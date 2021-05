MYE GJENSTÅR: Erna Solberg er tilfreds med å kunne presentere en nedgang i antall bostedsløse – men understreker at mye er ugjort. Foto: Mattis Sandblad

Færre bostedsløse: − Vårt verste sosiale problem

Det har de siste årene blitt langt færre bostedsløse personer i Norge. Statsministeren mener mer ettervern og hjelp til rusavhengige er nødvendig for å få ned tallene ytterligere.

Ferske tall viser at det i 2020 var registrert 3225 bostedsløse personer i Norge. Antallet bostedsløse er redusert med 15 prosent siden 2016.

Tallene kommer fra en kartlegging gjort av By- og regionforskningsinstituttet ved OsloMet på vegne av Husbanken.

– Bolig er basisen for trygghet. Her er det ingen «quick fix», men dette har vi jobbet systematisk med i flere år, og derfor er det gledelig å se at tallene går i riktig retning, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Nedgangen har særlig vært stor siden 2012 – da var det 6259 personer registrert som bostedsløse, mot 3225 i 2020. En nedgang på rundt 3000 personer.

Det er tall både statsminister Erna Solberg (H) og kommunalminister Nikolai Astrup (H) er glade for å kunne presentere.

– Bolig betyr alt

De to statsrådene får servert kaffe av Erlik kaffe-barista Frank Andre Aas og Veronica Nevermo. Erlik kaffe er en kaffebar som gir jobbmuligheter for folk i Oslos «gata»-miljø.

Begge baristaene har tidligere hatt utfordringer med både rus og vært en del av statistikken som bostedsløs.

– Som bostedsløs lever du i bag og plastpose når du ikke har noe fast sted å bo. Det er ikke noe hyggelig. Å ha en bolig betyr alt, det finnes ikke noe viktigere, forteller Aas, som i dag leier sin egen bolig.

FØRSTEHÅNDS OPPLEVELSER: Både Frank Andre Aas og Veronica Nevermo har vært bostedsløse tidligere i livet, og forteller statsministeren om sine opplevelser. Deres hovedbudskap: vanskeligstilte trenger hjelp, ikke straff. Foto: Mattis Sandblad

– Dreier seg om grunnleggende ting

Statsministeren mener bostedsløshet er Norges verste sosiale problem.

– Jeg mener dette har vært vårt verste sosiale problem. Jeg vil ikke si vårt største problem – for i omfang gjelder det ikke så mange. Men for dem det gjelder så dreier det seg om så grunnleggende ting. Jeg er glad for at vi har klart å gjøre så mye på relativt kort tid, så gjenstår det ennå en jobb.

Solberg mener systematisk arbeid med kartlegging, tilbud og ettervern for mennesker med rusproblemer har ført til at man har fått ned antall bostedsløse.

Kommunalminister Nikolai Astrup er glad for at flere som sliter med å få - og holde på - egen bolig, nå får hjelp. Foto: Mattis Sandblad

Kommunalminister Astrup mener offentlige myndigheter har blitt bedre til å koordinere seg imellom, og at færre vanskeligstilte faller mellom to stoler:

– Tallet på bostedsløse har gått kraftig ned siden 2012. En av grunnene er at stat og kommune snakker bedre sammen. Kommer man ut av statlig institusjoner, så er det nå systemer som gjør at kommunen får beskjed, og at man kan få hjelp, sier Astrup.

– Brukt mye penger

Nesten halvparten av alle bostedsløse holder til i de største byene i Norge. Byer som i dag er ledet av Arbeiderpartiet.

– Har tallene gått ned takket være Ap-styrene i Oslo, Bergen og Trondheim, eller er det takket være regjeringen?

– Grunnlaget for dette har blitt lagt for flere år siden. Det grunnleggende arbeidet kom fra en boligpolitisk handlingsplan vi la fram i 2014, og gjort over mange år. Og staten har brukt mye penger på dette, og så har det vært et samarbeid med kommunene, og det er viktig, sier Solberg.

Astrup føyer til:

– For de menneskene vi skal hjelpe spiller det ikke noen rolle om det er byrådet eller statens innsats som teller, for det er samspillet mellom de to som gjør om vi lykkes. Vi har satset målbevisst på dette over mange år. Og vi er avhengig av kommunene for å lykkes, sånn er det. Det gjøres et viktig arbeid, og resultatet ser vi: tallene går ned.

GÅR RETT VEI: Erna Solberg er glad tallene for bostedsløse går nedover. Foto: Mattis Sandblad

Håper rusreform kan hjelpe

Halvparten av de bostedsløse i Norge i dag er rusavhengige.

– Hvor viktig ville en rusreform vært for å håndtere hjemløshet?

– Det vesentlige med rusreformen vi har lagt fram er at vi skal behandle folk på en bedre måte, og ikke sende dem i fengsel eller får økonomiske problemer hvis de er tunge brukere. Det er i sånne brudd man ofte mister leiligheten din, og vi hadde trengt mer stabilitet, sier Solberg.

Statsministeren har heller ikke gitt opp håpet om å få gjennom en rusreform – om enn ikke så fort som hun håpet.

– Jeg har ikke gitt opp at vi skal få gjennom en rusreform de nærmeste årene, selv om vi har fått et lite tilbakeslag, etter Ap vedtok hva de vedtok. For vi trenger en likebehandling av folk, sier Solberg.

Astrup er ikke i tvil:

– Det kommer til å skje. Spørsmålet er ikke om, men når. Selv har jeg hatt dette i standpunktet i 20 år. Erna kom litt etter, men hun har landet riktig. Så må vi kanskje vente noen år til på resten. For det er åpenbart at mennesker med rusproblemer trenger hjelp, ikke straff. Det bør være et grunnleggende prinsipp i rusomsorgen, sier Astrup.

Boliger kan ryke ved tilbakefall

Erlik kaffe-barista Veronica Nevermo stemmer i:

Veronica Nevermo mener man trenger hjelp – ikke straff – når man sliter med rus. Hvis ikke kan kostbare bøter gjøre at man ikke kan betale husleie – og at man ender på gata. Foto: Mattis Sandblad

– Hvis jeg skulle fått et tilbakefall, og blitt tatt av politiet kunne det fått fatale følger for min evne til å beholde en leilighet. Man får bøter eller ryker rett i fengsel, heller enn beskjed om at «du trenger hjelp». Det er ikke lett å være vanskeligstilt. Men vi trenger hjelp, ikke straff. I hvert fall om man skal klare å beholde sin egen bolig, sier hun.

– Egen bolig fremfor institusjon

Oslos sosialbyråd, Rina Mariann Hansen (Ap), er glad for nedgangen i bostedsløse. Også hun trekker også fram statlige ordninger som viktig for å få ned antall bostedsløse.

I en e-post til VG skriver hun:

– Oslo kommune har jobbet godt og målrettet for å få redusert antall bostedsløse. Vi investerer i nye kommunale boliger, vi gir oppfølging til de som har behov for det for å unngå at folk mister boligen sin, og vi utnytter de statlige virkemidlene godt.

Runa Mariann Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Hansen opplyser også om at Oslo kommune gjennomgår egne regelverk, deriblant praksis for utkastelser av kommunale boliger.

– Bystyret har også bestemt at flere personer med rusproblemer skal bo i egen bolig fremfor på institusjoner. Disse tiltakene vil bidra til at stadig færre personer blir stående uten et sted å bo i byen vår, skriver hun videre.