev på nettsidene sine at AstraZeneca blir droppet – måtte endre

Det vil fortsatt komme leveranser av AstraZeneca-doser til Norge i tiden fremover. Frem til det er tatt en avgjørelse om Norge kommer til å bruke dem, er det foreløpig ikke planlagt å låne ut flere enn de 216.000 til Sverige og Island.

– De vil bli bygd opp et lager av i Norge, så vi har dem i beredskap hvis vi vil bruke dem selv. Og så kommer en endelig beslutning om dette når vi vet om vi skal eller ikke bruke disse vaksinene, sier Høie.

– Det er ikke uaktuelt å låne dem bort?

– Det er litt avhengig av hvor lenge denne perioden blir før vi tar en beslutning, men foreløpig er det ikke aktuelt å låne bort disse vaksinene.

Her kan du sammenligne smittetrykket i de ulike regionene i EU/EØS:

Hvis Norge bestemmer seg for å bruke AstraZeneca-vaksinen igjen, vil vi få tilbake doser fra Sverige og Island, opplyser Høie.

– Det er slik at leveransen av AstraZeneca-vaksinen vil øke fremover. Så det betyr at på det tidspunktet vi for eksempel sier at vi vil bruke AstraZeneca igjen, så må de landene gi av de dosene som de får tildelt til Norge for at vi skal få våre tilbake.

– Hvis vi bestemmer oss for å ikke bruke AstraZeneca, får vi Pfizer i retur da?

– Nei, det gjør vi ikke. Det som vil være sannsynlig er at hvis vi ikke skal bruke AstraZeneca, vil Norge sannsynligvis sammen med EU-fellesskapet donere de vaksinene til andre land. Og da vil de også omhandle de vaksinene som vi nå har lånt til Sverige og Island.

I Brasil er det fullstendig krise. Ontario i Canada frykter også kollaps i helsesystemet – og har til og med bedt Norge om doser.

Dette gjør de med AstraZeneca:

I flere europeiske land setter de fremdeles AstraZeneca-vaksinen. Mange tilbyr kun vaksinen til personer over 55, 60 eller 65 år. Norge og Danmark er de eneste som ikke har gjenopptatt vaksineringen med AstraZeneca etter at den ble satt på pause i midten av mars.

Sverige tilbyr AstraZeneca-vaksinen til folk over 65 år .

Island har per nå har en aldersgrense på 60 år , men har varslet at den kan senkes.

I Norge er vaksineringen med AstraZeneca stoppet. FHI vil skrote hele vaksinen, men regjeringen er vaksineringen med AstraZeneca stoppet. FHI vil skrote hele vaksinen, men regjeringen har utsatt avgjørelsen

Danmark har skrotet AstraZeneca og sender 55.000 doser til Tyskland.

Vil ikke låne bort Johnson & Johnson-vaksine

– Hva gjør vi med Johnson & Johnson-dosene?

– Foreløpig bruker vi ikke Johnson & Johnson-vaksinen i Norge, og der avventer vi vurderinger fra FHI eller fra ekspertutvalget som regjeringen har nedsatt, sier Høie.

– Er det aktuelt å låne ut de dosene nå?

– Nei, det er ikke aktuelt.